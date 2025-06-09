¡Ú¿·¶½¹ñÄÌ²ß¡Û¥É¥ë¤Ã¥Ú¥½¤Ï£±£¹¡¥£±£°³ä¤ì¡á¥á¥¥·¥³¥Ú¥½
¡Ú¿·¶½¹ñÄÌ²ß¡Û¥É¥ë¤Ã¥Ú¥½¤Ï£±£¹¡¥£±£°³ä¤ì¡á¥á¥¥·¥³¥Ú¥½
¡¡¥É¥ë¥Ú¥½¤Ï¥É¥ë°Â¥Ú¥½¹â¤ÎÅ¸³«¡£Àè½µËö¤ÏÊÆ¸ÛÍÑÅý·×¸å¤Î¥É¥ëÇã¤¤¤Ë£±£¹¡¥£±£µÁ°¸å¤«¤é£±£¹¡¥£²£²Âæ¤Þ¤Ç¥É¥ëÇã¤¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¥ê¥¹¥¯·Ù²ü¸åÂà¤ÎÎ®¤ì¤«¤é¿·¶½¹ñÄÌ²ß¤¬Çã¤ï¤ì¤ë¤È¾å¾ºÊ¬¤ò²ò¾Ã¤·¤Æ¥É¥ë°Â¥Ú¥½¹â¤ò»î¤¹Å¸³«¡£½µÌÀ¤±¤âÎ®¤ì¤ÏÊÑ¤ï¤é¤º¡¢Àè½µËö°ÂÃÍ¤ò³ä¤ê¹þ¤ó¤Ç¥É¥ë°Â¥Ú¥½¹â¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
USDMXN¡¡19.092
¡¡¥É¥ë¥Ú¥½¤Ï¥É¥ë°Â¥Ú¥½¹â¤ÎÅ¸³«¡£Àè½µËö¤ÏÊÆ¸ÛÍÑÅý·×¸å¤Î¥É¥ëÇã¤¤¤Ë£±£¹¡¥£±£µÁ°¸å¤«¤é£±£¹¡¥£²£²Âæ¤Þ¤Ç¥É¥ëÇã¤¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¥ê¥¹¥¯·Ù²ü¸åÂà¤ÎÎ®¤ì¤«¤é¿·¶½¹ñÄÌ²ß¤¬Çã¤ï¤ì¤ë¤È¾å¾ºÊ¬¤ò²ò¾Ã¤·¤Æ¥É¥ë°Â¥Ú¥½¹â¤ò»î¤¹Å¸³«¡£½µÌÀ¤±¤âÎ®¤ì¤ÏÊÑ¤ï¤é¤º¡¢Àè½µËö°ÂÃÍ¤ò³ä¤ê¹þ¤ó¤Ç¥É¥ë°Â¥Ú¥½¹â¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
USDMXN¡¡19.092