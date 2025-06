ザ・リッツ・カールトン福岡が、開業2周年記念企画としてさまざまなイベントを開催。

アートツアーと九州の食を味わうランチや3人の匠が競演するディナー、盛大なパーティーでアニバーサリーを祝います!

ザ・リッツ・カールトン福岡「開業2周年記念企画」

開催日:2025年6月21日(土)

2025年6月21日に、開業2周年を迎えるザ・リッツ・カールトン福岡が、さまざまな記念企画を展開。

福岡の伝統的な絹織物「博多織」にインスパイアされ、「織る」というホテルのコンセプトを体現する記念日に、特別な体験が提供されます!

ランチタイムには博多織や小倉織、籃胎漆器の伝統工芸士によるアートツアーと、九州の豊かな食を五感で味わう「The Art of Dining」を実施。

夜には、開業以来初のシックスハンズディナーで味わう、特別なディナーが用意されます。

モダンウェスタンレストラン「Viridis」のミシュランスターに輝いた2人のシェフと、ミシュラン店で修業を積んだ日本料理「幻珠」会席料理長による料理で舌鼓。

ワイン愛好家垂涎の的である、唯一無二のシャンパーニュ「サロン」も提供します☆

祝宴の締めくくりには、ホテル最上階のバー「Bay」にて、アニバーサリーパーティを盛大に開催。

「織る」という発想で館内すべてを縦横に繋ぎ、一つの世界を織り成す、記憶に残る一日を体験できます!

美食とアートの饗宴「The Art of Dining」

館内のアート

開催日:2025年6月21日(土)

時間:

10:30〜11:30 アートツアー&11:30〜ランチ11:30〜12:30 アートツアー&12:30〜ランチ12:30〜13:30 アートツアー&13:30〜ランチ15:00〜16:00 アートツアー&16:00〜アフタヌーンティー16:00〜17:00 アートツアー&17:00〜カクテルとオイスター

料金:ランチは下記より好きなレストランを選択(食事内容により料金が異なります)

※それぞれアートツアー、お食事代、税・サービス料込。Bayの最初のカクテル以外の飲み物は別料金

モダンウェスタンレストランViridisにてウィークエンドブランチ 9,800円日本料理 幻珠 会席ランチコース「紅梅」 11,600円鮨 将司 at 幻珠 おまかせランチコース 15,600円日本料理 幻珠 鉄板焼ランチコース「珊瑚」15,600円Diva ブルーミングアフタヌーンティー with ニコライ バーグマン フラワーズ & デザイン x ザ・リッツ・カールトン福岡 オリジナルプリザーブドフラワーボックス付 13,400円シグネチャーバーBayにてお好きなカクテル1杯とオイスター3種盛り合わせ または本日のカルパッチョ 4,500円

予約:メール予約 rc.fukrz.restreservation@ritzcarlton.com、電話 092-401-8882にて、事前予約と支払が必要

伝統工芸師:

西村織物デザイナー 一ノ宮 聖四郎 氏

小倉織 染織家 築城 則子 氏

井上らんたい漆器 塗師 井上 正道 氏

開業2周年を記念し、ザ・リッツ・カールトン福岡の館内アートを制作した、伝統工芸師による特別なアートツアーを開催。

さらに、この地で育まれた食材をふんだんに使った、美食の饗宴も楽しめます☆

職人の息吹が感じられる作品に触れ、歴史やこだわりを直接聞きながら、五感で福岡を感じる贅沢なひととき。

博多織や小倉織、籃胎漆器など、福岡の豊かな伝統工芸からインスピレーションを得てたザ・リッツ・カールトン福岡ならではの体験が待っています!

