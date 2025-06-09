Æü¥Æ¥ìNEWS NNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

µ¡³£¥á¡¼¥«¡¼¡ÖÂçÀî¸¶²½¹©µ¡¡×¼ÒÄ¹¤é¤¬ÁÜºº¤Î°ãË¡À­¤òÇ§¤á¤¿È½·è¤ËÂÐ¤·¡¢ºÇ¹âºÛ¤Ë¾å¹ð¤·¤Ê¤¤¤è¤¦·Ù»ëÄ£¤Ê¤É¤Ëµá¤á¤Þ¤·¤¿¡£

¡ÖÂçÀî¸¶²½¹©µ¡¡×¼ÒÄ¹¤é¤Î¤¨¤óºá»ö·ï¤ò¤á¤°¤ëºÛÈ½¤Ç¤Ï¡¢Åìµþ¹âºÛ¤¬·Ù»ëÄ£¸ø°ÂÉô¤ÈÅìµþÃÏ¸¡¤ÎÁÜºº¤Ï°ãË¡¤À¤È¤·¤Æ¡¢¹ñ¤ÈÅÔ¤Ë¤ª¤è¤½1²¯6600Ëü±ß¤ÎÇå½þ¤òÌ¿¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¤³¤ì¤ò¼õ¤±¼ÒÄ¹¤é¤Ï9Æü¡¢·Ù»ëÄ£¤Ê¤É¤ËÂÐ¤·¡¢ºÇ¹âºÛ¤Ë¾å¹ð¤»¤º¤¨¤óºá»ö·ï¤Î¿¿Áê¤ò²òÌÀ¤¹¤ë¤è¤¦µá¤á¤Þ¤·¤¿¡£

ÂçÀî¸¶²½¹©µ¡¡¡ÂçÀî¸¶ÀµÌÀ¼ÒÄ¹
¡Ö¤Ê¤ó¤È¤·¤Æ¤Ç¤â¤³¤³¤Ç°ìÃ¶¥¹¥È¥Ã¥×¤·¤Æ¡¢¤­¤Á¤Ã¤ÈÈà¤é¤ËÈ¿¾Ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¤¿¤¤¡×

´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¹ñ¤ÈÅÔ¤Ï¾å¹ð¤òÃÇÇ°¤¹¤ëÊý¸þ¤ÇºÇ½ªÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£