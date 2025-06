【DAEMON X MACHINA TITANIC SCION】 9月5日 発売予定 価格: 通常版:8,800円(パッケージ/ダウンロード) デジタルデラックスエディション:12,000円(ダウンロード) プレミアムデジタルデラックスエディション:14,000円(ダウンロード)

マーベラスは、9月5日発売のNintendo Switch 2 /プレイステーション 5/Xbox Series X|S /PC向けメカアクションゲーム「DAEMON X MACHINA TITANIC SCION(デモンエクスマキナタイタニックサイオン)」の2ndトレーラーを公開した。

今回のトレーラー公開に合わせ、ストーリーやゲームシステムなどの最新情報も解禁。また、2ndトレーラー公開記念として、公式Xでのプレゼントキャンペーンも実施されている。

【『DAEMON X MACHINA TITANIC SCION』2ndトレーラー】【天と地に隔てられた世界で起こる「解放の物語」】

人間以上の存在となった人類「アウター」が住まう空の楽園「ガーデン」と

人間が住まう地上に隔てられた世界。

アウターによる軍事政権「統制局」の支配に明日の自由を求めた人々は、

反乱組織「解放旅団」を組織し、抵抗を続けていた。

空の楽園から”落ちて”きたプレイヤーは、

傭兵として、この自由を懸けた戦いに身を投じることとなる。

果たして戦いの先に自由はあるのか。争いの先に待つものとは―

キャラクター情報解禁

主人公、解放旅団、ノインたちのビジュアルや設定が公式サイトにて公開されている。

人を棄て、力を手に入れる――「融合」システム

倒した“イモータル”の残骸から獲得できる「イモータル因子」。これを主人公の肉体と融合させることで、「融合スキル」を手に入れることが可能になる。

「融合スキル」は、ステータスを強化するものから、戦況を有利にする攻撃スキルなど様々。融合を繰り返すごとに、能力は強化され、スキルのバリエーションも拡大。バトルスタイルの幅が広がっていく。

戦術の幅が大きく広がる一方で、その代償として、身体は徐々に人ならざる姿へと変異していく。見た目の変化は最初こそわずかだが、融合を重ねれば重ねるほど、やがて人間性をも失っていく。

なお、研究施設「ラボ」にて元の身体に戻すことは可能だが、得たスキルはすべて失われる。

仲間と共に戦場を駆けろ!「オンラインマルチプレイ」

オンラインで他のプレイヤーと最大3人まで協力プレイが可能。ストーリーを共に攻略したり、巨大ボスに挑んだり、広大なフィールドを探索したり――戦友とともに戦場を駆け巡ろう。

「他プレイヤーの死」が、生きる力になる――「残骸」システム

オンライン状態でプレイしていると、他のプレイヤーが倒れた地点に「残骸」が出現。これにアクセスすることで、弾薬やフェムト燃料、時には装備の一部を獲得できる。他プレーヤーの死が、自信の生存を助ける鍵となる。

誰かの支えになる――「サプライベース」システム

フィールド上の特定の場所に「サプライベース」を設置することで、拠点の外でアーセナルの回復・カスタマイズ・融合などが可能に。

建設には専用アイテム「サプライベースユニット」が必要だが、オンライン時は他のプレイヤーが設置したベースを利用できることもある。自分が設置したサプライベースが誰かの助けになり、逆に見知らぬ誰かの支援を受けるといったこともできる。

2ndトレーラー公開記念!プレゼントキャンペーン実施中

「DAEMON X MACHINA TITANIC SCION」2ndトレーラーの公開を記念したプレゼントキャンペーンが実施中。(@dxm_info)をフォローし、キャンペーン対象ポストをリポストすることでキャンペーンに参加できる。

(C)2025 Marvelous Inc.

※Nintendo Switchは任天堂の商標です。

※"PlayStation", "PS5"は、株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの商標または登録商標です。

※(C)2025 Valve Corporation. Steam and the Steam logo are trademarks and/or registered trademarks of Valve Corporation in the U.S. and/or other countries.

※画面写真は全て開発中のものです。