À¤³¦°ä»º¸¡Äê£²µé¤¿¤Ã¤¿£²Æü¤Ç¹ç³Ê¡¡¥°¥é¥É¥ëÏÁÁá´õ¥é¥¦¥ó¥É¥¬¡¼¥ë¤Ç¥Õ¥©¥í¥ï¡¼µÞÁý
¡¡ÎëÌÚÎ¼Ê¿¡¢£Ó£î£ï£÷¡¡£Í£á£î°¤ÉôÎ¼Ê¿¡¢¤¢¤Ð¤ì¤ë·¯¡ÄÀ¤³¦°ä»º¸¡Äê¤ò¼õ¸³¤¹¤ë·ÝÇ½¿Í¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£¥×¥í¥Ü¥¯¥·¥ó¥°À¤³¦Àï¤Ç¤â¥é¥¦¥ó¥É¥¬¡¼¥ë¤òÌ³¤á¤¿¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÏÁÁá´õ¡Ê¤ä¤Þ¤È¡¦¤µ¤¡á£³£²¡Ë¤â¤½¤Î°ì¿Í¤À¡£²£ÉÍ¹ñÎ©Âç³Ø¶µ°é³ØÉô¤òÂ´¶È¤·¤¿¤¬¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö¥¯¥¤¥º¥×¥ì¥¼¥ó¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡¡£Ñ¤µ¤Þ¡ª¡ª¡×¤Ç¤Ï²ù¤·¤¤»×¤¤¤ò¤·¤Æ°ìÇ°È¯µ¯¡£¤¿¤Ã¤¿£²Æü¤ÇÆ±¸¡Äê£²µé¤Ë¹ç³Ê¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡½¡½¼õ¸³ÊÙ¶¯¤Ï¤¤¤Ä¤«¤é
¡¡ÏÁ¡¡Àµ³Î¤Ë¤Ï£±½µ´ÖÁ°¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤Ç¤âËÜÅö¤Ë»Å¾å¤²¤¿¤Î¤Ï£²Æü¤¯¤é¤¤¡£¤â¤È¤â¤È¥®¥ê¥®¥ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ²Ð¤¬ÉÕ¤¯¥¿¥¤¥×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢»î¸³Ä¾Á°¤Ë¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡Ä¡£¥á¥ó¥¿¥ë¤¬¤·¤ó¤É¤¯¤Æ¡Ê¼õ¸³¤â¡Ë¤ä¤á¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤Û¤É¡£
¡¡¡½¡½¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÎ©¤ÁÄ¾¤Ã¤¿¤Î¤«
¡¡ÏÁ¡¡¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤¬¤º¤Ã¤È¡ÖÅìµþ¤Ç´èÄ¥¤ê¤Ê¤µ¤¤¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡£Èá¤·¤¤»×¤¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼õ¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ï¥À¥á¤À¤í¤¦¤È¡£¤½¤ì¤Ç»î¸³Á°¤Î£²Æü´Ö¤ÏÅ°Ìë¤Ç´èÄ¥¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡½¡½¹ç³Ê¤·¤¿¤Î¤Ï¤¤¤Ä
¡¡ÏÁ¡¡º£Ç¯£³·î£±£³Æü¤Ç¤¹¡£
¡¡¡½¡½¤½¤â¤½¤â¤Ê¤¼À¤³¦°ä»º¸¡Äê¤ò
¡¡ÏÁ¡Ö£Ñ¤µ¤Þ¡ª¡ª¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿»þ¡¢À¤³¦°ä»º¤ÎÌäÂê¤ËÅú¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬²ù¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Æ±¸¡Äê¤Ï£´µé¤«¤é¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢£²µé¤«¤é¼õ¸³¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¼ê¤Ã¼è¤êÁá¤¯£²µé¤ò¼õ¸³¤·¤Þ¤·¤¿¡£¹ç³Ê¤Ç¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡¡¡½¡½¾®¡¦Ãæ¡¦¹â¤Î¶µ°÷ÌÈµö¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢·ÝÇ½³¦¤òÌÜ»Ø¤·¤¿
¡¡ÏÁ¡¡»Ò¶¡¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç²£ÉÍ¹ñÎ©Âç³Ø¶µ°é³ØÉô¤Ø¿Ê³Ø¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£½¢¿¦¤¹¤ë¤«¡¢·ÝÇ½¤ÎÆ»¤Ø¿Ê¤à¤«¡¢¤â¤Á¤í¤óÇº¤ó¤À¤±¤É¡¢º£¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤Êý¤ò¼è¤Ã¤¿¡£³Ú¤·¤¤¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡½¡½°ìÈÖ°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤¿»Å»ö¤È¤Ï
