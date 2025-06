Á¾º¬æÆÁª¼ê¡¦Í­±äÂçÌ´Áª¼ê¤â»²²Ã¡ª¸÷±Ñ²Ê³Ø¸¦µæ½ê¡ÖÏÂ¸÷¡¦È¯¹Ú¡¦·ò¹¯ Âîµå¥Õ¥§¥¹¥¿2025¡×

光英科学研究所は、地域貢献の一環として、スポーツを通じた健康づくりを応援する市民参加型イベント「和光・発酵・健康 卓球フェスタ2025」を2025年6月14日(土)に開催します。

光英科学研究所「和光・発酵・健康 卓球フェスタ2025」

開催日時 : 2025年6月14日(土)14:00〜17:00(受付開始 13:30〜)

会場 : 和光市総合体育館(埼玉県和光市広沢3-1)

光英科学研究所は、地域貢献の一環として、スポーツを通じた健康づくりを応援する市民参加型イベント「和光・発酵・健康 卓球フェスタ2025」を2025年6月14日(土)に開催!

このイベントでは、埼玉県を拠点に活躍するプロ卓球チームT.T彩たまの曽根翔選手・有延大夢選手、さらに、特別ゲストとして自転車トラック競技世界選手権(2020年)優勝、東京五輪銀メダル(2021年)、パリ五輪出場(2024年)など、世界を舞台に活躍中の梶原悠未選手(自転車競技)を迎え、幅広い世代でスポーツを楽しめるプログラムが楽しめます。

イベント参加はすでに募集定員に達したため参加申込は締め切っていますが、当日のギャラリー観覧にはどなたでも自由に参加できます。

プロアスリートの技を間近で体感できます!

<イベントスケジュール>

13:30 開場・受付開始

14:00 イベント開始

17:00 イベント終了(予定)

<イベント内容>

・プロアスリートのスゴさを見てみよう!

・卓球や自転車を教えてもらおう♪

・いざ実践!卓球と自転車どっちをやる?

・プロの技の異種格闘技戦?!

・みんなで挑戦のコーナー

・サイン会&写真撮影 など

※イベント内容は変更する場合があります。

<T.T彩たま>

埼玉県を本拠地とする、男子プロ卓球チーム。

ノジマTリーグ 2024-2025シーズンで、みごと優勝を飾りました。

開催3回目となる和光・発酵・健康 卓球フェスタでは、T.T彩たまの曽根翔選手・有延大夢選手が登場します。

当日はプロの技を間近で見られるチャンスです。

<梶原悠未選手>

光英科学研究所が所在する、埼玉県和光市出身のプロの自転車競技選手。

イベント当日は、自転車に乗る方も、普段あまり運動をしない方も、それぞれのレベルに応じて役立つ「体の使い方」や「意識の持ち方」について、梶原選手がわかりやすくお話しします。

世界で活躍するアスリートのお話を聞く絶好の機会をお見逃しなく。

●梶原選手の主なタイトル

2021年 東京五輪:オムニアム 銀メダル(日本人史上初)

2020年 世界選手権:オムニアム優勝(日本人史上初)

2023年 アジア大会:オムニアム優勝・チームパーシュート優勝

2024年 パリ五輪出場

日本記録保持:4kmチームパーシュート/チームスプリント(333m×2)

