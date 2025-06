東京ディズニーリゾート・パートナーホテル「オリエンタルホテル 東京ベイ」に、期間限定で「マンガルーム」がオープン。

日本初のマンガ専門校である「日本マンガ塾」監修の特設スペースが、ホテル1階に登場します!

オリエンタルホテル 東京ベイ 日本マンガ塾監修「マンガルーム」

期間:2025年7月19日(土)〜8月24日(日)

時間:14:00〜22:00(最終入室21:30)

利用対象:宿泊者限定

・オリエンタルフロアに宿泊の方(14:00〜22:00)

・マランフロアに宿泊の方(14:00〜18:00)

「オリエンタルホテル 東京ベイ」が、宿泊者を対象にした「マンガルーム」をホテル1階に特設。

「今、読むべきマンガ」を取りそろえた特別空間が登場します☆

「マンガルーム」の選書を監修するのは、開塾から25周年を迎えるマンガ専門校「日本マンガ塾」です。

『はたらく細胞』の清水茜先生や『ボールルームへようこそ』の竹内友先生をはじめと、アニメ化・ドラマ化作品の連載作家を輩出してきた「日本マンガ塾」

ほかにも、100名を超える各出版社マンガ賞受賞者が誕生した、実績ある専門校です!

そんな日本マンガ塾が、世代を超えて愛される不朽の名作から話題の最新作、知られざる珠玉の作品を選書。

誰もが夢中になれる一冊に出会える、期待の選書が集まっています。

また、電子書籍が主流となった現在、「紙のマンガを手に取り、ページをめくる」ことの楽しさを改めて体験する場として空間演出も工夫。

壁面には人気キャラクターのイラストをあしらったアートパネルを展示し、マンガの世界観を味わえる空間に仕上げられています☆

さらに、日本語だけではなく、英語版のマンガも多数設置。

日本のサブカルチャーを代表する「マンガ」の魅力が、海外からのゲストにも、存分に楽しんでもらえるような空間です。

日本マンガ塾が選書を監修した、誰もが夢中になれるマンガを揃えた特設ルームが期間限定で登場。

オリエンタルホテル 東京ベイの日本マンガ塾監修「マンガルーム」は、2025年7月19日〜8月24日まで期間限定オープンです☆

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 名作漫画を揃えた特設ルームが期間限定オープン!オリエンタルホテル 東京ベイ「マンガルーム」 appeared first on Dtimes.