¡¡ÏÁ¡¡£²£°£²£²Ç¯¤Î¥×¥í¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Î°æ²¬°ìæÆÁª¼ê¤ÎÀ¤³¦Àï¤Ç¥é¥¦¥ó¥É¥¬¡¼¥ë¤òÌ³¤á¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤ì¤Ï¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿È¾ÌÌ¡¢ÉÝ¤¤»×¤¤¤â¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£¤Ê¤¼¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢°áÁõ¤¬²á·ã¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤É¤¨¤é¤¤È¿¶Á¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£°ìÈÕ¤Ç¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î£Ä£Í¤¬£±£°£°£°·ï°Ê¾å¤âÆÏ¤¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô¤â£²Ëü¿Í°Ê¾åÁý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¤³¤È¤À¤±¤É¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ë¤¤¤Ã¤Ñ¤¤£Ä£Í¤¬ÆÏ¤¤¤¿¤ê¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤¬Áý¤¨¤ë¤ÈÉÝ¤¤¤Ç¤¹¤è¡£
¡¡¡½¡½¤Á¤Ê¤ß¤Ë£Ä£Í¤Ï¤É¤ó¤ÊÆâÍÆ
¡¡ÏÁ¡Ö¥¥ì¥¤¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤«¡ÖÃçÎÉ¤¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤«¡£Ãæ¤Ë¤Ï¡ÖÈëÌ©¤Î¥Ç¡¼¥È¹Ô¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÍÌ¾¥¹¥Ý¡¼¥ÄÁª¼ê¤«¤é¤âÍè¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£
¡¡¡½¡½º£¸å¡¢À¤³¦°ä»º¸¡Äê¤Ï¤É¤¦¤¹¤ë
¡¡ÏÁ¡¡£±µé£±È¯¹ç³Ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤¤¤¦¤Î¤Ë¾Ü¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¤Þ¤¿¥¯¥¤¥ºÈÖÁÈ¤Ë¤â¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤·¡£¤Ç¤â£²µé¤Ç¤Ï¼å¤¤¤Î¤Ç¡¢¤ä¤Ï¤ê£±µé¤ò¼è¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¡½¡½ºÇ¸å¤Ë¡¢ÆÉ¼Ô¤Ë¥ª¥¹¥¹¥á¤ÎÀ¤³¦°ä»º¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤
¡¡ÏÁ¡¡¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê»ä¤Î½Ð¿ÈÃÏ¤Ç¤¢¤ë¹Åç¤ÎµÜÅç¡¦¸·Åç¿À¼Ò¤Ç¤¹¤Í¡££±£¹£¹£¶Ç¯£±£²·î¤ËÀ¤³¦°ä»º¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤ÎËÜ¼ÒËÜÅÂ¤Ê¤É¤Î½ÅÍ×Ê¸²½ºâ¤â¥ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹¤¬¡¢Î¢¤Ë¡ÖÌï»³¡Ê¤ß¤»¤ó¡Ë¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦»³¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤³¤Î»³¤¬µÜÅç¤ò¤Ä¤«¤µ¤É¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹¡£
¡¡¡ù¤ä¤Þ¤È¡¦¤µ¤¡¡£±£¹£¹£³Ç¯£²·î£²£²ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£¹Åç¸©½Ð¿È¡£²£ÉÍ¹ñÎ©Âç³Ø¶µ°é³ØÉô¤òÂ´¶È¡£¶µ°÷ÌÈµö¡Ê¾®¡¦Ãæ¡¦¹â¡Ë¤Î¤Û¤«¡¢±Ñ¸¡½à£±µé¡¢²½¾ÑÉÊ¸¡Äê£±µé¡¢¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¥Õ¡¼¥É¥Þ¥¹¥¿¡¼£³µé¤ò»ý¤Ä¡££²£°£±£µÇ¯¤Ë¤Ï¥ß¥¹ÆüËÜ¥ß¥¹ÃåÊª¤ËÁª½Ð¡¢£±£·Ç¯¤Ë¤Ï½à¥ß¥¹¥ï¡¼¥ë¥ÉÆüËÜÂåÉ½¡£¥×¥í¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Î¥é¥¦¥ó¥É¥¬¡¼¥ë¤òÌ³¤á¤ë¡£¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡Ö¤¸¤Ã¤¯¤êÊ¹¤¤¥¿¥í¥¦¡Á¥¹¥¿¡¼¶á¶·¡ÊÈë¡ËÊó¹ð¡Á¡×¤ä£Í£Â£Ó¥é¥¸¥ª¡Ö¥ª¥ì¤¿¤Á¥´¥Á¥ã¡¦¤Þ¤¼¤Ã¡ª¡Á½¸¤Þ¤ì¥ä¥ó¥ä¥ó¡Á¡×¤Ë½Ð±é¡£