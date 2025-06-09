2025Ç¯6·î9Æü¡Á6·î15Æü¤Î±¿Àª¡Ö¤¦¤ªºÂ¡ÊµûºÂ¡Ë¡× ¾Ï·î°½Çµ¤Î¡ÚÂç¿Í¤Î¤¿¤á¤ÎÀ±Àê¤¤¡Û
Àê½Ñ¸¦µæ²È¡¦¿´Íý¥Æ¥¹¥È¥¯¥ê¥¨¡¼¥¿¡¼¾Ï·î°½Çµ¤Î12À±ºÂÀê¤¤¡£2025Ç¯6·î9Æü¡Á6·î15Æü¤Î±¿Àª¤òÀ¾ÍÎÀêÀ±½Ñ¤ÇÀê¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀèÎ©¤ÄÊª¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤Æ¡£
¤ª¶â¤¬¥¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë1½µ´Ö¤Ç¤¹¡£
¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤¬¸«¤Ä¤«¤ë¤±¤ì¤É¡¢¼Â¸½¤µ¤»¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ì¤Ê¤ê¤Î»ñ¶â¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¡£º£¤«¤é´èÄ¥¤ë¤Î¤Ï¡¢¾¯¡¹¤·¤ó¤É¤¤¤±¤ì¤É¡¢¤Ç¤â¡¢µÕ¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢¤ª¶â¤À¤±¤¬ÌäÂê¤Ê¤é¤Ð¡¢Ãù¶â¤òÀÚ¤êÊø¤·¡¢¤½¤ÎÊ¬¡¢²Ô¤°¤È·è¤á¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ß¤¿¤¤¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥¥ã¥ê¥¢¡¢¿ÍÌ®¤¬¥â¥Î¤ò¸À¤¤¡¢¡Ö¤³¤ì¤¯¤é¤¤Íß¤·¤¤¡×¤È¸À¤¨¤Ð¡¢¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¥ë¡¼¥È¤Ï¸«¤Ä¤«¤ë¤Ï¤º¡£È¾±£µï¤Î²º¤ä¤«¤ÊÊë¤é¤·¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤ÀÁá¤¤¡£Âè2¤Î¿ÍÀ¸¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤Æ¡£
¼Ò¸ò¤Ï¡¢¥Õ¥§¥¢¤Ê»ëÅÀ¡¢ÂÖÅÙ¤¬´î¤Ð¤ì¤½¤¦¡£¥ª¥Õ¤Ï¡¢Æ´¤ì¤Î¿Í¤Ë²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡£
°¦¤Ï¡¢Ç®ÎÌ¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
(Ê¸:¾Ï·î °½Çµ¡ÊÀê¤¤¥¬¥¤¥É¡Ë)
¤¦¤ªºÂ¡¿µûºÂ¡Ê2·î19Æü¡Á3·î20ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡Ë¸½¼Â¼çµÁ¼Ô¤Ë¹¬±¿¤¬¡£
ÀèÎ©¤ÄÊª¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤Æ¡£
¤ª¶â¤¬¥¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë1½µ´Ö¤Ç¤¹¡£
¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤¬¸«¤Ä¤«¤ë¤±¤ì¤É¡¢¼Â¸½¤µ¤»¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ì¤Ê¤ê¤Î»ñ¶â¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¡£º£¤«¤é´èÄ¥¤ë¤Î¤Ï¡¢¾¯¡¹¤·¤ó¤É¤¤¤±¤ì¤É¡¢¤Ç¤â¡¢µÕ¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢¤ª¶â¤À¤±¤¬ÌäÂê¤Ê¤é¤Ð¡¢Ãù¶â¤òÀÚ¤êÊø¤·¡¢¤½¤ÎÊ¬¡¢²Ô¤°¤È·è¤á¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ß¤¿¤¤¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥¥ã¥ê¥¢¡¢¿ÍÌ®¤¬¥â¥Î¤ò¸À¤¤¡¢¡Ö¤³¤ì¤¯¤é¤¤Íß¤·¤¤¡×¤È¸À¤¨¤Ð¡¢¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¥ë¡¼¥È¤Ï¸«¤Ä¤«¤ë¤Ï¤º¡£È¾±£µï¤Î²º¤ä¤«¤ÊÊë¤é¤·¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤ÀÁá¤¤¡£Âè2¤Î¿ÍÀ¸¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤Æ¡£
¼Ò¸ò¤Ï¡¢¥Õ¥§¥¢¤Ê»ëÅÀ¡¢ÂÖÅÙ¤¬´î¤Ð¤ì¤½¤¦¡£¥ª¥Õ¤Ï¡¢Æ´¤ì¤Î¿Í¤Ë²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡£
°¦¤Ï¡¢Ç®ÎÌ¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
(Ê¸:¾Ï·î °½Çµ¡ÊÀê¤¤¥¬¥¤¥É¡Ë)