Á¾º¬æÆÁª¼ê¡¦Í±äÂçÌ´Áª¼ê¤â»²²Ã¡ª¸÷±Ñ²Ê³Ø¸¦µæ½ê¡ÖÏÂ¸÷¡¦È¯¹Ú¡¦·ò¹¯ Âîµå¥Õ¥§¥¹¥¿2025¡×
¸÷±Ñ²Ê³Ø¸¦µæ½ê¤Ï¡¢ÃÏ°è¹×¸¥¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤òÄÌ¤¸¤¿·ò¹¯¤Å¤¯¤ê¤ò±þ±ç¤¹¤ë»ÔÌ±»²²Ã·¿¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖÏÂ¸÷¡¦È¯¹Ú¡¦·ò¹¯ Âîµå¥Õ¥§¥¹¥¿2025¡×¤ò2025Ç¯6·î14Æü(ÅÚ)¤Ë³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¸÷±Ñ²Ê³Ø¸¦µæ½ê¡ÖÏÂ¸÷¡¦È¯¹Ú¡¦·ò¹¯ Âîµå¥Õ¥§¥¹¥¿2025¡×
³«ºÅÆü»þ¡¡¡§ 2025Ç¯6·î14Æü(ÅÚ)14:00¡Á17:00(¼õÉÕ³«»Ï 13:30¡Á)
²ñ¾ì¡¡¡¡¡¡¡§ ÏÂ¸÷»ÔÁí¹çÂÎ°é´Û(ºë¶Ì¸©ÏÂ¸÷»Ô¹Âô3-1)
¸÷±Ñ²Ê³Ø¸¦µæ½ê¤Ï¡¢ÃÏ°è¹×¸¥¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤òÄÌ¤¸¤¿·ò¹¯¤Å¤¯¤ê¤ò±þ±ç¤¹¤ë»ÔÌ±»²²Ã·¿¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖÏÂ¸÷¡¦È¯¹Ú¡¦·ò¹¯ Âîµå¥Õ¥§¥¹¥¿2025¡×¤ò2025Ç¯6·î14Æü(ÅÚ)¤Ë³«ºÅ¡ª
¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢ºë¶Ì¸©¤òµòÅÀ¤Ë³èÌö¤¹¤ë¥×¥íÂîµå¥Á¡¼¥àT.TºÌ¤¿¤Þ¤ÎÁ¾º¬æÆÁª¼ê¡¦Í±äÂçÌ´Áª¼ê¡¢¤µ¤é¤Ë¡¢ÆÃÊÌ¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ¼«Å¾¼Ö¥È¥é¥Ã¥¯¶¥µ»À¤³¦Áª¼ê¸¢(2020Ç¯)Í¥¾¡¡¢Åìµþ¸ÞÎØ¶ä¥á¥À¥ë(2021Ç¯)¡¢¥Ñ¥ê¸ÞÎØ½Ð¾ì(2024Ç¯)¤Ê¤É¡¢À¤³¦¤òÉñÂæ¤Ë³èÌöÃæ¤Î³á¸¶ÍªÌ¤Áª¼ê(¼«Å¾¼Ö¶¥µ»)¤ò·Þ¤¨¡¢Éý¹¤¤À¤Âå¤Ç¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È»²²Ã¤Ï¤¹¤Ç¤ËÊç½¸Äê°÷¤ËÃ£¤·¤¿¤¿¤á»²²Ã¿½¹þ¤ÏÄù¤áÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÅöÆü¤Î¥®¥ã¥é¥ê¡¼´ÑÍ÷¤Ë¤Ï¤É¤Ê¤¿¤Ç¤â¼«Í³¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥×¥í¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Îµ»¤ò´Ö¶á¤ÇÂÎ´¶¤Ç¤¤Þ¤¹¡ª
¡ã¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¡ä
13:30 ³«¾ì¡¦¼õÉÕ³«»Ï
14:00 ¥¤¥Ù¥ó¥È³«»Ï
17:00 ¥¤¥Ù¥ó¥È½ªÎ»(Í½Äê)
¡ã¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆâÍÆ¡ä
¡¦¥×¥í¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Î¥¹¥´¤µ¤ò¸«¤Æ¤ß¤è¤¦¡ª
