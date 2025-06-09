¤µ¤Ã¤¤Þ¤Ç¸µµ¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡Ä¼ê¼è¤ê·î13Ëü±ß¤Î41ºÐ¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¡ÖÉ×¤ÎµÞÀÂ¡×¤Ç¡È2ÅÙµã¤¤¤¿¡É¥ï¥±¡ÚFP¤¬·Ù¹ð¡Û
¸ø±×ºâÃÄË¡¿ÍÆüËÜAEDºâÃÄ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢1Æü¤ËÌó250¿Í¡¢¤ª¤è¤½6Ê¬¤Ë1¿Í¤¬¿´Â¡ÆÍÁ³»à¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Ê¿¶Ñ¼÷Ì¿¤¬±ä¤Ó¤Æ¤¤¤ëÆüËÜ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢ÌýÃÇ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡ÈºÇ°¤Î»öÂÖ¡É¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¤³¤È¤â¡Ä¡Ä¡£¿´¶Ú¹¼ºÉ¤Ë¤è¤Ã¤Æ°¦¤¹¤ëÉ×¤ò¼º¤Ã¤¿Èþºé¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦41ºÐ¡Ë¤Î»öÎã¤ò¤ß¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¤Î°¦À÷¶½´õ»á¤¬²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
Æ¯¤À¹¤ê¤ÎÉ×¤¬µÞÀÂ¡ÄºÊ¤¬¡È2ÅÙµã¤¤¤¿¡É¥ï¥±
¡Ö¤Í¤§¡¢¥Ñ¥Ñ¤¬µ¢¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¤Î¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤ÀÆþ±¡¤·¤Æ¤ë¤«¤é¤À¤è¤Í¡©¡×
¾®³Ø3Ç¯À¸¤ÎÌ¼¡¦¤¢¤«¤ê¤Á¤ã¤ó¡Ê²¾Ì¾¡Ë¤¬È¯¤·¤¿¤³¤Î¤Ò¤È¸À¤Ë¡¢Êì¡¦Èþºé¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦41ºÐ¡Ë¤Ï¿´¤òÄù¤á¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¡£
¡½¡½Èþºé¤µ¤ó¤ÎÉ×¡¦Í´°ì¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦42ºÐ¡Ë¤Ï¡¢ÅÔÆâ¤ÎÃæ¾®´ë¶È¤ÇÆ¯¤¯²ñ¼Ò°÷¤À¡£É×ÉØ¤Ï½»Âð¥í¡¼¥ó¤òÁÈ¤ó¤Ç¡¢¿·ÃÛ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¡£¤ê¤¯¤¯¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦15ºÐ¡Ë¤È¤¢¤«¤ê¤Á¤ã¤ó¡¢2¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÀ®Ä¹¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë»Å»ö¤Ë¤â²ÈÄí¤Ë¤âÁ´ÎÏ¤òÃí¤°¡¢¤´¤¯ÉáÄÌ¤Î²ÈÄí¤À¤Ã¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¤¢¤ëÆü¤Î¤³¤È¡£Í´°ì¤µ¤ó¤Ï¤¤¤Ä¤â¤Î¤è¤¦¤ËÄ«¡Ö¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤¤ê¡¢µ¢¤é¤Ì¿Í¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£²ñ¼Ò¤Ë¹Ô¤¯Æ»¤¹¤¬¤éÅÝ¤ì¤¿¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£»à°ø¤Ï¿´¶Ú¹¼ºÉ¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤µ¤Ã¤¤Þ¤Ç¸µµ¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡Ä¡Ä¡×
¤Ä¤¤Àè¹ï¤Þ¤Ç¸µµ¤¤À¤Ã¤¿É×¤ÎÆÍÁ³¤Î»à¤Ë¡¢Èþºé¤µ¤ó¤Ï¤·¤Ð¤é¤¯¸½¼Â¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¥·¥ç¥Ã¥¯¤òÍ¿¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢Èþºé¤µ¤ó¤Ï¤·¤Ð¤é¤¯ÅØ¤á¤Æµ¤¾æ¤Ë¿¶¤ëÉñ¤¤¡¢É×¤¬ÉÔºß¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¥Ñ¥Ñ¤ÏÄ¹¤¤¤¢¤¤¤ÀÆþ±¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
