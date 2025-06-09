ÊÆ¡¦¥Æ¥Í¥·¡¼½£ 20¿Í¾è¤»¤¿Èô¹Ôµ¡¤¬ÄÆÍî ¤±¤¬¿ÍÊ£¿ô
¡¡¥¢¥á¥ê¥«ÆîÉô¥Æ¥Í¥·¡¼½£¤Ç¡¢¥¹¥«¥¤¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¤Î¥À¥¤¥Ð¡¼¤é¤ò¾è¤»¤¿Èô¹Ôµ¡¤¬Î¥Î¦Ä¾¸å¤ËÄÆÍî¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ê£¿ô¤Î¤±¤¬¿Í¤¬¤Ç¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÃÏÌÌ¤ËÆÍ¤»É¤µ¤ëÈô¹Ôµ¡¡ÊÊ£¿ô¥«¥Ã¥È¡Ë
¡¡FAA¡Ê¡á¥¢¥á¥ê¥«Ï¢Ë®¹Ò¶õ¶É¡Ë¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢8Æü¸á¸å¥Æ¥Í¥·¡¼½£¥¿¥é¥Û¡¼¥Þ¤Ç¡¢¥¹¥«¥¤¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¤ò¹Ô¤¦¥À¥¤¥Ð¡¼¤é20¿Í¤¬Åë¾è¤·¤¿Èô¹Ôµ¡¤¬¶õ¹Á¤òÎ¥Î¦¤·¤¿Ä¾¸å¤ËÄÆÍî¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸½ÃÏ¤Î±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢µ¡ÂÎ¤¬¿¿¤ÃÆó¤Ä¤ËÀÞ¤ì¡¢¸åÊýÉôÊ¬¤È¼çÍã¤¬Â»²õ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÃÏ¸µ¤Î¼«¼£ÂÎ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤³¤Î»ö¸Î¤Ç3¿Í¤¬¼£ÎÅ¤Î¤¿¤á¥Ø¥ê¥³¥×¥¿¡¼¤ÇÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¤Û¤«¡¢½Å½ý¤Î1¿Í¤âµßµÞ¼Ö¤ÇÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÃÏ¾å¤Ç¤ÎÈï³²¤äÉé½ý¼Ô¤Ï³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ÈÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÄÆÍî¤·¤¿¤Î¤Ï¥«¥Ê¥À¤Î¥Ç¡¦¥Ï¥Ó¥é¥ó¥É¼ÒÀ½¤ÎÁÐÈ¯¥×¥í¥Ú¥éµ¡¤Ç¡¢FAA¤¬»ö¸Î¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë