STU48¡ÈÃÓÅÄÍµ³Ú¡¦²¬ÅÄ¤¢¤º¤ß¡¦Á¾Àîºé°ª¡É¤¬ Á´¹ñ¤Î¹â¹»Éô³èÆ°À¸ÅÌ¤ò±þ±ç¡ª³«¤±Ì¤Íè¤ÎÈâ Ãæ¹ñÁíÂÎ 2025

開け未来の扉 中国総体 2025

開催期間 :7月23日(水)〜8月20日(水)

総合開会式:7月24日(木) 広島県立総合体育館(広島グリーンアリーナ)

■開催競技一覧

<広島県>

陸上競技(広島市) / 競泳(広島市) / 飛込(福山市) / ローイング(福山市) / 剣道(広島市) / テニス(福山市・尾道市) / 登山(安芸太田市) / 少林寺拳法(福山市)

<鳥取県>

相撲(鳥取市) / 弓道(米子市) / 自転車競技トラックレース(倉吉市) / 自転車競技ロードレース(倉吉市・北栄町) / ホッケー(鳥取市・八頭町) / ウエイトリフティング(米子市)

<島根県>

体操競技(浜田市) / バレーボール男子(松江市) / レスリング(雲南市) / フェンシング(安来市) / なぎなた(出雲市) / カヌー(美郷町)

<岡山県>

バスケットボール(岡山市) / バレーボール女子(岡山市) / ハンドボール(総社市・倉敷市) / ソフトボール(津山市) / 柔道(岡山市) / ボクシング(玉野市) / 空手道(倉敷市)

<山口県>

新体操(下関市) / 水球(山口市) / 卓球(下関市) / ソフトテニス(宇部市) / バドミントン(防府市・山口市) / アーチェリー(岩国市)

<北海道・福島県>

サッカー女子(北海道室蘭市・北海道伊達市) / サッカー男子(福島県楢葉町・福島県広野町・福島県いわき市)

<和歌山県>

ヨット(和歌山市)

夏のインターハイ「開け未来の扉 中国総体 2025」のアンバサダーに、人気アイドル・STU48の“池田裕楽・岡田あずみ・曽川咲葵”が就任しました。

STU48のキャプテンである岡田あずみは、全国で頑張る部活動の高校生たちを今回地元で応援できることに、

「高校部活動生徒にとって夢の舞台でもあるこの大会に、アンバサダーとして携わらせていただくこと光栄に思います。

選手の皆さんの熱量とそこから生まれる熱い戦いを、沢山の方々に届けられるように精一杯務めさせていただきます。

この大会に向けて懸けてきた思いや日々の努力を悔いなく出し切れる時間になるように、私達も全力を込めて応援します!」と語りました。

また3名は7月24日(木)に広島県で開催される総合開会式にも参加します。

なお総合開会式については一般観覧を募集しています。

6月10日(火)締切です。

池田裕楽・岡田あずみ・曽川咲葵の3名は、2017年3月に国内6番目のAKB48の姉妹グループとして誕生したSTU48のメンバーで、広島県・岡山県・山口県を含む瀬戸内7県を拠点に幅広い分野で活動をしており、中高生年代のみならず老若男女から愛される地域密着型の人気アイドルです。

また全国高体連公式インターハイ応援サイト“インハイ.tv”ではインターハイの全競技全種目全試合をLIVE配信します。

【出演者プロフィール】

○池田裕楽 いけだゆら

2004年2月8日生まれ(21歳) 出身地:広島県

STU48 2期生

「第3回AKBグループ歌唱力No.1決定戦」、「第5回AKBグループ歌唱力No.1決定戦」にて二度の優勝を果たす。

「千鳥の鬼レンチャン」や「熱唱!ミリオンシンガー」などに出演し、歌唱力を武器に活動中。

○岡田あずみ おかだあずみ

2003年1月20日生まれ(22歳) 出身地:広島県

STU48 2.5期生

2024年4月よりSTU48のキャプテンとしてグループを牽引。

踊れて歌えるメンバーとして公演やライブ等で活躍中。

○曽川咲葵 そがわさき

2005年8月19日生まれ(19歳) 出身地:山口県

STU48 3期生

STU48のセンター。

(11thシングル「地平線を見ているか?」で、初選抜にして初センターに抜擢。)

ギターの弾き語りを得意とし、舞台・映画・岡山県のCMに出演するなど幅広く活躍中