°ì²È¤ÎÂç¹õÃì¤Î¡ÈËý¿´¡É¤¬¾·¤¤¤¿Èá·à
¹¬¤¤¡¢½»Âð¥í¡¼¥ó¤Ë¤ÏÃÄÂÎ¿®ÍÑÀ¸Ì¿ÊÝ¸±¡ÊÃÄ¿®¡Ë¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤«¤é»ÄºÄ¤Ï¥¼¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤ÇÀ¸³è¤¬°ÂÄê¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¤½¤ì¤Þ¤Ç¥Ñ¡¼¥È¶ÐÌ³¤À¤Ã¤¿Èþºé¤µ¤ó¤Î¼ê¼è¤ê·î¼ý¤Ï13Ëü±ß¤Û¤É¡£É×¤Î»à¸å¡¢¥Õ¥ë¥¿¥¤¥à¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢°é¤ÁÀ¹¤ê¤Î2¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤ÈÊë¤é¤¹¤Ë¤ÏÅþÄìÂ¤ê¤Ê¤¤¡£
¤Þ¤¿¡¢Èþºé¤µ¤ó¤ò¶ì¤·¤á¤¿ÍýÍ³¤Ï¤â¤¦1¤Ä¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¡¢Í´°ì¤µ¤ó¤¬À¸Ì¿ÊÝ¸±¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤À¡£
»Ò¤É¤â¤¬2¿Í¤¤¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Í´°ì¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À¼ã¤¤¤ó¤À¤·¡¢ÊÝ¸±¤Ê¤ó¤ÆÉ¬Í×¤Ê¤¤¤è¡£Ëè·î¤ÎÊÝ¸±ÎÁ¤¬¥à¥À¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤ì¤è¤ê¤âÉâ¤¤¤¿Ê¬¤Ç»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËÈþÌ£¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤â¿©¤Ù¤µ¤»¤è¤¦¡×¤È¡¢À¸Ì¿ÊÝ¸±¤Ø¤Î²ÃÆþ¤òµñ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¤â¤·À¸Ì¿ÊÝ¸±¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤¿¾ì¹ç¡¢²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤ëÊÝ¸±¤ä¥×¥é¥ó¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Î¡¢°ìÈÌÅª¤Ë1,000Ëü±ß¡Á3,000Ëü±ß¤Î»àË´ÊÝ¸±¶â¤¬»ÙÊ§¤ï¤ì¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢Í´°ì¤µ¤ó¤ÏÀ¸Ì¿ÊÝ¸±¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢Èþºé¤µ¤ó¤Ë¤Ï°ìÁ¬¤âÆþ¤é¤Ê¤¤¡£Ä¹ÃË¤Î¤ê¤¯¤¯¤ó¤Ï´õË¾¤·¤Æ¤¤¤¿»äÎ©¹â¹»¤òÄü¤á¡¢ÃÏ¸µ¤Î¸øÎ©¤Ø¿Ê¤Þ¤¶¤ë¤ò¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
É×¤ÎµÞÀÂ¤ÈÀ¸Ì¿ÊÝ¸±Ì¤²ÃÆþ¤Ç¡¢Èþºé¤µ¤ó¤Ï¡È2ÅÙµã¤¯¡É¥Ï¥á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¼«Ê¬¤ÏÂç¾æÉ×¡×¤È¤¤¤¦¡È»×¤¤¹þ¤ß¡É¤¬²ÈÂ²¤ò¶ì¤·¤á¤ë
¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¡ÖÎáÏÂ4Ç¯¹ñÌ±À¸³è´ðÁÃÄ´ºº¡×¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Êì»ÒÀ¤ÂÓ¤ÎÊ¿¶ÑÇ¯¼ý¤ÏÌó243Ëü±ß¡£¤³¤Î¶â³Û¤â1À¤ÂÓ¤¢¤¿¤ê¤Î¶µ°éÈñ¤äÀ¸³èÈñ¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢·è¤·¤Æ½½Ê¬¤È¤Ï¤¤¤¨¤Ê¤¤¡£Èþºé¤µ¤ó¤Î¾ì¹ç¡¢¸½¾õ¤Ç¤Ï13Ëü±ß¡ß12¡á156Ëü±ß¤ÈÊ¿¶Ñ³Û¤Ë¤â¤ª¤è¤Ð¤Ê¤¤¡£