西村織物について

西村織物は戦国時代(1587年)に絹糸商として創始し、江戸末期(1861年)に織屋を創業した、現存する博多織最古の織元。

世界最高のシルク糸のみを用いてつくられ、繊細で独特の張りがあり、締めやすい博多織です。

完成した帯の華やかさからは想像できないほど、地道な作業の繰り返しによってつくられています。

落語界では真打に昇進すると「鬼献上」を締めて高座に上がり、相撲界では幕内以上になると博多織を締めることが許されるなど、特別な逸品。

丈夫で締め心地のいい博多織の帯は、長らく日本文化を支えてきました。

西村織物では、伝統に培われた技術を最大限に生かし、織物の可能性を広げています。

小倉織について

小倉織は、日本に綿布が普及し始めた江戸時代に、豊前小倉藩(現在の北九州市)で生産が始まりました。

縦縞模様で知られた厚くて丈夫な小倉織は、全国の武士の袴や帯に重宝され、その強さは「槍をも通さぬ」という逸話が生まれるほど。

昭和初期に一度途絶えたものの、北九州市出身の染織家・築城則子氏によって復元され、現在もその美しさと機能性を誇っています。

築城氏は2008年に文化庁長官賞を受賞し、以降東京やロンドン、ミラノなど国内外で高い評価を受けている小倉織 染織家です。

井上籃胎漆器について

久留米の伝統工芸品「籃胎漆器」は、福岡県筑後地方の吟味された真竹のみを使用。

竹の節を使わず、竹編み模様をデザインとして見せる漆器は全国的にも珍しく、お盆や箸は結婚式などの慶事の贈答品として親しまれています。

竹を切り出して編み込み、成形して漆を塗り重ねる工程を経て出来上がる籃胎漆器は、作業ごとに専門の職人が手がけることで高い品質を誇る伝統工芸品です。

井上籃胎漆器では伝統を踏襲しつつ、現代の暮らしに合わせた商品も豊富に取り揃えています。

明治時代に創業した井上らんたい漆器は、1926年 昭和天皇御即位に際し献上品屏風を製作。

1998年に内閣総理大臣賞を受賞しています。

シックスハンズディナー with サロン&ドゥラモット

日時:2025年6月21日(土)18:00 ドアオープン 18:30 コーススタート

料金:ペアリングディナー 70,000円(税・サービス料込)事前予約制

会場:モダンウェスタンレストランViridis(ザ・リッツ・カールトン福岡 18F)

予約:ウェブ予約、メール (rc.fukrz.restreservation@ritzcarlton.com)、電話 (092-401-8882)

ワイン愛好家垂涎の的「サロン」は、「飲んだことがある」だけで話題になる、唯一無二のシャンパーニュ。

多くの美食家たちが羨望の眼差しを向け、数あるシャンパーニュの中でも孤高の存在であり続けています。

そんな「サロン」が造られない年に、類稀なブドウを用いて生み出されるのが「ドゥラモット」

「サロンの妹」と称され、価格からは想像できないほど極上の味わいを持ち、多くの愛好家を魅了し続けています!

今回、特別なシャンパーニュの魅力を最大限に引き出すため、ザ・リッツ・カールトン福岡開業2周年の夜に3人の精鋭シェフが技を競演。

モダンウェスタンレストラン「Viridis」のシェフ山中と、ミシュランの栄誉に輝いたシェフ森、日本料理「幻珠」会席 料理長の中島による至高の饗宴が楽しめます。

ミシュランの星を獲得した名店の実績がある3人の匠が、三者三様の感性で料理を提供。

「シックスハンズディナー」で、シャンパーニュとの至福のマリアージュを堪能できる一夜です☆

アニバーサリー・パーティー at Bay

日時:2025年6月21日(土)20:00〜24:00

料金:1人 2,500円(入場料、シャンパン1杯、税・サービス料込)

ドレスコード:”Dress to impress” (最もファッショナブルな装いで、ぜひおしゃれをしてお越しください)

会場:Bay(ザ・リッツ・カールトン福岡 24F)

予約:ウェブ予約、メール (rc.fukrz.restreservation@ritzcarlton.com) 、電話 (092-401-8882)

開業2周年を祝して、ザ・リッツ・カールトン福岡の最上階に位置するシグネチャーバー「Bay」で、華麗なるアニバーサリー・パーティを開催。

ドレスアップした装いで、煌めく夜景と流麗なDJサウンドに身を委ね、シャンパンと美食の粋を心ゆくまで楽しめるパーティーです☆

アートや美食、唯一無二のシャンパンを味わい、盛大なパーティーで締めくくるアニバーサリーイベント。

2025年6月21日に開催される、ザ・リッツ・カールトン福岡「開業2周年記念企画」の紹介でした!

