リーガルリリーが、本日6月9日(月)に新曲「danceasphalt」を配信リリースした。 6月7日(金)に突如として「Holding hands and dancing on the asphalt」という英文メッセージの入った楽曲の断片の動画がSNSで公開され、それ以外の楽曲タイトルやジャケットの情報は全く公開されずに、ファンの間では様々な憶測が飛び交っていた中、その全貌がリリースをもって明らかになった。 リーガルリリーとしては約半年ぶりとなるオリジナル楽曲となる「danceasphalt」は、その名の通り四つ打ちのグルーヴが心地いいダンスロックナンバー。オルタナティヴなロックサウンドは軸に持ちつつも、まるでおもちゃ箱のようなシンセサイザーや電子音、ノイズが多用され、リーガルリリーの新しい世界観を覗けるような音像に仕上がった意欲作になっている。 先日、新曲「ぼくのベガ」を7月クールTVアニメ『彼女、お借りします』第4期エンディングテーマとして、書き下ろしたことを発表したばかりの彼女たち。新曲「danceasphalt」のジャケットアートワークにあしらわれた英文には「my Vega」といった単語も散りばめられており、先の展開へと想像がふくらむ。 リーガルリリー「danceasphalt」 2025.6.9 Digital Releasehttps://kmu.lnk.to/danceasphalt <リーガルリリー 「夏の大三角形」> ■東京編日程:2025年7月4日(金)会場:LINE CUBE SHIBUYA開場 18:00 /開演 19:00Ticket:全席指定 \6,600-(税込) ■岩手編 〜イーハトーヴの夜〜日程:2025年8月16日(土)会場:盛岡市民文化ホール 小ホール開場 17:00 /開演 18:00Ticket:全席指定 \6,600-(税込) ■大阪編日程:2025年8月23日(土)会場:GORILLA HALL OSAKA開場 17:00 /開演 18:00Ticket:スタンディング \5,500-(税込/D別) お申し込みはこちら:https://linktr.ee/regallily_daisannkakkei 関連リンク ◆リーガルリリー オフィシャルサイト◆リーガルリリー オフィシャルYouTube◆リーガルリリー オフィシャルX◆リーガルリリー オフィシャルInstagram◆リーガルリリー オフィシャルTikTok

