2025Ç¯6·îÂè3½µ¤Î¡Ö¤·¤·ºÂ¡Ê»â»ÒºÂ¡Ë¡×¤Î±¿Àª¤Ç¤¹¡£¤³¤Î»þ´ü¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤³¤ë¤Î¤«¡¢À±¤ÎÆ°¤­¤«¤é¤Ò¤â²ò¤¤¤Æ¤¤¤­¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¡ÚÂç¿Í¤Î¤¿¤á¤ÎÀ±Àê¤¤¡Û¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£

¼Ì¿¿³ÈÂç

Àê½Ñ¸¦µæ²È¡¦¿´Íý¥Æ¥¹¥È¥¯¥ê¥¨¡¼¥¿¡¼¾Ï·î°½Çµ¤Î12À±ºÂÀê¤¤¡£2025Ç¯6·î9Æü¡Á6·î15Æü¤Î±¿Àª¤òÀ¾ÍÎÀêÀ±½Ñ¤ÇÀê¤¤¤Þ¤¹¡£

¤·¤·ºÂ¡¿»â»ÒºÂ¡Ê7·î23Æü¡Á8·î22ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡Ë

¡È»Ä¤êÊª¤ËÊ¡¡É¡£
½çÈÖ¤ò¾ù¤Ã¤Æ¡£

½ÐÃÙ¤ì¤ä¤¹¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£

º£²ó¤³¤½¤Ï¡ª¤Èµ¤¤òÄ¥¤Ã¤Æ¤â¡¢¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò¤Ä¤«¤ßÂ»¤Í¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£

¤Ä¤Þ¤ê¡¢¥Ñ¥ï¡¼¤¬Íî¤Á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£º£½µ¤Ï¡¢²¿»ö¤â¡Ö¤´±ï¤¬¤¢¤ì¤Ð¡×¤ÈÅ·¤Ë°Ñ¤Í¤Æ¤¤¤­¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤´±ï¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢ÏÃ¤¬¤Þ¤È¤Þ¤ë¤·¡¢¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢ÊÌ¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤Î¤¬¤è¤µ¤½¤¦¡£¤¤¤¤°ÕÌ£¤ÇÄü¤á¤è¤¯¡¢¼¹Ãå¿´¤ò¼êÊü¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¤¦¤Þ¤¯¤¤¤­¤Þ¤¹¡£

¤É¤¦¤·¤Æ¤â¤«¤Ê¤¨¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é¡¢Ã¯¤«¿Í¤ËÍê¤ó¤Ç¤ß¤Æ¡£¤Þ¤¿¡¢¥À¥á¥â¥È¤ÎÅöÆü·ô¡¢Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¤â¥ß¥é¥¯¥ë¤ò°ú¤­µ¯¤³¤¹²ÄÇ½À­¤¬¡£

µ¤Ê¬Å¾´¹¤Ë¤è¤¤¤Î¤Ï¡¢¤Ì¤ë¤á¤Î²¹Àô¡£

°¦¤ÏÈëÌ©¼çµÁ¤Ç¡¢¤³¤Ã¤½¤ê°é¤ó¤Ç¡£
(Ê¸:¾Ï·î °½Çµ¡ÊÀê¤¤¥¬¥¤¥É¡Ë)