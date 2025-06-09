¡¡Ì¾¸Å²°ÃÏÊýµ¤¾ÝÂæ¤Ï2025Ç¯6·î9Æü¸áÁ°¡¢¡ÖÅì³¤ÃÏÊý¤¬Çß±«Æþ¤ê¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£2024Ç¯¤è¤ê12ÆüÁá¤¤Çß±«Æþ¤ê¤Ç¤¹¡£

¡¡Á°Àþ¤ä¼¾¤Ã¤¿¶õµ¤¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢Åì³¤ÃÏÊý¤Ï»°½Å¸©ÆîÉô¤Ê¤É¤Ç±«¤¬¹ß¤ê»Ï¤á¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ì¾¸Å²°ÃÏÊýµ¤¾ÝÂæ¤Ï6·î9Æü¡¢¡ÖÅì³¤ÃÏÊý¤¬Çß±«Æþ¤ê¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¡¡2025Ç¯¤ÎÇß±«Æþ¤ê¤ÏÊ¿Ç¯¤è¤ê3ÆüÃÙ¤¤¤â¤Î¤Î¡¢2024Ç¯¤è¤ê¤Ï12ÆüÁá¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

¡¡µ¤¾ÝÂæ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢º£¸å1½µ´Ö¤Û¤É¤Ï±«¤äÆÞ¤ê¤ÎÆü¤¬Â³¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¼¾ÅÙ¤¬¹â¤¯Ç®Ãæ¾É¤Ë¤ÏÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£