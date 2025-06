韓国の5人組ボーイグループ・TOMORROW X TOGETHERのファンプロデュース型MERCHANDISE、“PRODUCED BY MOA”『Summer Together #MOAと過ごす夏』の発売が決定した。同商品は、TOMORROW X TOGETHERのファンクラブである「TXT GLOBAL OFFICIAL FANCLUB MOA MEMBERSHIP (JP) 」会員のアンケート結果を元に、撮影コンセプトやアイテムが決定された初のファンプロデュース型企画。

たくさんのMOA(ファンネーム)の意見から「浴衣コンセプト」に決定。MOA待望のメンバーの浴衣姿や、MOAと一緒に過ごす夏をイメージした姿がたくさん盛り込まれた、夏らしいアイテムとなっている。メンバーと電話をしているような体験のできるMOSHI MOSHI CARDが入ったMOA LIMITED SETや、MOA LIMITED DIARY PHOTOBOOKと、MOA限定アイテムもラインナップされている。【TOMORROW X TOGETHER JAPAN ORIGINAL MERCHANDISE “PRODUCED BY MOA”『Summer Together #MOAと過ごす夏』 予約販売概要】■販売商品一覧・PHOTO CARD(ランダム)・PHOTO CARD 10SET(ランダム)・INSTANT PHOTO CARD(ランダム)・CAN BADGE(ランダム)・ACRYLIC STAND (SOOBIN / YEONJUN / BEOMGYU / TAEHYUN / HUENINGKAI)・FABRIC POSTER (SOOBIN / YEONJUN / BEOMGYU / TAEHYUN / HUENINGKAI)・KEYRING・4 CUTS PHOTO HOLDER (SOOBIN / YEONJUN / BEOMGYU / TAEHYUN / HUENINGKAI)・WATER BASED PERFUME (SOOBIN / YEONJUN / BEOMGYU / TAEHYUN / HUENINGKAI)・GLASS・POUCH・SCRUNCHIE SET・S/S T-SHIRT・CROP S/S T-SHIRT (M/L)■MEMBERSHIP会員限定商品一覧・MOA LIMITED SET #MOAと過ごす夏 (SOOBIN / YEONJUN / BEOMGYU / TAEHYUN / HUENINGKAI)・MOA LIMITED DIARY PHOTOBOOK #MOAと過ごす夏■購入数制限1会計につき、各商品5個まで■予約販売期間6月10日(火)正午〜6月15日(日)午後5時59分まで※商品が上限数へ達し次第、販売を終了。■予約販売サイトTOMORROW X TOGETHER Weverse Shop■商品発送日8月28日(木)以降順次発送予定