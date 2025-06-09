¡ØÂ³¡¦Â³¡¦ºÇ¸å¤«¤éÆóÈÖÌÜ¤ÎÎø¡ÙÂè4´ü¤Î²ÄÇ½À¤¬¸Â¤ê¤Ê¤¯Äã¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡¢Ãæ°æµ®°ì¤Î¡Ö¤Ò¤È¸À¡×
¡¡Âç¿Í¤ÎÎø¿´¤Îµ¡Èù¤òÉÁ¤¡¢¹¥É¾¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤ë¾®Àôº£Æü»Ò¡õÃæ°æµ®°ì¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤Î·î9¥É¥é¥Þ¡ØÂ³¡¦Â³¡¦ºÇ¸å¤«¤éÆóÈÖÌÜ¤ÎÎø¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¡£
¡¡¸ÅÅÔ¡¦³ùÁÒ¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¦µÈÌîÀéÌÀ¡Ê¾®Àô¡Ë¤È¡¢»ÔÌò½ê¤Î¿¦°÷¡¦Ä¹ÁÒÏÂÊ¿¡ÊÃæ°æ¡Ë¤ÎÎø¤òÉÁ¤¤¤¿¥í¥Þ¥ó¥Á¥Ã¥¯¡õ¥Û¡¼¥à¥³¥á¥Ç¥£¡£2012Ç¯¤ËÂè1´ü¡¢2014Ç¯¤ËÂè2´ü¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢Á°ºî¤«¤é¼Â¤Ë11Ç¯¤â¤Î»þ¤ò·Ð¤Æ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¥ã¥¹¥È¤¬ºÆ½¸·ë¤·¤¿Â³ÊÔ¤È¤¤¤¦¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«´õÍ¤ÊºîÉÊ¤À¡£
¡¡Âè3´ü¤È¤Ê¤ëËÜºî¤Ï6·î2Æü¡Ê·î¡Ë¤ËÂè8ÏÃ¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢½ªÈ×¤Ëº¹¤·¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥·¥ê¡¼¥º¥Õ¥¡¥ó¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡¢Áá¤¯¤âÂè4´ü¤ÎÊüÁ÷¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¤À¤¬É®¼Ô¤Ï¡¢·àÃæ¤ÎÃæ°æµ®°ì±é¤¸¤ë¼ç¿Í¸ø¤Î¤¢¤ë¥»¥ê¥Õ¤Ë¤è¤ê¡¢Âè4´ü¼Â¸½¤Î²ÄÇ½À¤Ï¸Â¤ê¤Ê¤¯Äã¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¹Í»¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¡Ö·ëÏÀ¤ò½Ð¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤«¤Ê¡×
¡¡ÀéÌÀ¤ÈÏÂÊ¿¤Ï¤ª¸ß¤¤¤Ë¼æ¤«¤ì¤¢¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¿ì¤Ã¤Ñ¤é¤Ã¤¿Àª¤¤¤ÇÏÂÊ¿¤¬ÀéÌÀ¤Ë¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤·¤¿²áµî¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¤¤¤Þ¤À¤ËÂÎ¤Î´Ø·¸¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢Àµ¼°¤Ë¸òºÝ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£
¡¡Âè7ÏÃ¤Ç¤Ï¤½¤ó¤ÊÈùÌ¯¤Ê´ÖÊÁ¤Î2¿Í¤Î´Ø·¸À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÏÂÊ¿¤¬¿¿·õ¤Ë¸ì¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£ÀéÌÀ¤Ë¤Û¤Î¤«¤ÊÎø¿´¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë°å»Õ¡¦À®À¥¡Ê»°±ºÍ§ÏÂ¡Ë¤«¤é¡¢2¿Í¤¬¤É¤¦¤¤¤¦´Ø·¸¤Ê¤Î¤«Ìä¤ï¤ì¤¿ÏÂÊ¿¤¬¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÀâÌÀ¤·¤¿¤Î¤À¡£
¡Ö¤Ê¤ó¤«¡¢¸ÀÍÕ¤Ë¤¹¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¡£¤¦¡Á¤ó¡¢¤¢¤Î¡¢¡ØÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤ë¤Î¡©¡¡Îø¿Í¤Ê¤Î¡©¡Ù¤Ã¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ì¤Ð¡¢¡Ø¤¤¤ä¡¢°ã¤¤¤Þ¤¹¡Ù¤È¤·¤«¸À¤¤¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤¡£¤Þ¤¡°ã¤¦¡£¤¤¤ä¡¢°ã¤¦¡Ä¡Ä°ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡¡¤Ç¤â¡¢°ìÈÖÂçÀÚ¤Ê¿Í¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¤º¤Ã¤È¤½¤Ð¤Ë¤¤¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡£¹¬¤»¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤â»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£·ëÏÀ¤ò¤Í¡¢½Ð¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤«¤Ê¡£¤À¤«¤é¡¢³Ú¤·¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤Ã¤Æ¡¢¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡©¡×
