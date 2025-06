2025 トラベラーズチョイス「B＆B、イン」部門に二条城・御所の2施設が選出！Nazuna 京都！

Nazunaは、世界最大の旅行プラットフォーム「Tripadvisor(R)(トリップアドバイザー)」が発表した「2025 トラベラーズチョイス ベスト・オブ・ザ・ベスト ホテル」の「B&B、イン」部門において、「Nazuna 京都 二条城」がアジア13位、「Nazuna 京都 御所」がアジア18位に選出されました。

このアワードは、世界中の旅行者によって投稿された1年間の口コミと評価に基づき、特にホスピタリティや宿泊体験に優れたホテルが選ばれるものです。

「2025 トラベラーズチョイス ベスト・オブ・ザ・ベスト ホテル」にランクインした日本の宿泊施設はわずか数件であり、その中でNazunaの2施設が同時に選出されたことは同社の取り組みが旅館業界の枠を超えて国際的にも評価されたものと受け止めており、大きな励みとなっています。

■選出施設の詳細

●Nazuna 京都 二条城(アジア13位)

歴史的な町家を再生したラグジュアリー旅館。

専用露天風呂付きの客室や、細やかな“おせっかい”が国内外の旅行者から高評価を獲得。

●Nazuna 京都 御所(アジア18位)

京都御所のほど近くに位置する町家スタイルの旅館。

美しい庭園や伝統建築、地元食材を用いた朝食など、京都ならではの体験を提供。

■Tripadvisor「2025 トラベラーズチョイス ベスト・オブ・ザ・ベスト ホテル」とは

「トラベラーズチョイス ベスト・オブ・ザ・ベスト ホテル」は、Tripadvisorに投稿された10億件を超える口コミと評価をもとに、世界の旅行者による最高の体験が集約された年間アワードです。

受賞施設は、ホスピタリティ、ロケーション、サービスなどあらゆる面で高評価を得たホテル・旅館のみが選ばれます。

