ÇîÂ¿ÂçµÈ¡¡ÁêÊý¡¦²Ú´Ý¤ò¡Ö¤³¤ÎÌîÏº¡ª¡×¤ÈÇÍÅÝ¡¦¡¦¡¦¡ª¡©
ÇîÂ¿²Ú´Ý¡¦ÂçµÈ¤¬¡¢¤¿¤À¤¿¤À¿©¤Ù¤¿¤¤Ð§¤«ÌÍ¤òÃµ¤·²ó¤ë¡¢³¹¥Ö¥éÈÖÁÈ¡Ø²Ú´ÝÐ§¤ÈÂçµÈÌÍ¡Ù¡ÊABC¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¡£³ùÁÒÊÔ¤ÎÂè£³²ó¤Ç¤Ï¡¢ÂçµÈ¤¬ÁêÊý¡¦²Ú´Ý¤ò¡Ö¤³¤ÎÌîÏº¡ª¡×¤ÈÇÍÅÝ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÄÁ¤·¤¤»ö·ï¤¬È¯À¸¤·¤¿¡£©️ABC¥Æ¥ì¥Ó
²ÚÂç¤Î£²¿Í¤ÏÄ¹Ã«»û¤Î¡Ö¸«À²Âæ¡×¤Ç½÷Í¥¤Î¹â¶¶¤Ò¤È¤ß¤È¹çÎ®¤·¡¢¤¤¤¶Ð§ÌÍÃµ¤·¤Ø¡££³¿Í¤ÇÊâ¤½Ð¤¹¤È¡¢´Ñ¸÷µÒ¤Î¤´ÉØ¿Í¤¬¤¹¤ì°ã¤¤¤¶¤Þ¤Ë¡ÖÂçµÈ¤À¤ó¤´¤À¤è¡×¤È¼ªÂÇ¤Á¤¹¤ë¡£ÂçµÈ¤À¤ó¤´¤È¤Ï¡¢¸«À²Âæ¤Ë·ú¤Ä¡ÖSAKURA STAND¡×¤µ¤ó¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ß¤¿¤é¤·ÃÄ»Ò¤Î¤³¤È¡£²Ú´Ý¤Î¡ÖÂçµÈ¤À¤ó¤´¤ÏÂçµÈ¤¬¿©¤Ù¤Ê¤ä¤í¤¦¡×¤È¤¤¤¦ÂçÀ¼¤È¡¢Ä«¤«¤é²¿¤â¿©¤Ù¤Æ¤¤¤Ê¤¤¹â¶¶¤Î¡Ö¿©¤Ù¤Þ¤·¤ç¤¦¤è ÂçµÈ¤À¤ó¤´¡×¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤ËÇØÃæ¤ò²¡¤µ¤ì¡¢ÂçµÈ¤¬ÃíÊ¸¸ý¤ËÄ¾¹Ô¤·¤¿¡£
¤¹¤ë¤È¡¢´Ñ¸÷µÒ¤Î¤´ÉØ¿ÍÊý¤¬·ÈÂÓÅÅÏÃ¤Î¥ì¥ó¥º¤ò°ìÀÆ¤ËÂçµÈ¤ÎÊý¤Ø¸þ¤±¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥¢¥¤¥É¥ë¤Î»£±Æ²ñ¤Î¤è¤¦¤Ê¸÷·Ê¤Ë¡£²Ú´Ý¤Î¡ÖÂçµÈ¤À¤ó¤´¤ò¿©¤Ù¤ëÂçµÈ¤ò»£¤ê¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤³¤È¤è¡£³ùÁÒ½÷»Ò¤¬¡×¤È¤¤¤¦Àú¤ê¤ò¼õ¤±»ß¤á¤¿ÂçµÈ¤¬¡¢¡Ö³ù½÷¤Î³§¤µ¤ó¤¬¡×¤ÈÈù¾Ð¤ß¤ò¿¶¤ê¤Þ¤¤¤¿¡£©️ABC¥Æ¥ì¥Ó
¤½¤·¤Æ²Ú´Ý¤¬¡ÖËÍ¡¢Âç¾æÉ×¤Ç¤¹¡£¸«¤Æ¤ë¤À¤±¤Ç¡×¤È¤À¤ó¤´¤ò¥µ¥é¥ê¤ÈµñÈÝ¤¹¤ë¤È¡¢ÂçµÈ¤¬»×¤ï¤º¡Ö¤³¤ÎÌîÏº¡Ä¡ª¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¡¢ÄÁ¤·¤¯²º¤ä¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¤òÊü¤Ä¡£²ÚÂç¤Î£²¿Í¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¡¢µû²ðÆÚ¹ü¤éー¤á¤ó¡Ê¾®¡Ë¤ò°ìÇÕ¤º¤Ä¡¢¥¨¥ÓÅ·¤òÍñ¤Ç¤È¤¸¤¿³ùÁÒÐ§¡Ê¾®¡Ë¤ò¥·¥§¥¢¡¢À¸¤·¤é¤¹&³øÍÈ¤²¤·¤é¤¹¡¢¤½¤·¤Æ¥Óー¥ë¤â¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇËþÊ¢¤Ê¤Î¤À¡£©️ABC¥Æ¥ì¥Ó ©️ABC¥Æ¥ì¥Ó
