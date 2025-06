チャプター京都 トリビュートポートフォリオホテルに、京都の夏を涼しく楽しむ、特別宿泊プランが登場。

「一保堂茶舖のお茶をお部屋で楽しむ夏の宿泊プラン」が期間限定で販売されます!

チャプター京都 トリビュートポートフォリオホテル「一保堂茶舖のお茶をお部屋で楽しむ夏の宿泊プラン」

宿泊期間:2025年7月1日(火)〜9月30日(火)

予約期間:2025年5月28日(月)〜9月30日(火)

内容:1泊2日の宿泊、大人2名朝食付

※予約は宿泊日の1週間前まで

※キットは原材料共有状況により販売数を限定

※パッケージデザインは変更となる場合があります

マリオット・インターナショナルが展開するコレクションブランド「チャプター京都 トリビュートポートフォリオホテル」に夏の特別プラン「一保堂茶舖のお茶をお部屋で楽しむ夏の宿泊プラン」が登場!

創業1717年(享保2年)の一保堂茶舖は、ホテルから徒歩5分の寺町通に本店を構え、地元京都はもちろん世界中に愛される老舗です。

特別プランでは、抹茶を気軽に楽しめるスターターキット、または夏にぴったりの水出し玉露のセットが用意されます。

水出し玉露を楽しめるプランでは、「茶室」をイメージした客室に宿泊可能です。

チャプター京都は「まだ知らない京都の物語」を体験するホテルとして、「一客一邸」が客室のコンセプト。

「茶室」をモチーフにした一つ一つの “邸” が、訪れる一人一人のゲストをもてなします!

ほかにも、一保堂茶舗のお茶を取り入れた朝食ビュッフェもあり、夏旅の疲れを癒しながら京都を満喫できるおもてなしが用意されます。

「CHAPTER FACTORY」には様々な京都の記録が一筆箋となって集まり、まだ知らない京都の物語を発見できる内容です。

地下から汲み上げた湧水を使用した半露天風呂付大浴場もあり、お湯につかってゆったりと夏旅の疲れを癒すことが可能。

一保堂茶舖のお茶と共に、チャプター京都で夏を涼しく楽しめます☆

チャプタースイート:抹茶スターターキット「はじめの一保堂」付プラン

料金:1泊81,312円(税・サ込、宿泊税別)〜

内容:一保堂茶舖抹茶スターターキット「はじめの一保堂」1セット

チャプタースイートに泊まる「一保堂茶舖のお茶をお部屋で楽しむ夏の宿泊プラン」には、お部屋に「抹茶スターターキット」を用意。

「はじめの一保堂」で、初めての人も気軽にお抹茶を体験できます!

「茶室」を構成する畳・床の間・ 襖・障子などの空間要素と、茶道具や掛軸といった調度品を現代的に解釈したインテリアのお部屋も見どころです。

スターターキット「はじめの一保堂」

「はじめの一保堂」は、お湯さえあればを抹茶が点てられる、抹茶茶碗・茶筌・抹茶スティックがセットになったスターターキット。

キットはお持ち帰りでき、自宅に帰ってからも抹茶のある生活が楽しめます☆

スーペリアルーム:水出し玉露セット(カラフェと玉露ティーバッグ)付プラン

料金:1泊32,186円(税・サ込、宿泊税別)〜

内容:水出し玉露セット(カラフェと玉露ティーバッグ)1セット

スーペリアルームに泊まる「一保堂茶舖のお茶をお部屋で楽しむ夏の宿泊プラン」には、京都の夏を涼しく味わえる、水出し玉露のセットを用意。

温冷問わず便利に使えるカラフェと、爽やかなのど越しの玉露ティーバッグ(6袋入)です。

冷水にティーバッグを入れて30分ほど待つと、さっぱりした旨みが持ち味の水出し玉露が楽しめます!

インテリアには、二条城の装飾から着想を得たオリジナルの襖絵に、京都の五山や鴨川の水流などの自然表現のモチーフを採用したお部屋です。

CHAPTER THE GRILL / チャプターザグリル

営業時間:

朝食ビュッフェ 7:00〜L.O. 10:00

ランチ 11:45〜15:00(L.O. 14:30)

カフェ 13:00〜17:00

ディナー 17:00〜22:00(L.O. 21:00)

2025年6月18日で4年目を迎えるチャプター京都では、開業時から一保堂茶舖のお茶をレストランメニューに取り入れています。

朝食ビュッフェには、京都の地元民に愛される「いり番茶」を提供。

また、ホテル1階レストラン「Chapter The Grill」では、「ほうじ茶」を使用したクレームブリュレも楽しめます☆

バー「Route Bar Nijo」シグネチャーカクテル「チャプター・ザ・マティーニ」

営業時間:17:00〜22:00(L.O. 21:30)

季節ごとのオリジナルカクテルや京の地酒、ウィスキーなどを提供し、京都の夜をゆっくり過ごせるバー「Route Bar Nijo」

ここでは、バーテンダーオリジナルのシグネチャーカクテル「チャプター・ザ・マティーニ」も楽しめます。

ほうじ茶と季の美 京都ドライジン、柚子を使用した、チャプター京都だけのコラボレーションメニューです!

抹茶スターターキットや水出し玉露で一保堂茶舖のお茶を味わい、京都の夏を涼しく楽しむ特別宿泊プラン。

チャプター京都 トリビュートポートフォリオホテルの「一保堂茶舖のお茶をお部屋で楽しむ夏の宿泊プラン」は、2025年7月1日〜9月30日まで販売です!

