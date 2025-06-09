¡È¥í¥Ã¥¯¤ÎÆü¡É¹â¹»À¸¤¿¤Á¤¬¼«Å¾¼Ö¤ÎÆó½Å¥í¥Ã¥¯¸Æ¤Ó¤«¤±¡Ö¥«¥®¤Ï°ì¤Ä¤¸¤ãÂ¤ê¤Þ¤»¤ó¡×ÂçÊ¬
6·î9Æü¤Ï¡¢¸ìÏ¤¹ç¤ï¤»¤Ç¡Ö¥í¥Ã¥¯¤ÎÆü¡×¤Ç¤¹¡£
ÂçÊ¬¸©º´Çì»Ô¤Ç¤Ï9ÆüÄ«¡¢¹â¹»À¸¤¬¼«Å¾¼Ö¤Î¡ÖÆó½Å¥í¥Ã¥¯¡×¤Ê¤É¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡¸Æ¤Ó³Ý¤±¤ò¤¹¤ë½÷»ÒÀ¸ÅÌ
¡Ö¼«Å¾¼Ö¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë³§¤µ¤ó¡¢¹ß¤ê¤ë¤È¤¤Ë¤Á¤ã¤ó¤È¥«¥®¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¥«¥®¤Ï°ì¤Ä¤¸¤ãÂ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Á°¤È¸å¤í¤Î¥À¥Ö¥ë¥í¥Ã¥¯¤¬´ðËÜ¤Ç¤¹¡×
¤³¤ì¤Ï¡¢¼«Å¾¼Ö¤ÎÅðÆñ¤òËÉ¤´¤¦¤È¸©·Ù¤Ê¤É¤¬ËèÇ¯¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
9ÆüÄ«¡¢JRº´Çì±Ø¤Ç»ÔÆâ¤Î¹â¹»À¸¤¿¤Á¤¬±Ø¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤Ë¥Á¥é¥·¤Ê¤É¤òÇÛ¤Ã¤Æ¼«Å¾¼Ö¤Î¡ÖÆó½Å¥í¥Ã¥¯¡×¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡ÃË»ÒÀ¸ÅÌ
¡Ö¥À¥Ö¥ë¥í¥Ã¥¯¤¬´ðËÜ¤À¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â°Õ¼±¤·¤Æ¥À¥Ö¥ë¥í¥Ã¥¯¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¸©Æâ¤Ç¤Ï2025Ç¯¤ËÆþ¤ê5·îËö¤Þ¤Ç¤Ë283·ï¤Î¼«Å¾¼Ö¤òÅð¤Þ¤ì¤ëÈï³²¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¤¦¤Á8³ä¶á¤¯¤¬¥«¥®¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£