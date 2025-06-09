¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡ÚP¡Ûor¡ÚJ¡Û¡©¡ÖÍ§¤À¤Á¤Ë¥É¥¿¥¥ã¥ó¤µ¤ì¤¿¤é¡×¤Ê¤Ë¤ò»×¤¦¡©¡Ú16¥¿¥¤¥×¿ÇÃÇ¡Û
º£¡¢ÏÃÂê¤Î16¥¿¥¤¥×¿ÇÃÇ¡ª4¤Ä¤Î¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥È¤ÇÀ³Ê¤ò16¤Î¥¿¥¤¥×¤ËÊ¬Îà¤¹¤ëÀ³Ê¿ÇÃÇ¤Ç¤¹¡£¶½Ì£¤Ï¤¢¤ë¤±¤É¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤ë¤Î¤ÏÌÌÅÝ¡Ä¤½¤¦´¶¤¸¤Æ¤¤¤ëÊý¤ÏÂ¿¤¤¤Ï¤º¡ª¤³¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¤¿¤Ã¤¿¤Ò¤È¤Ä¤Î¼ÁÌä¤Ç¡¢P¥¿¥¤¥×¤«J¥¿¥¤¥×¤«¤ò¥µ¥¯¥Ã¤È¿ÇÃÇ¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡ÚP¡Û¡©¤½¤ì¤È¤â¡ÚJ¡Û¡©´ÊÃ±¤Ê¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤Æ¤ß¤Æ¡ª
¤¢¤ëÆü¡¢Í§¤À¤Á¤ÈÍ·¤ÖÍ½Äê¤òÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥É¥¿¥¥ã¥ó¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤Ê¤Ë¤ò»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
1¡¥¡ÖÁ´Á³¤¤¤¤¤è¡¢¤Þ¤¿Í·¤Ü¤¦¡ª¡×
2¡¥¡Ö¥¹¥È¥ì¥¹¤ò´¶¤¸¤ë¡×
µ¤¤Ë¤Ê¤ë·ë²Ì¤Ï¡©
1¡¥¡ÖÁ´Á³¤¤¤¤¤è¡¢¤Þ¤¿Í·¤Ü¤¦¡ª¡×
1¤Î¡ÖÁ´Á³¤¤¤¤¤è¡¢¤Þ¤¿Í·¤Ü¤¦¡ª¡×¤òÁª¤ó¤À¿Í¤Ï¡¢¡ÖP¡×¤ÎÃÎ³Ð·¿¤Ç¤¢¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤Ç¤¹¡£
¡ÖP¡×¤Ï½ÀÆð¤ÇÎ×µ¡±þÊÑ¤Ê¥¿¥¤¥×¤È¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤ÆÆ°¤¯¤³¤È¤ò¹¥¤ß¡¢·×²è¤ËÇû¤é¤ì¤º¤½¤Î¾ì¤ÎÎ®¤ì¤ÇÈ½ÃÇ¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÆÃÄ§¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
2¡¥¡Ö¥¹¥È¥ì¥¹¤ò´¶¤¸¤ë¡×
°ìÊý¡¢2¤Î¡Ö¥¹¥È¥ì¥¹¤ò´¶¤¸¤ë¡×¤òÁª¤ó¤À¿Í¤Ï¡¢¡ÖJ¡×¤ÎÈ½ÃÇ·¿¤Ç¤¢¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤Ç¤¹¡£
¡ÖJ¡×¤Ï·×²èÅª¤Ê¥¿¥¤¥×¤È¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Êª»ö¤ò»öÁ°¤Ë·è¤á¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤Ç°Â¿´´¶¤òÆÀ¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤É¤Á¤é¤Ç¤·¤¿¤«¡©
Í§¤À¤Á¤äÎø¿Í¡¢²ÈÂ²¤Ë¤â¤¼¤ÒÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª
¥é¥¤¥¿¡¼ Ray WEBÊÔ½¸Éô