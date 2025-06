2位:福岡(福岡県)/56票

All About ニュース編集部は2025年5月21〜27日、全国10〜60代の男女231人を対象に「かっこいいと思うナンバープレート(近畿〜九州地方)」に関する独自の アンケート 調査を実施しました。今回はその中から、ナンバープレートでかっこいいと思う九州地方の 地名 ランキング を紹介します!2位は「福岡(福岡県)」でした。 福岡市 を中心に、糸島市、宗像市、太宰府市などを対象に交付されているナンバーです。九州地方を代表する 地名 で、都会的なイメージにポジティブな印象を持つ回答者の票が多く寄せられました。

1位:奄美(鹿児島県)/73票

回答者からは「九州の中では一番の都会である福岡で、かっこいいと思うから」(20代女性/兵庫県)、「風情や文化などインパクトが強くかっこいい 地名 だと思います」(30代女性/ 宮城県 )、「九州最大の都市として都会的で洗練されたイメージがあるから」(40代男性/ 静岡県 )などのコメントがありました。1位は「奄美(鹿児島県)」でした。2014年から全国離島で初の ご当地ナンバー として奄美群島地域に導入されました。交付開始から日が浅く、対象地域も限られているため、本島在住者にとっては希少なナンバーです。回答者のコメントを見ると「希少なイメージでかっこいいと思います」(50代女性/ 東京都 )、「自然豊かなイメージのあるナンバープレートだから」(30代男性/福島県)、「島の名前をナンバーにされているところが素敵」(30代女性/和歌山県)といった声がありました。※回答者のコメントは原文ママです