¹â¶¶¤¬¡Ö¤¹¤´¤¤¡ª¡¡ÂçµÈ¤À¤ó¤´¤ò¿©¤Ù¤¿¤é¤³¤ó¤Ê¤Ë¿Í¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¡ª¡×¤ÈÂçµÈ¤Î¿Íµ¤¤Ë¶Ã¤¯¤È¡¢²Ú´Ý¤¬¡Ö¶¦¿©¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¡£¤½¤ÎÄ¾¸å¡¢¹â¶¶¤¬¡Ö¥¥ì¥¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¹â¶¶¤µー¤ó¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ë¤´ÉØ¿ÍÊý¤Ë¥Õ¥¡¥ó¥µ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë´Ö¡¢ÂçµÈ¤À¤ó¤´¤ò»ý¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¤·¤Ð¤·ÊüÃÖ¤µ¤ì¤ëÂçµÈ¡£¡ÖÂçµÈ»þÂå¤¬¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë½ª¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤À¡£©️ABC¥Æ¥ì¥Ó
¹â¶¶¤«¤é¤À¤ó¤´¤ÎÆÃÄ§¤ò¼ÁÌä¤µ¤ì¤¿Å¹°÷¤µ¤ó¤Î¡¢¡Ö¤¨ー¤È¡×¤È°ìÇï´Ö¤ò¤È¤Ã¤Æ¤«¤é¤Î¡Ö¤¢¤¿¤¿¤«¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦ÁÇËÑ¤ÊÊÖÅú¤Ë°ìÆ±ÂçÇú¾Ð¡ª¡¡É¨¤«¤éÊø¤ìÍî¤Á¤¿ÂçµÈ¤¬¡ÖÂ¾¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Ã¤Æ¡ª¡×¤ÈÎå¤Þ¤¹¤è¤¦¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤ë¤È¡¢¡Ö¤³¤Î³¦·¨¡¢¤ªÃÄ»Ò²°¤µ¤ó¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É ¤³¤ì¤Ï¤È¤Æ¤â¤¢¤¿¤¿¤«¤¯¤Ê¤á¤é¤«¤Ç¤¹¡£¤ª¤ß¤¯¤¸¤Ç¶§¤ò°ú¤¤¤Æ¤â¡¢¤³¤ÎÂçµÈ¤À¤ó¤´¤ò¿©¤Ù¤ì¤Ð¥°¥Ã¥É¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢Å¹°÷¤µ¤ó¤¬¿Æ»Ø¤ò¥°¥Ã¤ÈÎ©¤Æ¤Æ´°àú¤Ë¥¢¥Ôー¥ë¤·¤¿¡£©️ABC¥Æ¥ì¥Ó
¡Ö¤Ê¤á¤é¤«～¡×¡Ê¹â¶¶¡Ë¡¢¡ÖËÜÅö¤Ë¤Ê¤á¤é¤«¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÊÂçµÈ¡Ë¤È¡¢¤È¤í¤±¤ë¤è¤¦¤ÊÉ½¾ð¤ÇÃÄ»Ò¤òËËÄ¥¤ë£²¿Í¡£²Ú´Ý¤¬¡ÖÂç»ö¤Ê¤³¤È¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡¡¤¢¤Ã¤¿¤«¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÌÜ¤ò¸«³«¤¤¤ÆÌä¤¤¤«¤±¤ë¤È¡¢¸«À²Âæ¤ËºÆ¤Ó¾Ð¤¤À¼¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¡£©️ABC¥Æ¥ì¥Ó
¤Ê¤ª¡¢ÇîÂ¿²Ú´Ý¡¦ÂçµÈ¤È¹â¶¶¤Ò¤È¤ß¤¬¡¢¤¢¤Ã¤¿¤«¤¤¡©ÂçµÈ¤À¤ó¤´¤òÃçÎÉ¤¯ËËÄ¥¤ëÌÏÍÍ¤Ï¡¢£¶·î£¸Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿³¹¥Ö¥é¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡Ø²Ú´ÝÐ§¤ÈÂçµÈÌÍ¡Ù¡ÊABC¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£TVer¤Ç¤âÌµÎÁÇÛ¿®Ãæ¡£