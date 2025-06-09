2025Ç¯6·î9Æü¡Á6·î15Æü¤Î±¿Àª¡Ö¤ß¤º¤¬¤áºÂ¡Ê¿åÉÓºÂ¡Ë¡× ¾Ï·î°½Çµ¤Î¡ÚÂç¿Í¤Î¤¿¤á¤ÎÀ±Àê¤¤¡Û
Àê½Ñ¸¦µæ²È¡¦¿´Íý¥Æ¥¹¥È¥¯¥ê¥¨¡¼¥¿¡¼¾Ï·î°½Çµ¤Î12À±ºÂÀê¤¤¡£2025Ç¯6·î9Æü¡Á6·î15Æü¤Î±¿Àª¤òÀ¾ÍÎÀêÀ±½Ñ¤ÇÀê¤¤¤Þ¤¹¡£
¥é¥¯¥Á¥ó¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¡£
¿È·Ú¤Ë¤Ê¤ì¤ÈÀ±¤Î¶µ¤¨¡£
¤â¤Ã¤ÈÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¤È¡¢ÌÌÅÝ¤¯¤µ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤¢¤Á¤³¤Á¤Ë¥¢¥ó¥Æ¥Ê¤òÄ¥¤ê¡¢¡Ö¤³¤³¤Ë¤¤¤ë¤è¡ª¡×¡Ö¤¤¤¤¤Í¡ª¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ëÀ¸¤Êý¤ËË°¤Ë°¤¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ºÇ¿·¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¡¢±Ç¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¡¢¤à¤·¤í¡¢ÃÏÌ£¤¬¤¤¤¤¡£ÃúÇ«¤è¤ê¤âÅ¬Åö¡¢¤¿¤À¡¢¹¥¤¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ï¡¢¤â¤Ã¤È»þ´Ö¤È¤ª¶â¤ò¤«¤±¤¿¤¤¡Ä¡Ä¤Ê¤é¤Ð¡¢¼Â¸½¤µ¤»¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
»Å»ö¤â¼Ò¸ò¤â¡¢É¬Í×ºÇÄã¸Â¤ËÍÞ¤¨¤Æ¡¢¼«Ê¬»þ´Ö¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤ß¤Æ¡£¼«Í³¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¶Ã¤¯¤Û¤É¿´¤¬Ìö¤ë¤Ï¤º¡£
°¦¤Ï¡¢°Ê¿´ÅÁ¿´¡£¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¹¤ÇÉÕ¤¹ç¤¨¤½¤¦¡£
(Ê¸:¾Ï·î °½Çµ¡ÊÀê¤¤¥¬¥¤¥É¡Ë)
¤ß¤º¤¬¤áºÂ¡¿¿åÉÓºÂ¡Ê1·î20Æü¡Á2·î18ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡Ë¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¡£
¥é¥¯¥Á¥ó¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¡£
¿È·Ú¤Ë¤Ê¤ì¤ÈÀ±¤Î¶µ¤¨¡£
¤â¤Ã¤ÈÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¤È¡¢ÌÌÅÝ¤¯¤µ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤¢¤Á¤³¤Á¤Ë¥¢¥ó¥Æ¥Ê¤òÄ¥¤ê¡¢¡Ö¤³¤³¤Ë¤¤¤ë¤è¡ª¡×¡Ö¤¤¤¤¤Í¡ª¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ëÀ¸¤Êý¤ËË°¤Ë°¤¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ºÇ¿·¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¡¢±Ç¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¡¢¤à¤·¤í¡¢ÃÏÌ£¤¬¤¤¤¤¡£ÃúÇ«¤è¤ê¤âÅ¬Åö¡¢¤¿¤À¡¢¹¥¤¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ï¡¢¤â¤Ã¤È»þ´Ö¤È¤ª¶â¤ò¤«¤±¤¿¤¤¡Ä¡Ä¤Ê¤é¤Ð¡¢¼Â¸½¤µ¤»¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
»Å»ö¤â¼Ò¸ò¤â¡¢É¬Í×ºÇÄã¸Â¤ËÍÞ¤¨¤Æ¡¢¼«Ê¬»þ´Ö¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤ß¤Æ¡£¼«Í³¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¶Ã¤¯¤Û¤É¿´¤¬Ìö¤ë¤Ï¤º¡£
°¦¤Ï¡¢°Ê¿´ÅÁ¿´¡£¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¹¤ÇÉÕ¤¹ç¤¨¤½¤¦¡£
(Ê¸:¾Ï·î °½Çµ¡ÊÀê¤¤¥¬¥¤¥É¡Ë)