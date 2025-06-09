¥°¥ì¥¿¤µ¤ó¤é¤ÎÁ¥¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¤Ë¤ÀÊá¤µ¤ì¤ë¡¡»Ù±çÊª»ñºÜ¤»¥¬¥¶ÃÏ¶è¤Ø¸þ¤±¹Ò¹ÔÃæ
¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¤Î´Ä¶³èÆ°²È¥°¥ì¥¿¡¦¥È¥¥¡¼¥ó¥Ù¥ê¤µ¤ó¤é¤¬»Ù±çÊª»ñ¤òÆÏ¤±¤ë¤¿¤á¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¼«¼£¶è¥¬¥¶ÃÏ¶è¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿Á¥¤¬¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¤Ë¤ÀÊá¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥°¥ì¥¿¤µ¤ó¤é¤ÏÊ´¥ß¥ë¥¯¤ä°åÎÅÉÊ¤Ê¤É¤Î»Ù±çÊª»ñ¤òºÜ¤»¤¿¹ñºÝNGO¤ÎÁ¥¤Ç¥¬¥¶ÃÏ¶è¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¹ñºÝNGO¤Ï9Æü¡¢SNS¤Ç¡Ö¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¤¬Á¥¤Ë¾è¤ê¹þ¤ó¤À¡×¤È¤·¤Æ¤ÀÊá¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤ËÀèÎ©¤Á¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Î¥«¥Ã¥Ä¹ñËÉÁê¤Ï8Æü¡¢¡ÖÁ¥¤ÎÅþÃå¤òÁË»ß¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÁ¼ÃÖ¤ò¹Ö¤¸¤ë¤è¤¦·³¤Ë»Ø¼¨¤·¤¿¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¥¤¥¹¥é¥àÁÈ¿¥¥Ï¥Þ¥¹¤Ë¤è¤ëÉð´ï¤ÎÍ¢Æþ¤òÁË»ß¤¹¤ë¤¿¤á¡×¤À¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¤Ë¤è¤ë¥¬¥¶ÃÏ¶è¼þÊÕ¤Î³¤¾åÉõº¿¤ò¡ÖÇË¤ë¤³¤È¤Ïµö¤µ¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥°¥ì¥¿¤µ¤ó¤é¤ÏÀè·î¤Ë¤â¥¬¥¶ÃÏ¶è¤Ë¸þ¤«¤ª¤¦¤È¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¾èÁ¥Í½Äê¤À¤Ã¤¿Á¥¤¬¥É¥í¡¼¥ó¹¶·â¤ò¼õ¤±¡¢½Ð¹Ò¤òÃÇÇ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£