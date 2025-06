イングランド期待の逸材はブンデスリーガに参戦するようだ。



移籍市場に精通するファブリツィオ・ロマーノ氏によると、サンダーランドに所属する19歳MFジョーブ・ベリンガムは今夏の移籍市場でボルシア・ドルトムントへ移籍することが決定したという。



レアル・マドリードで活躍中のイングランド代表MFジュード・ベリンガムの弟であるジョーブ・ベリンガム。2023年7月にバーミンガム・シティからサンダーランドに完全移籍を果たした同選手は19歳ながらすでにクラブの中心選手として活躍。今季もリーグ戦40試合に出場して4ゴール3アシストを記録するなどサンダーランドの9シーズンぶりのプレミアリーグ昇格に大きく貢献した。





These Bellingham brothers are alright aren’t they