¡¡¤³¤Î¸ÀÍÕ¤Î¤Ê¤«¤Ë¡¢Âè3´ü¤Ç¥°¥é¥ó¥É¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò¼¨º¶¤·¤¿¥»¥ê¥Õ¤¬±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¡Ö·ëÏÀ¤ò¤Í¡¢½Ð¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤«¤Ê¡£¤À¤«¤é¡¢³Ú¤·¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¡×¤ÎÉôÊ¬¡£
¡¡°ìÈÌÅª¤ÊÎø°¦¥É¥é¥Þ¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¤ÎÎø¤¬¼Â¤ò·ë¤Ö¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â¼ºÎø¡¦ÇË¶É¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¡¢¤½¤³¤¬ºÇÂç¤Î¾ÇÅÀ¤È¤Ê¤ë¤â¤Î¡£¤½¤Î ¡È·ëÏÀ¡É ¤òºÇ½ªÏÃ¤ÇÉÁ¤¯¤Î¤¬¥»¥ª¥ê¡¼¤À¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢ÏÂÊ¿¤Ï¡Ö·ëÏÀ¤ò½Ð¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤ê¡¢¤·¤«¤â¤½¤Î¾õÂÖ¤¬¡Ö³Ú¤·¤¤¡×¤ÈÌÀ¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¡£·ëÏÀ¤ò½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¤¤¤Þ¤Î2¿Í¤Î³Ú¤·¤¤´Ø·¸À¤¬²õ¤ì¤«¤Í¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¡ØºÇ¸å¤«¤éÆóÈÖÌÜ¤ÎÎø¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡Ø¥Ó¡¼¥Á¥Ü¡¼¥¤¥º¡Ù¡Ê1997Ç¯¡¿¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¡¢¡Ø¤Á¤å¤é¤µ¤ó¡Ù¡Ê2001Ç¯¡¿NHK¡Ë¡¢¡Ø¤Ò¤è¤Ã¤³¡Ù¡Ê2017Ç¯¡¿NHK¡Ë¤Ê¤ÉÂåÉ½ºî¤òÂ¿¿ô»ý¤ÄµÓËÜ²È¡¦²¬ÅÄØªÏÂ»á¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëºîÉÊ¡£
¡¡ÏÂÊ¿¤¬¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ç¸ì¤Ã¤¿¤½¤ì¤é¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø2¿Í¤¬Àµ¼°¤ËÎø¿ÍÆ±»Î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê·ëº§¤ò¤·¤¿¤ê¤È¤¤¤¦·ëÏÀ¤ÏÉÁ¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡¢²¬ÅÄ»á¤ÎÀë¸À¤Î¤è¤¦¤Ë¤âÊ¹¤³¤¨¤¿¡£
¢£Ãæ°æµ®°ì¤¬Â³ÊÔ¤ò°ú¤¼õ¤±¤ë¾ò·ï¤È¤Ï¡©
¡¡Í×¤¹¤ë¤Ëº£²ó¤ÎÂè3´ü¤Ç¡¢¡Ö·ëÏÀ¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦·ëÏÀ¤¬¼¨¤µ¤ì¤¿¤È¤â¸À¤¨¤ë¡£
¡¡¤Û¤«¤Ë¤âÂè3´ü¤ÇºÇ¸å¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ÏÂ¿¤¤¡£
¡¡ÏÂÊ¿¤Ï4¤¤ç¤¦¤À¤¤¤ÎÄ¹ÃË¤Ç¡¢Ëå¤ÎÅµ»Ò¡ÊÈÓÅçÄ¾»Ò¡Ë¡¢ÁÐ»Ò¤ÎÄïËå¤Ç¤¢¤ë¿¿Ê¿¡Êºä¸ý·ûÆó¡Ë¤ÈËüÍý»Ò¡ÊÆâÅÄÍµª¡Ë¤âËÜºî¤Î¼çÍ×¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡£¤½¤ó¤Ê3¿Í¤â¡¢Âè3´ü¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì¿ÍÀ¸¤Î¹â¤¤ÊÉ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢Á°¸þ¤¤Ë¼¡¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¿Ê¤à»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡£
