ºå¿À24ºÐº¸ÏÓ¤Ï¡Ö1ÈÖ¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ç°ÂÄê´¶¤¬¤¢¤ë¡×ÀÐ°æÎ¥Ã¦¥·¥ç¥Ã¥¯¤âÂç¤¤¤Ãæ¡ÄËÉ¸æÎ¨0.74¤Î°µ´¬¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡¡¡Ö±Æ¤ÎMVP¡×
µÚÀî¤Ï5»î¹çÏ¢Â³Ìµ¼ºÅÀÃæ¡¢°ÂÄê¤·¤¿¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬¸÷¤ë¡ÊC¡Ë»º·Ð¿·Ê¹¼Ò
¡¡ºå¿À¤Ï8Æü¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¡Ê¹Ã»Ò±à¡Ë¤Ë8¡Ý1¤È´°¾¡¡£ÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¡Ö´ØÀ¾¥À¡¼¥Ó¡¼¡×¤Ë3Ï¢¾¡¤ÈÎÏ¤Îº¹¤ò¸«¤»¤Ä¤±¡¢¸òÎ®ÀïÃ±ÆÈ¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û£²ÀïÏ¢È¯¡ª¸×¤Î¼ç¼´¡¢¿¹²¼¤¬£²Ç¯Ï¢Â³£²·å¤È¤Ê¤ë£±£°¹æ£³¥é¥ó¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¥·¡¼¥ó
¡¡3²óÆó»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Ç¿¹²¼æÆÂÀ¤¬2ÀïÏ¢È¯¤È¤Ê¤ë10¹æ3¥é¥ó¡¢8²ó¤Ë¤Ï¼çË¤¡¢º´Æ£µ±ÌÀ¤¬ËþÎÝÃÆ¤òÊü¤Á¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤òÆÍ¤Êü¤·¤¿¡£ÂÇÀþ¤Î±ç¸î¤â¤¢¤ê¡¢ÀèÈ¯¤·¤¿¥É¥é¥Õ¥È1°Ìº¸ÏÓ¤Î°Ë¸¶ÎÍ¿Í¤Ï5²ó6°ÂÂÇ1¼ºÅÀ¤Ç5¾¡ÌÜ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡¡¤¿¤ÀËè²óÁö¼Ô¤ò½Ð¤¹¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤â¤¢¤ê¡¢Æ£Àîµå»ù´ÆÆÄ¤Ï5²ó¤Ç°Ë¸¶¤ò¤ª¤í¤¹¤È·ÑÅê¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£
¡¡3ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î6²ó¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î2Ç¯ÌÜ±¦ÏÓ¡¢ÀÐ¹õÍ¤Ìï¡¢7²ó¤Ë¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥Í¥ë¥½¥ó¤òÅêÆþ¡£ÀÐ¹õ¤ÏÀèÆ¬¤Î×¢²¬Âç»Ö¤Ë»Íµå¤òÍ¿¤¨¤ë¤â¡¢¸åÂ³¤òÃÇ¤Á¡¢Ìµ¼ºÅÀ¡£7²ó¤«¤é¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¥Í¥ë¥½¥ó¤â»°¼ÔËÞÂà¡¢Ìµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ3ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î8²ó¤«¤é¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ïº£µ¨È´·²¤Î°ÂÄê´¶¤ò¸Ø¤ëº¸ÏÓ¡¢µÚÀî²íµ®¤À¡£
¡¡ÀèÆ¬¤ÎÃæÀî·½ÂÀ¤òÌ£Êý¼ººö¤Ç½ÐÎÝ¤òµö¤¹¤âÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£Åö¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤ë×¢²¬¤Ë¤Ï149¥¥í¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ç¸«Æ¨¤·»°¿¶¤òÃ¥¤¦¤È¡¢4ÈÖ¤ËÆþ¤Ã¤¿¹ÈÎÓ¹°ÂÀÏº¤Ë¤Ï¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ÇÃæÈô¤ËÂÇ¤Á¼è¤ë¡£
¡¡1²óÌµ°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¡¢¤³¤ì¤ÇÅÐÈÄ5»î¹çÏ¢Â³Ìµ¼ºÅÀ¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç25»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢ËÉ¸æÎ¨0.74¡¢24.1¥¤¥Ë¥ó¥°¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢28Ã¥»°¿¶¡¢Ã¥»°¿¶Î¨¤Ï¶¼°Ò¤Î10.36¤È°µ´¬¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¥Á¡¼¥à¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡
¡¡¥Á¡¼¥à¤Ç¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç24»î¹çÅÐÈÄ¡¢ËÉ¸æÎ¨0¡¦36¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤¿ÀÐ°æÂçÃÒ¤¬6Æü¤Î»î¹ç¤ÇÂ¦Æ¬Éô¤Ë»àµå¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢ÅÐÏ¿Ëõ¾Ã¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¥·¥ç¥Ã¥¥ó¥°¤Ê½ÐÍè»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¡£
¡¡º£µ¨¤Î¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ÇÀÐ°æ¤Î°ÂÄê´¶¡¢Â¸ºß´¶¤ÏÂç¤¤«¤Ã¤¿¤È¤¢¤Ã¤Æ¥·¥ç¥Ã¥¯¤âÂç¤¤¤¤¬¡¢6Ç¯ÌÜº¸ÏÓ¤¬ÌöÆ°¤·¤¿»Ñ¤ÇºÇ¶¯¥ê¥ê¡¼¥Õ¿Ø¤òÀ¹¤êÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µÚÀî¤ÎÎÏÅê¤Ë¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤«¤é¤â¡Ö¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ç1ÈÖ¡¢°ÂÄê´¶¤¬¤¢¤ë¡×¡ÖËÜÅö¤ËÀ®Ä¹¤·¤¿¡×¡Ö´°Á´¤Ë³ÐÀÃ¤·¤¿¤Ê¡×¡Öº£¤Î¤È¤³¤í¡¢±Æ¤ÎMVP¤«¤â¡×¤Ê¤É³èÌö¤ò¤¿¤¿¤¨¤ëÀ¼¤¬Â³¡¹¤È¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÅêÂÇ¤¬¤«¤ß¤¢¤Ã¤Æ¤Î²÷¾¡¤¬Â³¤¯¥Á¡¼¥à¤Ï²ÐÍËÆü¤«¤éÀ¾Éð¤ÈÀï¤¦¡£¤³¤Á¤é¤â°ÂÄê¤·¤¿Åê¼êÎÏ¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥Á¡¼¥à¤À¤±¤Ë¡¢°ú¤Â³¤¤Î¸«¤É¤³¤í¤¢¤Õ¤ì¤ëÀï¤¤¤ò´üÂÔ¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¡£
¡ÎÊ¸¡¿¹½À®¡§¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô¡Ï