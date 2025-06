アルゼンチンの神童の争奪戦はスペインの白い巨人が制したようだ。



移籍市場に精通するファブリツィオ・ロマーノ氏によると、リーベル・プレートに所属する17歳のアルゼンチンU-20代表MFフランコ・マスタントゥオーノはレアル・マドリードへの移籍が決定的になったという。



リーベル・プレートの下部組織出身であるマスタントゥオーノは17歳ながらもすでに同クラブのトップチームで公式戦通算61試合に出場し、10ゴールを記録するなど活躍。アルゼンチンU-20代表にも飛び級で選出されるなど国内屈指の有望株として評価を高めることに。今夏の移籍市場ではパリ・サンジェルマンやレアル・マドリードなどビッグクラブ間で争奪戦が勃発していた。





River Plate wonderkid Franco Mastantuono lit up the Superclasico with this perfect free-kick pic.twitter.com/d3sqaWhl5I