【DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH】 6月26日 発売予定 価格: 8,980円(スタンダードエディション) 9,980円(デジタルデラックスエディション) 31,980円(コレクターズエディション)

コジマプロダクションは、6月25日発売のプレイステーション 5用アクション「DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH」について、ライブゲームプレイを公開した。

これは、イベント「DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH - Game Premiere」にて公開されたもの。公開されたゲームプレイはPS5Proでの実機映像となっており、英語版の本作を確認できる。

映像では前作から11カ月後のメキシコ国境が公開。生後11カ月のルーとサムが登場するチュートリアルを確認できる。また、プレイヤーの行動(走る、歩く)や移動ルートなどによって音楽のアレンジが変わる要素も発表。さらに、ルーをあやす様子も公開された。

加えて、戦闘シーンも公開。リメインズと呼ばれる幽霊やニールの護衛となるウォリアーズと呼ばれるものが登場。サムの血を含んだブーメランを使った戦いやタールキャノンを使って火を消す様子などを確認できる。

また、ニールとの戦闘シーンも公開。防止を前後切り替えて被る様子やバックパックのカスタムも合わせて明かされた。

ニールとの戦闘シーンではこっそりと敵に近づきステルスキルする模様や、アサルトライフルやグレネード、ショットガンやスモークグレネード、グレネードピストルを使った戦いが展開。前作の戦場とはまた異なる雰囲気での戦闘シーンが公開された。

【DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH - Game Premiere - Orpheum Theatre - June 8, 2025】

