¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à²»À¼ÂÐÏÃ¤Ç¼¡À¤Âå¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÂÎ¸³¡ªWESTE ¡õ Co./¥¦¥§¥¹¥È¡ÖVocArI(¥Ü¥«¥ê)¡×

WESTE & Co./ウェストは、2025年6月9日、AI音声チャットボット「VocArI(ボカリ)」をリリースしました。

WESTE & Co./ウェスト「VocArI(ボカリ)」

このサービスは、リアルタイム音声対話と3Dキャラクターによる視覚演出を融合させ、これまでにない接客・案内体験を可能にします。

「VocArI」は、ユーザーが話しかけた音声を即座にテキスト化し、AIが自然な応答を生成。

さらに、その応答を音声合成し3Dキャラクターとシンクロすることで、まるで人と会話しているかのような体験が楽しめます。

【主な活用シーン】

・受付やコーポレートサイトでのFAQ対応:訪問者に対して、自然な対話形式で受付・案内を提供。

・販促・プロモーション活用:IPキャラクターが製品情報やキャンペーン内容を対話形式で伝える。

・商業施設や実店舗での接客:施設案内やメニュー紹介など、来場者へのサポートを自動化。

・教育分野での対話型学習支援:子どもが楽しみながら学べるインタラクティブな教材として活用。

これらのシーンで、「VocArI」は人手不足の解消や顧客満足度の向上に貢献します。

※業種や課題に応じた独自の会話フローを構築することが可能です。

導入・活用シーン

【「VocArI」の主な特長】

(1)高精度な3DCGキャラクター

完全オーダーメイド、またはお手持ちのマスコット、VocArIテンプレートモデルでの導入が可能。

エンタメ性を活かし顧客接点を強化します。

(2)自然な音声対話エンジン

LLM(大規模言語モデル)とVITS(合成音声技術)*を統合し、自然なリアルタイム応対を実現。

キャラクターに合わせた声質、表現での対話が可能です。

*AivisSpeech Engine搭載

(3)柔軟なカスタマイズ性と連携性

RAG(Retrieval-Augmented Generation)により独自の対話(FAQ対応、商品案内、予約受付など)、業態や課題に応じた会話フロー設計に対応します。

「VocArI」は、高精度CG、自然言語処理、音声合成の各技術を統合し、リアルタイムでの音声対話を可能にすることで、より直感的で人間らしいコミュニケーションを実現しました。

3Dキャラ仕様

