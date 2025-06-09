¡Ö¤«¤¬¤ïÁíÊ¸º×¡×¹áÀî¸©»º¥Ò¥Î¥¤Î¥Ù¥ó¥Á¤¬´óÂ£¡¡¸òÎ®¥¹¥Úー¥¹¤Ê¤É¤Ç»È¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¡Ú¹áÀî¡Û
Á´¹ñ¤Î¹â¹»À¸¤Ë¤è¤ë·Ý½ÑÊ¸²½³èÆ°¤Îº×Åµ¡Ö¤«¤¬¤ïÁíÊ¸º×¡×¤¬Íè·î¡Ê7·î¡Ë³«¤«¤ì¤ë¤Î¤òÁ°¤Ë¡¢²ñ¾ì¤Ç»È¤Ã¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¹áÀî¸©»º¥Ò¥Î¥¤Î¥Ù¥ó¥Á¤¬Â£¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ö¤«¤¬¤ïÁíÊ¸º×¡×¹áÀî¸©»º¥Ò¥Î¥¤Î¥Ù¥ó¥Á¤¬´óÂ£¡¡¸òÎ®¥¹¥Úー¥¹¤Ê¤É¤Ç»È¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¡Ú¹áÀî¡Û
¹áÀî¸©»º¤Î¥Ò¥Î¥¤Çºî¤é¤ì¤¿¥Ù¥ó¥Á¤Ç¤¹¡£±«¤¬¾¯¤Ê¤¤µ¤¸õ¤ÎÃæ»¾´ô»³Ì®¤ÎËÌÂ¦¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤ê°é¤Ã¤¿¥Ò¥Î¥¤ÏÇ¯ÎØ¤¬Ì©¤ÇÌÚÌÜ¤¬Èþ¤·¤¯¡¢¹á¤ê¤¬ÎÉ¤¤¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¤Î¤¦¡Ê8Æü¡Ë¡¢¤¢¤Ê¤Ö¤¥¢¥êー¥Ê¹áÀî¤ÇÂ£Äè¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¹áÀî¸©¿¹ÎÓÁÈ¹çÏ¢¹ç²ñ¤«¤é¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¤ËÌÜÏ¿¤¬¼êÅÏ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Â£¤é¤ì¤¿¥Ù¥ó¥Á10µÓ¤Ï¡¢¥¢¥êー¥Ê¤Î¸òÎ®¥¹¥Úー¥¹¤Ê¤É¤Ç»È¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¡ÊÀ¸ÅÌ¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¡¡Âì²¼Åã»Ò°Ñ°÷Ä¹¡Ë
¡Ö°ìÈÖ¹¥¤¤ÊÌÚ¤¬¥Ò¥Î¥¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÌÚÌÜ¤Î¤ä¤µ¤·¤µ¤À¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¹á¤ê¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤ò¸©Æâ³°¤«¤éÍè¤ë¿Í¤¿¤Á¤ËÅÁ¤ï¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¤«¤¬¤ïÁíÊ¸º×¤ÏÍè·î26Æü¤«¤é31Æü¤Þ¤Ç³«¤«¤ì¡¢Á´¹ñ¤«¤é2Ëü¿Í¤Û¤É¤Î¹â¹»À¸¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤¹¡£