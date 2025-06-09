¡Ú¥Ü¡¼¥¤¥º¥ê¡¼¥°¡Û£³£°¼þÇ¯µÇ°¥²¡¼¥à¤Ç¥Û¥¹¥ÈËÃæ¤ÏÈ¿¾Ê¤Î°ìÇÔ¡ÄÂçºå¤ß¤Ê¤Å¤Âç²ñ
¡¡Âçºå¤ß¤Ê¤Å¤Ìîµå¶¨²ñÁÏÎ©£³£°¼þÇ¯¤ÎµÇ°¥¨¥¥·¥Ó¥¸¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¥Û¥¹¥È¤ÎËÃæ¤¬Ãæ³ØÀ¸¥¸¥å¥Ë¥¢¤ÎÉô¤Ç½»µÈ¤ÈÂÐÀï¡£½é²ó¤Ë´ÖÅç¤ÎÆóÎÝÂÇ¤ÈÁáÀî¤Î°ÂÂÇ¤Ç£±»à°ì¡¢»°ÎÝ¤È¤·¡¢»³¸ý¤ÎÅ¬»þÂÇ¤ÇÀèÀ©¤·¡¢¤½¤Î¸å¤âÂÇ·âÀï¤ò±é¤¸¤¿¤¬£·¡½£±£´¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£
¡¡½»µÈ¤È¤Ï¥¸¥å¥Ë¥¢Âç²ñ¤Ç²¿ÅÙ¤âÂÐÀï¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¤³¤³¤Þ¤ÇÌ¤¾¡Íø¡£¶â»Ò¼ç¾¤Ï¡ÖÂÇÎÏÅª¤Ë¤Ï½»µÈ¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢¥ß¥¹¤¬¼ºÅÀ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡£Îý½¬¤·¤Æ¸º¤é¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¡×¤ÈÈ¿¾Ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡ÚÂè£³£¸²óÂçºå¤ß¤Ê¤Å¤Âç²ñÀ®ÀÓ¡Û
¡¡¡þ¾®³ØÀ¸¤ÎÉô¡Ú£±²óÀï¡Û
Âçºå¼ÆÅç¡¡£±£°¡½£²¡¡Àô½£
°ðÂôÃæ±û¡¡£³£¶¡½£³¡¡ÂçÏÂ
ÏÂ²Î»³¶¶ËÜ¡¡£±£±¡½£²¡¡´ßÏÂÅÄºåÏÂ
µþÅÔÍìËÌ¡¦°ñÌÚ¥Ê¥Ë¥ï¹çÆ±¡¡£±£°¡½£¹¡¡¹á¼Ç
ºæÃæ±û¡¡£µ¡½£²¡¡ÂçºåÀô½£
ÆàÎÉ³ë¾ë¡¡£±£°¡½£¹¡¡ÂçÍä
¼¢²ìÂçÄÅ¡¡£¸¡½£°¡¡»ÍÆü»Ô
ÂçºåÅÔÅç¡¡ÉÔÀï¾¡¡¡¹âÀÐ
¡Ú½à¡¹·è¾¡¡Û
ÂçºåÅÔÅç£¶¡Ý£´¼¢²ìÂçÄÅ
Âçºå¼ÆÅç¥Ü¡¼¥¤¥º£±£°¡Ý£³°ðÂôÃæ±û¥Ü¡¼¥¤¥º
µþÅÔÍìËÌ¡¦°ñÌÚ¥Ê¥Ë¥ï¹çÆ±£¹¡Ý£¸ÏÂ²Î»³¶¶ËÜ
ºæÃæ±û£±£°¡Ý£¹ÆàÎÉ³ë¾ë
¡¡¡þÃæ³ØÀ¸¤ÎÉô¡Ú£±²óÀï¡Û
ËÃæ¡¡£¸¡½£±¡¡É¹¾å
¹âº½ÊõÅÂ¡¡£¹¡½£²¡¡°ñÌÚ¥Ê¥Ë¥ï
¼¢²ì·ªÅì¡¡£µ¡½£°¡¡¿²²°ÀîÆí
°²²°¡¡£µ¡½£²¡¡À¾Íä
Âçºå¼ÆÅç¡¡£±£°¡½£°¡¡ÂçÀµ
Âçºå¿¼¹¾¡¡£·¡½£±¡¡ËÌÂçºå
°Õ´ôÉô¡¡£´¡½£°¡¡Ì§ÌÌ
¼¢²ìÁðÄÅ¡¡£¹¡½£·¡¡ÂçºåÅÔÅç
¡Ú£²²óÀï¡Û
¹âº½ÊõÅÂ¡¡£´¡½£³¡¡ËÃæ
°²²°¡¡£·¡½£¶¡¡¼¢²ì·ªÅì
Âçºå¼ÆÅç¡¡£¸¡½£¶¡¡ÆàÎÉËÌ
»°ÅÄ¡¡£´¡½£°¡¡Âçºå¿¼¹¾
ÂçÅìÆí¡¡£±£²¡½£´¡¡ÃÓÅÄ
°ËÃ°Ãæ±û¡¡£±£±¡½£µ¡¡°Õ´ôÉô
¼¢²ìÁðÄÅ¡¡£¸¡½£±¡¡´ØÀ¾¹âÄÐÃæ±û
¼¢²ìÆî¶¿¡¡£¹Ãê£¹¡¡Âçºåº¡²Ö
¡Ú½à¡¹·è¾¡¡Û
¹âº½ÊõÅÂ¡¡£²¡½£±¡¡°²²°
Âçºå¼ÆÅç¡¡£¶¡½£µ¡¡»°ÅÄ
°ËÃ°Ãæ±û¡¡£±£³¡½£±¡¡ÂçÅìÆí
¼¢²ìÁðÄÅ¡¡£²¡½£±¡¡¼¢²ìÆî¶¿