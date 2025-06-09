¡ÖÃãÈÖ¤Ï½ª¤ï¤ê¤À¡×¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³ ¥°¥ì¥¿¤µ¤ó¾è¤»¤¿¥¬¥¶»Ù±çÁ¥¤òÙ½Êá
¡¡¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¤Ï¡¢¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¼«¼£¶è¥¬¥¶¤Ë¸þ¤±¤ÆÃÏÃæ³¤¤ò¹Ò¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¤Î´Ä¶³èÆ°²È ¥°¥ì¥¿¡¦¥È¥¥¡¼¥ó¥Ù¥ê¤µ¤ó¤é¤ÎÁ¥¤òÙ½Êá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥°¥ì¥¿¤µ¤ó¤é¤Ï¥¬¥¶ÃÏ¶è¤Ø»Ù±çÊª»ñ¤ò±¿¤Ö¤¿¤á¡¢¥¬¥¶ÃÏ¶è¤ÎÉõº¿¤ËÈ¿ÂÐ¤¹¤ëNGO¤ÎÁ¥¤Ç1Æü¤Ë¥¤¥¿¥ê¥¢¤ò½ÐÈ¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡9Æü¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï·³¤¬³èÆ°²È¤ò¹´Â«¤·¡¢Á¥¤ò¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Î¹Á¤Ë±È¹Ò¤·¤¿¤ÈÊó¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¥¤¥¹¥é¥¨¥ë³°Ì³¾Ê¤Ï¡¢Á¥¤Ï¡Ö¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Î³¤´ß¤Ø°ÂÁ´¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¾èµÒ¤¿¤Á¤Ï¼«¹ñ¤Øµ¢¹ñ¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤À¡×¤ÈÙ½Êá¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Ö¥°¥ì¥¿»á¤é¤ÎÌÜÅª¤Ï¤¿¤ÀÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¤¿¤á¤À¡×¡ÖÃãÈÖ¤Ï½ª¤ï¤ê¤À¡×¤ÈÈóÆñ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥°¥ì¥¿¤µ¤ó¤é¤ÎÁ¥¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Î¥«¥Ã¥Ä¹ñËÉÁê¤Ï8Æü¡¢Á¥¤ÎÅþÃå¤òÁË»ß¤¹¤ë¤¿¤á¤¢¤é¤æ¤ë¼êÃÊ¤ò¹Ö¤¸¤ë¤è¤¦¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¤Ë»Ø¼¨¤·¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë