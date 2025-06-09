2025Ç¯6·î9Æü¡Á6·î15Æü¤Î±¿Àª¡Ö¤ä¤®ºÂ¡Ê»³ÍÓºÂ¡Ë¡× ¾Ï·î°½Çµ¤Î¡ÚÂç¿Í¤Î¤¿¤á¤ÎÀ±Àê¤¤¡Û
Àê½Ñ¸¦µæ²È¡¦¿´Íý¥Æ¥¹¥È¥¯¥ê¥¨¡¼¥¿¡¼¾Ï·î°½Çµ¤Î12À±ºÂÀê¤¤¡£2025Ç¯6·î9Æü¡Á6·î15Æü¤Î±¿Àª¤òÀ¾ÍÎÀêÀ±½Ñ¤ÇÀê¤¤¤Þ¤¹¡£
Êý¿Ë¤òÅ¾´¹¡ª
ÏÂ²ò¥à¡¼¥Ö¡£
¤¤¤í¤¤¤í´èÄ¥¤Ã¤ÆÀ®²Ì¤ò¾å¤²¤Æ¤â¡¢¤¢¤ì¤¬Â¤é¤Ê¤¤¡¢¤³¤³¤¬ÊÑ¤È¼«Ê¬¤Ë¥À¥á½Ð¤·¤ò¤·Â³¤±¤Æ¤¤¿¤¢¤Ê¤¿¡£º£½µ¤ÏÉÔ»×µÄ¤Ê¤³¤È¤Ë¡¢¼«Ê¬¤ÈÏÂ²ò¤¬¤Ç¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¡¢¸½ºßÃÏ¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ï¤³¤ì¤Ç°¤¯¤Ê¤¤¡×¤ÈÁÇÄ¾¤Ë»×¤¨¤ë¤Ï¤º¡£
¡Ö¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö°Î¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤È¤â¤Ã¤È¼«Ê¬¤òÇ§¤á¡¢Ë«¤á¤Þ¤¯¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤â¤¦¾¯¤·¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤«¤ÈÁ°¸þ¤¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥¤¥á¡¼¥¸¥Á¥§¥ó¥¸¤Ë¤â¤è¤¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¡£È±·Á¡¢Éþ¤Î¥«¥é¡¼¤Ê¤É²¿¤«1¤ÄÊÑ¤¨¤ë¤ÈÂ¾¤â¥ê¥ó¥¯¤·¤Þ¤¹¡£
°¦¤È¼Ò¸ò¤Ï¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹Àº¿À¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¡£
(Ê¸:¾Ï·î °½Çµ¡ÊÀê¤¤¥¬¥¤¥É¡Ë)
¤ä¤®ºÂ¡¿»³ÍÓºÂ¡Ê12·î22Æü¡Á1·î19ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡ËË«¤á¤Æ¿¤Ð¤¹¡£
Êý¿Ë¤òÅ¾´¹¡ª
ÏÂ²ò¥à¡¼¥Ö¡£
¤¤¤í¤¤¤í´èÄ¥¤Ã¤ÆÀ®²Ì¤ò¾å¤²¤Æ¤â¡¢¤¢¤ì¤¬Â¤é¤Ê¤¤¡¢¤³¤³¤¬ÊÑ¤È¼«Ê¬¤Ë¥À¥á½Ð¤·¤ò¤·Â³¤±¤Æ¤¤¿¤¢¤Ê¤¿¡£º£½µ¤ÏÉÔ»×µÄ¤Ê¤³¤È¤Ë¡¢¼«Ê¬¤ÈÏÂ²ò¤¬¤Ç¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¡¢¸½ºßÃÏ¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ï¤³¤ì¤Ç°¤¯¤Ê¤¤¡×¤ÈÁÇÄ¾¤Ë»×¤¨¤ë¤Ï¤º¡£
¡Ö¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö°Î¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤È¤â¤Ã¤È¼«Ê¬¤òÇ§¤á¡¢Ë«¤á¤Þ¤¯¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤â¤¦¾¯¤·¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤«¤ÈÁ°¸þ¤¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥¤¥á¡¼¥¸¥Á¥§¥ó¥¸¤Ë¤â¤è¤¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¡£È±·Á¡¢Éþ¤Î¥«¥é¡¼¤Ê¤É²¿¤«1¤ÄÊÑ¤¨¤ë¤ÈÂ¾¤â¥ê¥ó¥¯¤·¤Þ¤¹¡£
°¦¤È¼Ò¸ò¤Ï¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹Àº¿À¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¡£
(Ê¸:¾Ï·î °½Çµ¡ÊÀê¤¤¥¬¥¤¥É¡Ë)