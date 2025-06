tuki.の新曲「ストレンジャーズ」が本日6月9日に配信リリースされた。 「ストレンジャーズ」はTBS系日曜劇場『キャスター』の劇中歌として書き下ろされた楽曲。6月8日放送の第9話にて初オンエアとなった。主人公・進藤壮一(演:阿部寛)が信念を貫く姿を描いた同作の世界観に寄り添うメッセージソングだ。tuki.は本作ドラマへ本楽曲に加え劇中歌「声命」、主題歌「騙シ愛」も提供しており、同一アーティストが日曜劇場で主題歌と複数の劇中歌を同時に手がけたことで話題となった。 『キャスター』は、視聴率低迷に悩む報道番組に新たに就任した型破りなキャスターが、真実を追い続ける姿を描く社会派ドラマ。阿部寛を主演に永野芽郁、道枝駿佑(なにわ男子)らが共演し、6月15日に最終回の放送を迎える。 配信情報 ■tuki.「ストレンジャーズ」2025年6月9日(月)配信リリースhttps://lnk.to/strangerz_ ■tuki.「声命」2025年5月26日(月)配信リリース配信リンク:https://lnk.to/seimei_ ■tuki.「騙シ愛」配信リンク:https://lnk.to/tuki.-damashiai_ ライブ情報 tuki. 初の単独公演2026年2月11日(火・祝)東京・日本武道館 番組情報 TBS系 日曜劇場『キャスター』放送時間:毎週日曜 21:00〜公式サイト:https://www.tbs.co.jp/caster_tbs/ 関連リンク ◆tuki. オフィシャルサイト◆tuki. オフィシャルYouTubeチャンネル◆tuki. オフィシャルInstagram◆tuki. オフィシャルX(旧Twitter)

