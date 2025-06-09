¶áÆ£¿¿É§¡¡¥¢¥¤¥É¥ë»þÂå¤Ï¡Ö¤¢¤ó¤Ê²Ú¤ä¤«¤Ê°áÁõÃå¤Æ¤Æ¤â¡¢¥Ñ¥ó¥Ä¤Ë¤Ï¡Ä¡×ÀèÇÚ¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÉþ¤ò¼«Ê¬¤ÎÊª¤Ë¡©
¡¡²Î¼ê¤Î¶áÆ£¿¿É§¡Ê60¡Ë¤¬9Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×!¡×¡Ê·î¡Á¶âÍËÁ°9¡¦50¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£ÈÖÁÈ¤«¤é¥¢¥¤¥É¥ë»þÂå¤Î¡ÈÅÁÀâ¡É¤Î¿¿µ¶¤ò³Î¤«¤á¤é¤ì¤ë°ìËë¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¶áÆ£¤Î¥¢¥¤¥É¥ë»þÂå¤Î¡ÈÅÁÀâ¡É¤È¤·¤Æ¡ÖÀèÇÚ¤ÎÍÎÉþ¤Ë¥µ¥¤¥ó¥Ú¥ó¤Ç¡È¥Þ¥Ã¥Á¡É¤È½ñ¤¤¤Æ¼«Ê¬¤ÎÊª¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¾Ò²ð¡£¶áÆ£¤Ï¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¥Û¥ó¥È¡×¤Î»¥¤ò·Ç¤²¡¢»ö¼Â¤Ç¤¢¤ë¤ÈÇ§¤á¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¡¡¡Ö¤Þ¤¢¹ç½É½ê¤Ë¤¤¤¿¤ó¤Ç¡¢¤ª¤Ð¤µ¤ó¤¬Á´ÉôÀöÂõ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¤È¡¢¡Ö¥Ñ¥ó¥Ä¤â·¤²¼¤âÁ´Éô¼«Ê¬¤ÎÌ¾Á°¤ò½ñ¤¤¤È¤«¤Ê¤¤¤È¡¢ÀöÂõ½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤Ë¤ª¤Ð¤µ¤ó¤¬¤½¤Î¿Í¤ÎÉô²°¤ËÇÛ¤ë¤ó¤Ç¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¶áÆ£¤ÏÌ¾Á°¤ÎÆ¬Ê¸»ú¡ÖM¡×¤È½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¸À¤¤¡ÖM¤Ã¤Æ·ë¹½¤¤¤Æ¡¢Ë¿ÀèÇÚ¤âM¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡£Ë¿ÀèÇÚ¤¬M¤Ã¤Æ½ñ¤¤¤Æ¤¿¤Î¤òËÍ¤¬¼è¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¤¿¡£
¡¡¡Ö¥Þ¥Ã¥Á¡×¤È½ñ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¡ÖM¡×¤È½ñ¤¤¤¿¤¿¤áÅö»þÆ±¤¸»öÌ³½ê¤Ç¥¢¥¤¥É¥ë¤À¤Ã¤¿ÀîºêËãÀ¤¤ÈÈï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤·¡¢¡ÖËãÀ¤¤µ¤ó¡ÈM¡É¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¡È¥Þ¡É¤Ã¤Æ½ñ¤¤¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤â¡Ê¶áÆ£¤Î¿¿É§¤ÈÆ±¤¸¤Ç¡Ë¥À¥á¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¡ÈÀî¡É¤Ã¤Æ½ñ¤¤¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀîºê¤¬Ì¾Á°¤ò¡ÖÀî¡×¤È½ñ¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Àß³Ú¤¬¡Ö¥Ç¥Ó¥å¡¼Åö»þ¤Ã¤Æ¡¢²¼Ãå¤È¤«¤Ë¤âÁ´Éô¡ÈM¡É¤Ã¤Æ½ñ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤¿¡×¤È³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¡¢¶áÆ£¤Ï¡Ö¤¢¤ó¤Ê²Ú¤ä¤«¤Ê°áÁõÃå¤Æ¤Æ¤â¡¢¥Ñ¥ó¥Ä¤Ë¤Ï¡ÈM¡É¤Ã¤Æ¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¾Ð¤ï¤»¤¿¡£
¡¡¡ÖÃå¤Á¤ã¤Ã¤¿Éþ¤ÏÊÖ¤µ¤º¤Ë¤â¤é¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤âÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¶áÆ£¤Ï¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¤¨¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¡£¡Ö¤¿¤À¤¢¤Î»þ¤Ï¡¢ËÜÍè¤Ê¤éËãÀ¤¤µ¤óÀèÇÚ¤Ê¤ó¤Ç¡¢ËÍ¤¬¾ù¤Ã¤Æ¡È¶á¡É¤Ë¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤âËãÀ¤¤µ¤óÍ¥¤·¤¤¤«¤é¡¢¡È¤¤¤¤¤è¡¢²¶¤¬Àî¡É¤Ã¤Æ½ñ¤¯¤«¤é¤Ã¤Æ¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÎäÂ¢¸Ë¤Î°û¤ßÊª¤Ê¤É¤Ë¤âÌ¾Á°¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¡¢¡Ö¾å²¼´Ø·¸¤¬¤Í¡¢ÂÎ°é²ñ·Ï¤ß¤¿¤¤¤ÊÎÀ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡×¤È²û¤«¤·¤à¤È¡¢¡Ö¤½¤ì¹Í¤¨¤¿¤é¡¢¤ä¤Ã¤ÑËÍ¤¬¡È¶á¡É¤Ë¤¹¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÈ¿¾Ê¡£Àß³Ú¤¬¡Ö²Ä°¦¤¬¤é¤ì¤Æ¤¿¤«¤é¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È¥Õ¥©¥í¡¼¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÜ¤òºÙ¤á¤¿¡£
¡¡¶áÆ£¤Ï²¼Ãå¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤µ¤¹¤¬¤Ë¡Ä¡×¤È¤â¤é¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÈÖÁÈ¤Ç¤ÏÀîºê¤Ë¤â¼èºà¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤È¤·¡¢¥³¥á¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡Ö²Ä°¦¤¤¥Þ¥Ã¥Á¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ãæ¸Å¤Î²¼Ãå¤Ç¤¤¤¤¤Ê¤é¤È¹¥¤¤Ë¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ò²ð¡£Àß³Ú¤Ï¡Ö²¼Ãå¤â¤â¤é¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¡¢¶áÆ£¤Ï¶ì¾Ð¤¤¤·¤Æ¤¤¤¿¡£