¥Û¥é¥óÀé½©¡¢¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡ÖÊÌ¿Í¡×¡Ö¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É½÷Í¥¤µ¤ó¡×¡Ö¥Þ¥¸¤Ç¤«¤Ã¤±¡¼¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥Û¥é¥óÀé½©¡Ê36¡Ë¤¬9Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¿·¤¿¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡Ö¤Þ¤ë¤ÇÊÌ¿Í¡ª¡×½À¤é¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò¤«¤â¤¹¥Û¥é¥óÀé½©
¡¡¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¥Ù¥é¥ó¥À¤È»×¤ï¤ì¤ë¤È¤³¤í¤Ç¡¢ÌÀ¤ë¤¤ÍÛ¼Í¤·¤òÍá¤Ó¤Ê¤¬¤é²á¤´¤¹¼Ì¿¿8Ëç¤òÅê¹Æ¡£¶âÈ±¤Ë¥á¥¬¥Í»Ñ¤ÇÁÖ¤ä¤«¤Ë¥·¥ã¥Ä¤òÃå¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¥Û¥é¥ó¤Á¤ã¤ó²Ä°¦¤¤¤«¡Á¡×¡Ö¤ª¤È¤Ê¤·¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡¼¡×¡Ö¥Û¥é¥ó¥Á¥ã¥ó¡ªÊÌ¿Í¡×¡Ö¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É½÷Í¥¤µ¤ó¡×¡Ö¥Þ¥¸¤Ç¤«¤Ã¤±¡¼¡×¤Ê¤ÉÀä»¿¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡Ö¤Þ¤ë¤ÇÊÌ¿Í¡ª¡×½À¤é¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò¤«¤â¤¹¥Û¥é¥óÀé½©
¡¡¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¥Ù¥é¥ó¥À¤È»×¤ï¤ì¤ë¤È¤³¤í¤Ç¡¢ÌÀ¤ë¤¤ÍÛ¼Í¤·¤òÍá¤Ó¤Ê¤¬¤é²á¤´¤¹¼Ì¿¿8Ëç¤òÅê¹Æ¡£¶âÈ±¤Ë¥á¥¬¥Í»Ñ¤ÇÁÖ¤ä¤«¤Ë¥·¥ã¥Ä¤òÃå¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¥Û¥é¥ó¤Á¤ã¤ó²Ä°¦¤¤¤«¡Á¡×¡Ö¤ª¤È¤Ê¤·¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡¼¡×¡Ö¥Û¥é¥ó¥Á¥ã¥ó¡ªÊÌ¿Í¡×¡Ö¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É½÷Í¥¤µ¤ó¡×¡Ö¥Þ¥¸¤Ç¤«¤Ã¤±¡¼¡×¤Ê¤ÉÀä»¿¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£