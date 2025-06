奈良ホテルでお風呂あがりにコスメ体験！マックス「やまとcosmeticシリーズ」

マックスは、奈良のご当地コスメ“やまとcosmeticシリーズ”の中のユニークな仏顔デザインの美容マスクを活用して、ホテルの宿泊客へお風呂あがりに冷えた美容マスクを提供することで、火照ったお顔にひんやりして気持ちよくスキンケアできる体験サービスを考案しました。

マックス「やまとcosmeticシリーズ」

マックスは、奈良のご当地コスメ“やまとcosmeticシリーズ”の中のユニークな仏顔デザインの美容マスクを活用して、ホテルの宿泊客へお風呂あがりに冷えた美容マスクを提供することで、火照ったお顔にひんやりして気持ちよくスキンケアできる体験サービスを考案!

サービスを体験できる最初の宿泊施設として、奈良ホテルが新しい宿泊プランとして2025年6月12日(木)から提供されます。

■奈良の新しいコト消費となるご当地体験サービス「冷やし美容マスク」

【2連泊限定プラン】こころとからだを癒すリフレッシュの旅〜朝食1回付〜

日程 :2025年6月12日(木)のご宿泊〜

特典 :1. 専用の冷蔵庫で冷やしておいた美容マスク(仏顔)

2. アーリーチェックイン 14:00

3. レイトチェックアウト 12:00

4. レンタサイクル優待券

5. 館内利用券 1,000円

6. ウェルカムドリンク

7. 贅沢アメニティ

対象 :お一人様で2連泊のお客様(1日最大3名様まで)

<奈良ホテル 概要>

所在地: 奈良市高畑町1096

