¥Ù¥ë¥µ¡¼¥ë½©ÍÕ¸¶¤Ë¤Æ³«ºÅ¡ª¥Þ¥ë¥Ï¥óÅìÆüËÜ¡ØÇ¾½Á²£Ãú¡Ù

マルハン東日本は、“イキすぎた愛と混沌のフードフェス”『脳汁横丁(のうじるよこちょう)』を2025年7月4日(金)から7月6日(日)までの3日間、「ベルサール秋葉原」にて開催します。

マルハン東日本『脳汁横丁(のうじるよこちょう)』

開催日程 : 2025年7月4日(金)-7月6日(日)

営業時間 : 11:00-20:00

開催場所 : ベルサール秋葉原 1F HALL+EVENT SPACE

〒101-0021 東京都千代田区外神田3丁目12-8 住友不動産秋葉原ビル1F

アクセス : 「秋葉原駅」電気街北口徒歩3分(JR線)、

「秋葉原駅」A3出口徒歩5分(つくばエクスプレス)

「秋葉原駅」2番出口徒歩6分(日比谷線)

「末広町駅」1又は3番出口徒歩4分(銀座線)

主な実施内容: 脳汁が出るオリジナルのフード&ドリンクが楽しめる飲食ブース

DJライブをはじめ、脳汁をテーマにしたステージエリア

脳汁感あふれる非日常な空間演出

脳汁が出るゲームなどが楽しめる体験ブースや展示ブース

入場料 : 無料(フード、ドリンク、オリジナルグッズは購入が必要)

マルハン東日本は、“イキすぎた愛と混沌のフードフェス”『脳汁横丁(のうじるよこちょう)』を2025年7月4日(金)から7月6日(日)までの3日間、「ベルサール秋葉原」にて開催。

今回、会場内で展開するコンテンツ、ドリンクやフードを提供する「脳汁屋台」のコラボクリエイター、会場内のステージでパフォーマンスを披露するDJやアーティストに関する情報を追加公開します。

マルハン東日本「ヲトナ基地プロジェクト」第4弾のコンセプトは「脳涼祭」

脳を刺激するコンテンツ満載、五感で楽しむ新感覚フードフェス「脳汁横丁」を開催。

マルハン東日本は、「ヲタク」×「大人」を掛け合わせた造語「ヲトナ*1」をキーワードに展開する「ヲトナ基地プロジェクト」の第4弾イベントとして「脳汁*2横丁」を開催します。

第4弾となる今回の『脳汁横丁』は、夏の暑さで疲れた脳を刺激する「脳涼祭」をコンセプトに、未体験フードやドリンクをはじめ、謎解き、ゲーム、DJ、ライブなど、数々のコンテンツを取り揃えた五感で楽しむ新感覚のフードフェスです。

『脳汁横丁』の企画監修には、これまでに開催した『脳汁銭湯』『脳汁スタンド』に引き続き、クリエイティブディレクター・イベントプロデューサー・DJとして幅広く活躍するクリエイター アフロマンスが参加。

会場内では屋台風フードトラック、無数の提灯でライトアップされたメインステージなど、夏祭りを想起させる演出と世界観で納涼祭ならぬ「脳涼祭」の気分を盛り上げます。

*1:ヲトナ=「ヲタク」+「大人」。

何かに熱中し、毎日を熱狂的に生きる大人たちを指すマルハン東日本の造語。

*2:脳汁=ドーパミンをはじめとする、達成感や興奮時に分泌される脳内物質の総称。

「脳汁が出た」などの俗語としても使われる。

◎脳汁やぐらを中心とした「異次元の脳汁空間」

会場の中心にそびえ立つ、巨大な脳みそバルーンが鎮座する高さ約5.5mの「脳汁やぐら」。

この異形のやぐらを起点に、会場全体が光と色彩に包まれた異次元空間へと変貌します。

音と光がシンクロするフィーバータイムなど、思わず撮りたくなるフォトジェニックな世界が来場者を迎え、非日常的な没入体験へと誘います。

ここでしか味わえない、五感をゆさぶる「脳汁空間」を堪能できます。

◎映像がゆらめく「提灯マッピングステージ」

脳汁空間の奥で待ち構えるのは約150個の提灯に映像を投影する「提灯マッピングステージ」。

提灯が集まって巨大なスクリーンとなり、脳みそを刺激する幻想的な空間をつくりだします。

ステージではDJやアーティストによるパフォーマンスやさまざまなコンテンツを計画中。

視覚、聴覚から脳汁を引き出す脳汁横丁ならではの、ここにしかないステージです。

提灯マッピングステージ

◎クリエイターとコラボしたクセ強な食体験「脳汁屋台」

さまざまなジャンルで活躍するユニークなクリエイターたちとコラボレーションし、ドリンクやフードに「脳汁」要素を融合した10の脳汁屋台が出店予定。

単なる飲食にとどまらず、「予想外」「クセになる」「写真を撮りたくなる」体験も用意。

五感をくすぐる一品を手に、あなたの好奇心を存分に解き放ってください。

脳汁屋台

◎ガソリンスタンド風のドリンクスタンド「脳汁スタンド」

脳汁ドリンクを供給する給油機型ドリンクスタンド「脳汁スタンド」が横丁にも登場!インパクト絶大な脳のオブジェが美しくライトアップされ、非日常な脳汁空間を演出します。

そして、筐体には4面にガン型のドリンク供給口を設置。

トリガーを引くとLEDが仕込まれたホースが光りながら、クリエイターとコラボした色鮮やかな脳汁ドリンクがノズルから注がれます。

脳汁スタンド

◎成功したら、脳汁ドバッ!「脳汁ゲーム」

誰でも直感的に楽しめるミニゲームを集めた参加型エリアも登場。

小さなお子さまから大人まで幅広く、手軽に遊べて、成功すれば「脳汁がドバッと出る」爽快体験が待っています。

家族連れで、友達同士で、思わず笑顔がこぼれる体験を楽しめます。

◎脳汁横丁コラボクリエイター *予告なく変更になる場合があります

脳汁横丁コラボクリエイター