¤Þ¤¿¡¢À¸Ì¿ÊÝ¸±Ê¸²½¥»¥ó¥¿¡¼¡ÖÎáÏÂ¸µÇ¯ÅÙÀ¸³èÊÝ¾ã¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢°äÂ²¤¬»àË´ÊÝ¸±¶â¤È¤·¤Æ¡ÖÉ¬Í×¡×¤È¹Í¤¨¤ë¶â³Û¤ÎÊ¿¶Ñ¤ÏÌó3,350Ëü±ß¡£°ìÊý¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤Ë¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊ¿¶Ñ³Û¤ÏÌó1,600Ëü±ß¤ÈÂç¤¤Ê¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¤¢¤ë¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢ÊÝ¸±¤Ë¡ÖÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡ÖÊÝ¾ã¤¬Â¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤³¤È¤Ç¡¢»Ä¤µ¤ì¤¿²ÈÂ²¤ÎÀ¸³è¤¬Âç¤¤¯À©¸Â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¸½¼Â¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¡£
¤Ê¤ª¡¢Èþºé¤µ¤ó°ì²È¤¬½»Âð¹ØÆþ»þ¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤¿¡ÖÃÄÂÎ¿®ÍÑÀ¸Ì¿ÊÝ¸±¡×¤È¤Ï¡¢½»Âð¥í¡¼¥ó¤ÎºÄÌ³¤ò¥«¥Ð¡¼¤¹¤ëÀ©ÅÙ¤Ç¡¢Ì¾µÁ¿Í¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¥í¡¼¥ó¤¬ÌÈ½ü¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¡Ö½»Âð¡×¤È¤¤¤¦»ñ»º¤ò¼é¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¡Ö²ÈÂ²¤ÎÀ¸³è¡×¤ä¡Ö»Ò¤É¤â¤Î¶µ°éÈñ¡×¤Þ¤Ç¥«¥Ð¡¼¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
»àË´ÊÝ¸±Ì¤²ÃÆþ¤ÎÍýÍ³¤È¤·¤ÆÂ¿¤¤¤Î¤¬¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ï¤Þ¤À¼ã¤¤¤«¤é¡×¡ÖËü¤¬°ì¤Ïµ¯¤¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡È»×¤¤¹þ¤ß¡É¤À¡£¤·¤«¤·¡¢¸ø±×ºâÃÄË¡¿ÍÆüËÜAEDºâÃÄ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢1Æü¤ËÌó250¿Í¡¢¤ª¤è¤½6Ê¬¤Ë1¿Í¤¬¿´Â¡ÆÍÁ³»à¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£·ò¹¯¤Ë¸«¤¨¤ë¿Í¤Ë¤â¥ê¥¹¥¯¤Ï¾ï¤ËÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¤¢¤Î¤È¤ÊÝ¸±¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¡ÄÈþºé¤µ¤ó¤Î¿¡¤¨¤Ì¡Ö¸å²ù¡×
Í´°ì¤µ¤ó¤Î»à¤«¤é3Ç¯¡£Èþºé¤µ¤ó¤Ï¤¤¤Þ¤â»Å»ö¤È²È»ö¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤Ê¤¬¤é¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤ë¡£¸øÎ©¹â¹»¤ËÄÌ¤¦Ä¹ÃË¤Î¤ê¤¯¤¯¤ó¤Ï¸½ºß¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÂç³Ø¤Ø¤Î¿Ê³Ø¤òÌÜ»Ø¤·¡¢Ìë´Ö¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ò¤·¤Ê¤¬¤é³ØÈñ¤òÃù¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤â¤·¡¢¤¢¤Î¤È¤ÊÝ¸±¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÁªÂò»è¤ò¶¹¤á¤º¤ËºÑ¤ó¤À¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
¤½¤¦¸ì¤ëÈþºé¤µ¤ó¤ÎÌÜ¤Ë¤Ï¡¢¸å²ù¤ÎÎÞ¤¬Éâ¤«¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
ÊÝ¸±¤Ï¡Ö»Ä¤µ¤ì¤¿¿Í¤¿¤Á¤ÎÁªÂò»è¤ò¼é¤ë¤¿¤á¡×¤Î¤â¤Î¤À¡£À¸Ì¿ÊÝ¸±¤ÎËÜÅö¤Î²ÁÃÍ¤Ï¡¢¡È¤¤¤Ê¤¤¼«Ê¬¡É¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æ²ÈÂ²¤Î¿ÍÀ¸¤ò»Ù¤¨Â³¤±¤Æ¤¯¤ì¤ëÅÀ¤Ë¤¢¤ë¡£
°¦À÷ ¶½´õ
¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