¡¦Âîµå¤ä¼«Å¾¼Ö¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¢ö
¡¦¤¤¤¶¼ÂÁ©¡ªÂîµå¤È¼«Å¾¼Ö¤É¤Ã¤Á¤ò¤ä¤ë¡©
¡¦¥×¥í¤Îµ»¤Î°Û¼ï³ÊÆ®µ»Àï¡©¡ª
¡¦¤ß¤ó¤Ê¤ÇÄ©Àï¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼
¡¦¥µ¥¤¥ó²ñ¡õ¼Ì¿¿»£±Æ ¤Ê¤É
¢¨¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆâÍÆ¤ÏÊÑ¹¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ãT.TºÌ¤¿¤Þ¡ä
ºë¶Ì¸©¤òËÜµòÃÏ¤È¤¹¤ë¡¢ÃË»Ò¥×¥íÂîµå¥Á¡¼¥à¡£
¥Î¥¸¥ÞT¥ê¡¼¥° 2024-2025¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¡¢¤ß¤´¤ÈÍ¥¾¡¤ò¾þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
³«ºÅ3²óÌÜ¤È¤Ê¤ëÏÂ¸÷¡¦È¯¹Ú¡¦·ò¹¯ Âîµå¥Õ¥§¥¹¥¿¤Ç¤Ï¡¢T.TºÌ¤¿¤Þ¤ÎÁ¾º¬æÆÁª¼ê¡¦Í±äÂçÌ´Áª¼ê¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
ÅöÆü¤Ï¥×¥í¤Îµ»¤ò´Ö¶á¤Ç¸«¤é¤ì¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤¹¡£
¡ã³á¸¶ÍªÌ¤Áª¼ê¡ä
¸÷±Ñ²Ê³Ø¸¦µæ½ê¤¬½êºß¤¹¤ë¡¢ºë¶Ì¸©ÏÂ¸÷»Ô½Ð¿È¤Î¥×¥í¤Î¼«Å¾¼Ö¶¥µ»Áª¼ê¡£
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÅöÆü¤Ï¡¢¼«Å¾¼Ö¤Ë¾è¤ëÊý¤â¡¢ÉáÃÊ¤¢¤Þ¤ê±¿Æ°¤ò¤·¤Ê¤¤Êý¤â¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ë±þ¤¸¤ÆÌòÎ©¤Ä¡ÖÂÎ¤Î»È¤¤Êý¡×¤ä¡Ö°Õ¼±¤Î»ý¤ÁÊý¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢³á¸¶Áª¼ê¤¬¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤ªÏÃ¤·¤·¤Þ¤¹¡£
À¤³¦¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Î¤ªÏÃ¤òÊ¹¤¯Àä¹¥¤Îµ¡²ñ¤ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡£
¡ü³á¸¶Áª¼ê¤Î¼ç¤Ê¥¿¥¤¥È¥ë
2021Ç¯¡¡Åìµþ¸ÞÎØ¡§¥ª¥à¥Ë¥¢¥à¡¡¶ä¥á¥À¥ë(ÆüËÜ¿Í»Ë¾å½é)
2020Ç¯¡¡À¤³¦Áª¼ê¸¢¡§¥ª¥à¥Ë¥¢¥àÍ¥¾¡(ÆüËÜ¿Í»Ë¾å½é)
2023Ç¯¡¡¥¢¥¸¥¢Âç²ñ¡§¥ª¥à¥Ë¥¢¥àÍ¥¾¡¡¦¥Á¡¼¥à¥Ñ¡¼¥·¥å¡¼¥ÈÍ¥¾¡
2024Ç¯¡¡¥Ñ¥ê¸ÞÎØ½Ð¾ì
ÆüËÜµÏ¿ÊÝ»ý¡§4km¥Á¡¼¥à¥Ñ¡¼¥·¥å¡¼¥È¡¿¥Á¡¼¥à¥¹¥×¥ê¥ó¥È(333m¡ß2)
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post Á¾º¬æÆÁª¼ê¡¦Í±äÂçÌ´Áª¼ê¤â»²²Ã¡ª¸÷±Ñ²Ê³Ø¸¦µæ½ê¡ÖÏÂ¸÷¡¦È¯¹Ú¡¦·ò¹¯ Âîµå¥Õ¥§¥¹¥¿2025¡× appeared first on Dtimes.