¤Ê¤Ç¤·¤³3Áª¼ê¡¢¤Ê¤ó¤ÈÌÂºÌÉþ¤È¥Þ¥·¥ó¥¬¥ó¤Ç¥Ý¡¼¥º¡ª¤É¤¦¤ä¤é¥µ¥Ð¥²¡¼¤òËþµÊ¤·¤¿¤é¤·¤¤
²¤½£¼çÍ×¥ê¡¼¥°¤ÏÃË½÷¤È¤â¤Ë2024-25¥·¡¼¥º¥ó¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
³¤³°¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤âÂ«¤Î´Ö¤Î¥ª¥Õ¤òËþµÊ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
Ä¹ÌîÉ÷²Ö¤Ï¡¢·§Ã«¼Ó´õ¡¢ÆîË¨²Ú¤È¤È¤â¤ËÌÂºÌÉþ¤Ë¿È¤òÊñ¤ß¡¢¥Þ¥·¥ó¥¬¥ó¤ò¼ê¤Ë¥Ý¡¼¥º¤ò¤È¤ë¼Ì¿¿¤òSNS¤ËÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
3¿Í¤Ï¤É¤¦¤ä¤é¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥²¡¼¥à¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£
³Ê¹¥¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«ÍÍ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢´¶ÁÛ¤âÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È¤³¤í¡£
¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¡¢¥¬¥Á¤Î¡ÖÌÂºÌ¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¡×7Áª
¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ïº£·î28Æü¤ËWÇÕ²¦¼Ô¥¹¥Ú¥¤¥ó¤ÈÂÐÀï¡£¤½¤Î¸å¡¢7·î¤Ë¤Ï´Ú¹ñ¤ÇE-1¡ÊÅì¥¢¥¸¥¢Áª¼ê¸¢¡Ë¤òÀï¤¦¡£