¡ÚËÌ²¤ÄÌ²ß¡ÛÀè½µ¤ÎCPI¤Ï¤ä¤ä¼å¤á=¥¹¥¦¥§ー¥Ç¥ó¥¯¥íー¥Ê
¡ÚËÌ²¤ÄÌ²ß¡ÛÀè½µ¤ÎCPI¤Ï¤ä¤ä¼å¤á=¥¹¥¦¥§ー¥Ç¥ó¥¯¥íー¥Ê
¡¡¥É¥ë¥¯¥íー¥Ê¤Ï£±¥É¥ë=£¹¡¥£¶£²Âæ¤Ç¤Î¿ä°Ü¡£Àè·î¸åÈ¾¤«¤é¤Î¥ì¥ó¥¸Æâ¤Ç¤Î¿ä°Ü¤ÇÂç¤¤ÊÆ°¤¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£Àè½µÈ¯É½¤µ¤ì¤¿£´·î¤Î¥¹¥¦¥§ー¥Ç¥ó¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¡ÊCPI¡Ë¤Ï¡¢¤ä¤ä¼å¤á¤Î¿¤Ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢Áê¾ì¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ï¸ÂÄêÅª¤ËÎ±¤Þ¤ê¡¢È¯É½¸å¤Î¥¯¥íー¥ÊÇä¤ê°ìÉþ¸å¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤ó¥É¥ëÇä¤ê¥¯¥íー¥ÊÇã¤¤¤È¤Ê¤ëÅ¸³«¤¬¸«¤é¤ì¤¿¡£¤â¤Ã¤È¤âÎ®¤ì¤ÏÂ³¤«¤º½µËö¤Ë¤«¤±¤Æ¥É¥ë¤¬Çã¤¤Ìá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£½µÌÀ¤±¤ÏÀè½µËö¤ËÈæ¤Ù¤Æ¼ã´³¤Î¥É¥ë°Â·÷¿ä°Ü¤â¡¢ÌÜÎ©¤Ã¤¿Æ°¤¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£ÂÐ±ß¤Ç¤Ï¥É¥ë±ß¤Î²¼¤²¤â¤¢¤Ã¤Æ£±£´±ß£¸£°Á¬Âæ¤òÉÕ¤±¤¿¸å¡¢ÂÐ¥É¥ë¤Ç¤Î¥¯¥íー¥ÊÇã¤¤¤Ê¤É»Ù¤¨¤é¤¨¤ÆÈ¿È¯¡£½µËö¤Ë¤«¤±¤Æ¤Î¥É¥ë±ß¤Î¾å¾º¤â¤¢¤Ã¤Æ£±£µ±ß£°£µÁ¬Á°¸å¤òÉÕ¤±¤ëÆ°¤¤ò¸«¤»¤¿¡£½µÌÀ¤±¤Ï¹âÃÍ¤«¤é¤ä¤äÍî¤È¤·¤ÆÍî¤ÁÃå¤¤¤¿Æ°¤¡£
USDSEK¡¡9.6201¡¡SEKJPY¡¡15.01
¡¡¥É¥ë¥¯¥íー¥Ê¤Ï£±¥É¥ë=£¹¡¥£¶£²Âæ¤Ç¤Î¿ä°Ü¡£Àè·î¸åÈ¾¤«¤é¤Î¥ì¥ó¥¸Æâ¤Ç¤Î¿ä°Ü¤ÇÂç¤¤ÊÆ°¤¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£Àè½µÈ¯É½¤µ¤ì¤¿£´·î¤Î¥¹¥¦¥§ー¥Ç¥ó¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¡ÊCPI¡Ë¤Ï¡¢¤ä¤ä¼å¤á¤Î¿¤Ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢Áê¾ì¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ï¸ÂÄêÅª¤ËÎ±¤Þ¤ê¡¢È¯É½¸å¤Î¥¯¥íー¥ÊÇä¤ê°ìÉþ¸å¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤ó¥É¥ëÇä¤ê¥¯¥íー¥ÊÇã¤¤¤È¤Ê¤ëÅ¸³«¤¬¸«¤é¤ì¤¿¡£¤â¤Ã¤È¤âÎ®¤ì¤ÏÂ³¤«¤º½µËö¤Ë¤«¤±¤Æ¥É¥ë¤¬Çã¤¤Ìá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£½µÌÀ¤±¤ÏÀè½µËö¤ËÈæ¤Ù¤Æ¼ã´³¤Î¥É¥ë°Â·÷¿ä°Ü¤â¡¢ÌÜÎ©¤Ã¤¿Æ°¤¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£ÂÐ±ß¤Ç¤Ï¥É¥ë±ß¤Î²¼¤²¤â¤¢¤Ã¤Æ£±£´±ß£¸£°Á¬Âæ¤òÉÕ¤±¤¿¸å¡¢ÂÐ¥É¥ë¤Ç¤Î¥¯¥íー¥ÊÇã¤¤¤Ê¤É»Ù¤¨¤é¤¨¤ÆÈ¿È¯¡£½µËö¤Ë¤«¤±¤Æ¤Î¥É¥ë±ß¤Î¾å¾º¤â¤¢¤Ã¤Æ£±£µ±ß£°£µÁ¬Á°¸å¤òÉÕ¤±¤ëÆ°¤¤ò¸«¤»¤¿¡£½µÌÀ¤±¤Ï¹âÃÍ¤«¤é¤ä¤äÍî¤È¤·¤ÆÍî¤ÁÃå¤¤¤¿Æ°¤¡£
USDSEK¡¡9.6201¡¡SEKJPY¡¡15.01