ÂÇÎ¨¡¢½ÐÎÝÎ¨¡¢ÆÀÅÀ·÷ÂÇÎ¨¡¢OPS¤ÎàÂÇ·â4´§á¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ÌøÄ®Ã£¤ÎÈôÌö¤òÎ¢ÉÕ¤±¤ë¡Ö¡¦435¡×¡¡³«Ëë2·³¡¢º¸ÏÓ¤«¤é¤Î1¹æ¤¬·Àµ¡
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÌøÄ®Ã£³°Ìî¼ê¡Ê28¡Ë¤¬¡¢8Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¡Ê¿ÀµÜ¡Ë¤Çµ¬ÄêÂÇÀÊ¤ËÅþÃ£¤·¡¢¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤ÎàÂÇ·â4´§á¤ËÌö¤ê½Ð¤¿¡£
¡¡µ¬ÄêÂÇÀÊ¤ËÅþÃ£¤·¤¿¤³¤È¤ÇÂÇ·â¥é¥ó¥¥ó¥°¤ËÅÐ¾ì¡£ÂÇÎ¨3³ä5Ê¬6ÎÒ¡¢½ÐÎÝÎ¨4³ä5Ê¬7ÎÒ¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¹àÌÜ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢ÆÀÅÀ·÷ÂÇÎ¨4³ä7Ê¬2ÎÒ¤â¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£
¡¡¶¯ÂÇ¼Ô¤Î»ØÉ¸¤È¤µ¤ì¤ëOPS¡Ê½ÐÎÝÎ¨¡ÜÄ¹ÂÇÎ¨¡Ë¤â¡Ö0¡¦943¡×¤Ç¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¡£¥×¥í6Ç¯ÌÜ¤Ç¥ê¡¼¥°¶þ»Ø¤ÎÂÇ¼Ô¤ËµÞÀ®Ä¹¤·¤¿»Ñ¤Ë¡¢¾®µ×ÊÝÍµµª´ÆÆÄ¤â¡Ö³°¤»¤Ê¤¤Áª¼ê¤«¤é¥Á¡¼¥à¤ò¤±¤ó°ú¤¹¤ëÁª¼ê¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£¤¹¤´¤¤À®Ä¹¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÜ¤ò¸«Ä¥¤Ã¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤Ï³«Ëë2·³¥¹¥¿¡¼¥È¡£¸Î¾ã¼Ô¤¬Áê¼¡¤®¡¢Áá¡¹¤Ë1·³¾º³Ê¤·¤¿¤¬¡¢½øÈ×¤Ï½ÐÈÖ¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢µ×¡¹¤Î¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿4·î23Æü¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¡Ê¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¡Ë¤Ç1¹æ¥½¥í¤ò´Þ¤à3°ÂÂÇ¤È¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤â¤Î¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢°ÂÂÇ¤òÎÌ»º¤·¤¿¡£¥¹¥¿¥á¥ó¤ËÄêÃå¤·¡¢5·îÃæ½Ü¤«¤é¤Ï¼ç¤Ë¥¯¥ê¡¼¥ó¥¢¥Ã¥×¤Î°ì³Ñ¤òÂ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹¥Ä´¤ÎÍ×°ø¤ò¡¢ÌøÄ®¤Ï¡ÖÂÇ¤Æ¤ë¥Ü¡¼¥ë¤ÈÂÇ¤Æ¤Ê¤¤¥Ü¡¼¥ë¤Î¸«¶Ë¤á¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¡£27»Íµå¤âÀõÂ¼±ÉÅÍ¡Ê³ÚÅ·¡Ë¤Ë¼¡¤°¥ê¡¼¥°2°Ì¥¿¥¤¤È¹â¤¤Áªµå´ã¤ò¸Ø¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö±¦Åê¼ê¤Ï¤¢¤Þ¤êÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢º¸Åê¼ê¤Ø¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ï¤¹¤´¤¯ÎÉ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤Á¤é¤â¿ô»ú¤ò¸«¤ì¤Ð¡¢°ìÌÜÎÆÁ³¤À¡£º£µ¨¤Îº¸±¦ÊÌ¤ÎÂÇÎ¨¤ò¸«¤ë¤È¡¢ÂÐ±¦Åê¼ê3³ä2Ê¬¡¢ÂÐº¸Åê¼ê4³ä3Ê¬5ÎÒ¤È¶ì¼ê¤È¤·¤Æ¤¤¿º¸Åê¼ê¤Ø¤ÎÂÇÎ¨¤¬Âç¤¤¯¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2024Ç¯¡¡ÂÐ±¦Åê¼ê¡Ê2³ä8Ê¬9ÎÒ¡Ë¡¢ÂÐº¸Åê¼ê¡Ê2³ä2Ê¬4ÎÒ¡Ë
¡¡2023Ç¯¡¡ÂÐ±¦Åê¼ê¡Ê2³ä7Ê¬3ÎÒ¡Ë¡¢ÂÐº¸Åê¼ê¡Ê1³ä9Ê¬¡Ë
¡¡2022Ç¯¡¡ÂÐ±¦Åê¼ê¡Ê2³ä8Ê¬7ÎÒ¡Ë¡¢ÂÐº¸Åê¼ê¡Ê2³ä3Ê¬9ÎÒ¡Ë
¡¡2021Ç¯¡¡ÂÐ±¦Åê¼ê¡Ê2³ä3Ê¬9ÎÒ¡Ë¡¢ÂÐº¸Åê¼ê¡Ê0³ä¡Ë
¡¡2020Ç¯¡¡ÂÐ±¦Åê¼ê¡Ê5³ä¡Ë¡¢ÂÐº¸Åê¼ê¡Ê0³ä¡Ë
¡¡ºòµ¨¤Þ¤Ç¤Ïº¸Åê¼ê¤¬ÀèÈ¯¤ÎºÝ¤Ï¡¢¥¹¥¿¥á¥ó¤«¤é³°¤ì¤ë»î¹ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢º¸ÏÓ¤ò¹îÉþ¤·¤¿¤³¤È¤ÇÂç¤¤¯ÂÇ·âÀ®ÀÓ¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£¤¤Ã¤«¤±¤ò¤Ä¤«¤ó¤Àº£µ¨1¹æ¤ò¡¢¥×¥íÆþ¤ê½é¤á¤Æº¸ÏÓ¤ÎÁ¾Ã«Î¶Ê¿¤«¤é¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¤³¤È¤â¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¡£
¡Ê¾®ÈªÂç¸ç¡Ë