¡¡ÆÃ¤Ë¿¿Ê¿¤Ï¾®³ØÀ¸»þÂå¤ËÇ¾¤ÎÉÂµ¤¤ò´µ¤¤¡¢ºÆÈ¯¤¹¤ë¤ÈË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¥ê¥¹¥¯¤ò¾ï¤ËÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤¬¡¢Âè8ÏÃ¤ÇÇ¾¼ðáç¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢´°¼£¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¡£Âè1´ü¤«¤éÊª¸ìÁ´ÂÎ¤Ë°Å¤¤±Æ¤òÍî¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¿¿Ê¿¤ÎÉÂ¤¬¼£¤ê¡¢»à¤Î¶²ÉÝ¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¥°¥Ã¥É¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ï¡¢´°Á´´°·ë¤Ø¤ÎÉÛÀÐ¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¡¡Âè4´ü¤òºî¤í¤¦¤È»×¤¨¤Ð¡¢¤¤¤¯¤é¤Ç¤âºî¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£Âç¸æ½êµÓËÜ²È¡¦²¬ÅÄ»á¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ÀéÌÀ¤ÈÏÂÊ¿¤ÎÃÔÏÃ¤²¤ó¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¤ï¤Á¤ã¤ï¤Á¤ã¤·¤¿ÀåÀï¤òÌµ¸Â¤ËÉÁ¤±¤½¤¦¤À¤·¡¢¤½¤Î¤Û¤«¤ÎÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤Î¤Û¤Ã¤³¤ê¤·¤¿Æü¾ï¤ò³Ú¤·¤¯ÄÖ¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤±¤ì¤É¡Ö·ëÏÀ¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦·ëÏÀ¤¬¤â¤¦½Ð¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤¿¤é¡¢¤½¤Î¸å¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ÏÂÆÀ¤Ë¤è¤ë¼ØÂ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£
¡¡Í¾ÃÌ¤À¤¬¡¢ºòÇ¯10·î´üÊüÁ÷¤Î¡Ø¥¶¡¦¥È¥é¥Ù¥ë¥Ê¡¼¥¹¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤ÎÂè2´ü¤Ë½Ð±é¤·¤¿Ãæ°æµ®°ì¤Ï¡¢ÊüÁ÷Á°¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡ÖËÍ¤Ï¤¤¤Ä¤â¡ØÂ³ÊÔ¤ò¤ä¤ë¤«¤é¤Ë¤Ï¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¥¢¥Ã¥×¤·¤Ê¤¤¤È¡¢¤ä¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÃÇ¸À¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¼ç±é¤ÎÃæ°æ¤ÎÌò¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î¥Ý¥ê¥·¡¼¤â¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¡ØºÇ¸å¤«¤éÆóÈÖÌÜ¤ÎÎø¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Ïº£ºî¤¬¥°¥é¥ó¥É¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¤È¤Ê¤ëÍ½´¶¤¬¤Ó¤ó¤Ó¤ó¤À¡£
¡¡¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢Âè3´ü¤Ïº£ÌëÊüÁ÷¤ÎÂè9ÏÃ¤ò´Þ¤á¡¢»Ä¤ê¿ôÏÃ¡£¤É¤ó¤ÊºÇ½ªÏÃ¤ò·Þ¤¨¤ë¤«¡¢¤¤¤Þ¤«¤é³Ú¤·¤ß¤ËÂÔ¤Á¤¿¤¤¡£
ºæ²°ÂçÃÏ
Îø°¦¤ò¥í¥¸¥«¥ë¤ËÊ¬ÀÏ¤¹¤ëÎø°¦¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È¡¦Îø°¦¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¡£¡ØÊ¸½Õ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡Ù¡ÊÊ¸éº½Õ½©¡Ë¡¢¡Ø¸½Âå¥Ó¥¸¥Í¥¹¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¡¢¡Ø½¸±Ñ¼Ò¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡Ù¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ë¡¢¡Ø½µ´©½÷ÀPRIME¡Ù¡Ê¼çÉØ¤ÈÀ¸³è¼Ò¡Ë¡¢¡Ø¥³¥¯¥Ï¥¯¡Ù¡ÊÆü´©¸½Âå¡Ë¡¢¡ØÆü´©SPA!¡Ù¡Ø½÷»ÒSPA!¡Ù¡ÊÉÞ·¬¼Ò¡Ë¤Ê¤É¤Ë¥³¥é¥à´ó¹Æ