リーガルリリー、新曲「danceasphalt」を配信リリース！ジャケットの英文メッセージに憶測が飛び交う

■「danceasphalt」のジャケットアートワークにあしらわれた英文には「my Vega」といった単語が

リーガルリリーが、6月9日に新曲「danceasphalt」を配信リリースした。

6月7日に突如として「Holding hands and dancing on the asphalt」という英文メッセージの入った楽曲の断片の動画がSNSで公開。楽曲タイトルやジャケットの情報はまったく公開されず、ファンの間では様々な憶測が飛び交っていたなか、その全貌が明らかになった。

リーガルリリーとしては約半年ぶりとなるオリジナル楽曲「danceasphalt」は、その名のとおり四つ打ちのグルーヴが心地よいダンスロックナンバー。オルタナティブなロックサウンドは軸に持ちつつも、まるでおもちゃ箱のようなシンセサイザーや電子音、ノイズが多用され、リーガルリリーの新しい世界観を覗けるような音像に仕上がった意欲作になっている。

先日、新曲「ぼくのベガ」を7月クールTVアニメ『彼女、お借りします』第4期エンディングテーマとして、書き下ろしたことを発表したばかりの彼女たち。新曲「danceasphalt」のジャケットアートワークにあしらわれた英文には「my Vega」といった単語も散りばめられており、楽曲たちに結び付きは定かになっていないが、続報を楽しみに待とう。

リリース情報

2025.06.09 ON SALE

DIGITAL SINGLE「danceasphalt」

リーガルリリー OFFICIAL SITE

http://www.office-augusta.com/regallily