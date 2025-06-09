TOMORROW X TOGETHER、“MOAプロデュース”グッズ発売決定 浴衣コンセプトで一緒に過ごす夏をイメージ【ラインナップ一覧】
韓国の5人組ボーイグループ・TOMORROW X TOGETHERのファンプロデュース型MERCHANDISE、“PRODUCED BY MOA”『Summer Together #MOAと過ごす夏』の発売が決定した。
【写真】「一緒に過ごす夏」を表現…TOMORROW X TOGETHERの浴衣姿
同商品は、TOMORROW X TOGETHERのファンクラブである「TXT GLOBAL OFFICIAL FANCLUB MOA MEMBERSHIP （JP） 」会員のアンケート結果を元に、撮影コンセプトやアイテムが決定された初のファンプロデュース型企画。
たくさんのMOA（ファンネーム）の意見から「浴衣コンセプト」に決定。MOA待望のメンバーの浴衣姿や、MOAと一緒に過ごす夏をイメージした姿がたくさん盛り込まれた、夏らしいアイテムとなっている。
メンバーと電話をしているような体験のできるMOSHI MOSHI CARDが入ったMOA LIMITED SETや、MOA LIMITED DIARY PHOTOBOOKと、MOA限定アイテムもラインナップされている。
【TOMORROW X TOGETHER JAPAN ORIGINAL MERCHANDISE “PRODUCED BY MOA”『Summer Together #MOAと過ごす夏』 予約販売概要】
■販売商品一覧
・PHOTO CARD（ランダム）
・PHOTO CARD 10SET（ランダム）
・INSTANT PHOTO CARD（ランダム）
・CAN BADGE（ランダム）
・ACRYLIC STAND （SOOBIN / YEONJUN / BEOMGYU / TAEHYUN / HUENINGKAI）
・FABRIC POSTER （SOOBIN / YEONJUN / BEOMGYU / TAEHYUN / HUENINGKAI）
・KEYRING
・4 CUTS PHOTO HOLDER （SOOBIN / YEONJUN / BEOMGYU / TAEHYUN / HUENINGKAI）
・WATER BASED PERFUME （SOOBIN / YEONJUN / BEOMGYU / TAEHYUN / HUENINGKAI）
・GLASS
・POUCH
・SCRUNCHIE SET
・S/S T-SHIRT
・CROP S/S T-SHIRT （M/L）
■MEMBERSHIP会員限定商品一覧
・MOA LIMITED SET #MOAと過ごす夏 （SOOBIN / YEONJUN / BEOMGYU / TAEHYUN / HUENINGKAI）
・MOA LIMITED DIARY PHOTOBOOK #MOAと過ごす夏
■購入数制限
1会計につき、各商品5個まで
■予約販売期間
6月10日（火）正午〜6月15日（日）午後5時59分まで
※商品が上限数へ達し次第、販売を終了。
■予約販売サイト
TOMORROW X TOGETHER Weverse Shop
■商品発送日
8月28日（木）以降順次発送予定
【写真】「一緒に過ごす夏」を表現…TOMORROW X TOGETHERの浴衣姿
同商品は、TOMORROW X TOGETHERのファンクラブである「TXT GLOBAL OFFICIAL FANCLUB MOA MEMBERSHIP （JP） 」会員のアンケート結果を元に、撮影コンセプトやアイテムが決定された初のファンプロデュース型企画。
メンバーと電話をしているような体験のできるMOSHI MOSHI CARDが入ったMOA LIMITED SETや、MOA LIMITED DIARY PHOTOBOOKと、MOA限定アイテムもラインナップされている。
【TOMORROW X TOGETHER JAPAN ORIGINAL MERCHANDISE “PRODUCED BY MOA”『Summer Together #MOAと過ごす夏』 予約販売概要】
■販売商品一覧
・PHOTO CARD（ランダム）
・PHOTO CARD 10SET（ランダム）
・INSTANT PHOTO CARD（ランダム）
・CAN BADGE（ランダム）
・ACRYLIC STAND （SOOBIN / YEONJUN / BEOMGYU / TAEHYUN / HUENINGKAI）
・FABRIC POSTER （SOOBIN / YEONJUN / BEOMGYU / TAEHYUN / HUENINGKAI）
・KEYRING
・4 CUTS PHOTO HOLDER （SOOBIN / YEONJUN / BEOMGYU / TAEHYUN / HUENINGKAI）
・WATER BASED PERFUME （SOOBIN / YEONJUN / BEOMGYU / TAEHYUN / HUENINGKAI）
・GLASS
・POUCH
・SCRUNCHIE SET
・S/S T-SHIRT
・CROP S/S T-SHIRT （M/L）
■MEMBERSHIP会員限定商品一覧
・MOA LIMITED SET #MOAと過ごす夏 （SOOBIN / YEONJUN / BEOMGYU / TAEHYUN / HUENINGKAI）
・MOA LIMITED DIARY PHOTOBOOK #MOAと過ごす夏
■購入数制限
1会計につき、各商品5個まで
■予約販売期間
6月10日（火）正午〜6月15日（日）午後5時59分まで
※商品が上限数へ達し次第、販売を終了。
■予約販売サイト
TOMORROW X TOGETHER Weverse Shop
■商品発送日
8月28日（木）以降順次発送予定