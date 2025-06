デザインフェスタは、2025年7月5日(土)・6日(日)の2日間、東京ビッグサイト西&南ホール全館にて『デザインフェスタvol.61』を開催します。

デザインフェスタvol.61

開催場所 : 東京ビッグサイト西&南ホール全館

開催日時 : 2025年7月5日(土)・6日(日)

開催時間 : 10:00〜18:00(両日ともに)

出展数 : 6,500ブース以上

ステージ出演 : 66組

フード店舗 : 49店

動員数 : 約12万人(2日間合計)

「デザインフェスタ」は、「すべての“表現したい”を応援する」をコンセプトに、年齢・国籍・経歴を問わず、オリジナル作品であれば誰でも参加できるアートイベントとして1994年から始まりました。

このイベントには、1万人以上のアーティストが出展。

心を動かすアート作品や、個性豊かなファッションアイテムなど多彩なジャンルの作品が並ぶほか、ライブペイントやランウェイ、さらにはショーパフォーマンス、グルメまで、あらゆる表現が会場を彩ります。

今回は例年の開催時期とは一転、真夏の開催。

太陽の暑さにも負けない、アーティストたちの熱意が溢れるデザインフェスタです。

■各エリア概要

【明るいブースエリア】

最もブース数が多いメインエリアです。

賑やかなブースが立ち並び、イラスト、絵画、インテリア、ファッションなど、趣向を凝らした様々なジャンルの作品を楽しめます。

【暗いブースエリア】

会場の照明を落とした暗いブースエリアでは、映像作品や光を使った作品など、暗さを効果的に利用した表現が集結します。

明るいブースエリアとは違った雰囲気があり、作品の世界観に没入することができます。

【ライブペイント・巨大ライブペイントエリア】

2日間かけて作品が完成するライブペイント。

目の前で絵が生まれる感動を体験できる、デザインフェスタならではのエリアです。

【ワークショップエリア】

短時間で作品作りを体験できる参加型のエリアです。

初心者でも気軽に参加でき、貴重な思い出にもなります。

【ショーステージ・パフォーマンスエリア】

ショーステージでは、総勢66組による音楽やファッション、ダンスなどのショーが繰り広げられます。

屋内と屋上にあるパフォーマンスエリアでは、演奏や演劇など多彩な表現に出会うことができます。

【フードエリア】

ここでしか味わえないクリエイティブなメニューを提供するカフェや、キッチンカーが集結します。

【ワンコインランウェイ】

ファッションショーから作品の紹介など、自分のスタイルをワンコイン500円で披露できる夢のランウェイ。

出展者・来場者どなたでも参加できます。

当日飛び入り参加も大歓迎です。

■チケット販売情報

1日券…前売り :800円(税込)/当日:1,000円(税込)

両日券…前売り:1,500円(税込)/当日:販売なし

※小学生以下のお客様は入場料無料です。

デザインフェスタオフィスやデザインフェスタギャラリー原宿、各チケット会社のプレイガイドにて購入できます。

■デザインフェスタギャラリー原宿

「毎日がデザインフェスタ」というコンセプトのもと1998年に原宿でオープンしました。

オリジナル作品であればどなたでも出展が出来る、全てのアーティストのためのギャラリーです。

WESTとEASTの2棟には70以上の展示スペースがあり、個展やグループ展、アパレルのポップアップなど様々な用途で利用できます。

