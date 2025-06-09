¶å½£¤ËÇß±«Á°ÀþÄäÂÚ¡Ä9ÆüÃë¤¹¤®¤«¤éÂçÊ¬¸©Æâ¤ÇÍëÈ¼¤Ã¤¿·ã¤·¤¤±«¡¡·ÙÊóµé¤ÎÂç±«¤È¤Ê¤ë¤ª¤½¤ì
Çß±«Æþ¤ê¤·¤¿ÂçÊ¬¸©Æâ¤Ï¡¢Çß±«Á°Àþ¤ÎËÌ¾å¤Ç9ÆüÍ¼Êý¤«¤éÂç±«¤Ë¤Ê¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¡¢µ¤¾ÝÂæ¤¬Ãí°Õ¤ä·Ù²ü¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¶å½£¤ËÇß±«Á°ÀþÄäÂÚ¡Ä9ÆüÃë¤¹¤®¤«¤éÂçÊ¬¸©Æâ¤ÇÍëÈ¼¤Ã¤¿·ã¤·¤¤±«¡¡·ÙÊóµé¤ÎÂç±«¤È¤Ê¤ë¤ª¤½¤ì
µ¤¾ÝÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¶å½£ËÌÉô¤Ç¤Ï¡¢Çß±«Á°Àþ¤¬9ÆüÌë¤Ë¤«¤±¤ÆËÌ¾å¤¹¤ë±Æ¶Á¤Ç¡¢Âçµ¤¤Î¾õÂÖ¤¬Èó¾ï¤ËÉÔ°ÂÄê¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤¿¤á¡¢ÂçÊ¬¸©Æâ¤ÏÃë¤¹¤®¤«¤é¶ÉÃÏÅª¤ËÍë¤òÈ¼¤Ã¤¿·ã¤·¤¤±«¤È¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¡¢Á°Àþ¤Î³èÆ°¤¬³èÈ¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢·ÙÊóµé¤ÎÂç±«¤È¤Ê¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
9Æü¤ÏËÌÉô¤ÈÀ¾Éô¤Ç1»þ´Ö¤Ë30¥ß¥ê¤Î·ã¤·¤¤±«¡¢ÃæÉô¤ÈÆîÉô¤Ç20¥ß¥ê¤Î¶¯¤¤±«¤¬¹ß¤ëÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£
10ÆüÀµ¸á¤Þ¤Ç¤Î24»þ´Ö¤Ë¹ß¤ë±«¤ÎÎÌ¤Ï¡¢À¾Éô¤Ç150¥ß¥ê¡¢ËÌÉô¤Ç120¥ß¥ê¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µ¤¾ÝÂæ¤ÏÅÚº½ºÒ³²¤äÄã¤¤ÅÚÃÏ¤Ø¤Î¿»¿å¡¢²ÏÀî¤ÎÁý¿å¤äÈÅÍô¤ËÃí°Õ¡¢·Ù²ü¤¹¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£