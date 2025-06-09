肺炎のため３日に８９歳で亡くなった元巨人・長嶋茂雄さんの通夜・告別式が、７日と８日にそれぞれ東京都の桐ケ谷斎場で営まれた。

密葬の形が取られたが、親族の他に球界関係者では巨人ＯＢが大集結。通夜には盟友の王貞治氏、愛弟子の松井秀喜氏、監督時代に選手だった落合博満氏や清原和博氏ら６２名が参列した。伝説となった１９９４年、中日との１０・８決戦で３、４番を打った松井氏と落合氏が並んで手を合わせる様子もあった。

また、告別式でも巨人関係者は４７名が出席。王氏、中畑清氏、松井氏が弔辞を読み上げた。

Ｖ９戦士、ビッグネームだけでなく、うどん屋に転身した條辺剛氏ら引退後にプロ野球以外の道に進んだメンバーの名前も。ＳＮＳでは「懐かしい名前もあるね」、「長嶋さんの人柄やろうなあ」、「参列できて本当に良かった」、「泣けるじゃないか」、「懐かしい名前ばかり」、「豪華メンバーの出席者ですな…」などと話題となった。

▽巨人ＯＢの通夜参列者は以下。（順不同、敬称略）

Ｖ９選手＝阿野鉱二、上田武司、江藤省三、王貞治、河埜和正、柴田勲、末次利光、杉山茂、高田繁、新浦壽夫、原田治明、広野功、堀内恒夫、吉田孝司、黒江透修、横山忠夫

ＯＢ＝江川卓、江藤智、大久保博元、岡崎郁、淡河弘、小俣進、鹿取義隆、金石昭人、清水隆行、高橋由伸、中畑清、所憲佐、仁村薫、原辰徳、張本勲、樋澤良信、福王昭仁、藤城和明、松井秀喜、松本匡史、村田真一、元木大介、吉村禎章、浅野啓司、阿波野秀幸、井端弘和、上原浩治、上田和明、上野裕平、大塚淳弘、岡島秀樹、落合博満、大森剛、川口和久、川中基嗣、清原和博、香坂英典、斎藤雅樹、笹本信二、條辺剛、鈴木章介、高田誠、堀田一郎、宮本和知、槙原寛己、原俊介

▽巨人ＯＢの告別式参列者は以下。（順不同、敬称略）

Ｖ９選手＝阿野鉱二、上田武司、江藤省三、王貞治、河埜和正、柴田勲、末次利光、高田繁、新浦壽夫、原田治明、広野功、堀内恒夫、吉田孝司、城之内邦雄、柳田真宏

ＯＢ＝江川卓、横山忠夫、大久保博元、岡崎郁、淡河弘、小俣進、鹿取義隆、金石昭人、香坂英典、工藤公康、篠塚和典、清水隆行、高橋由伸、中畑清、所憲佐、仁村薫、原辰徳、福王昭仁、藤城和明、松井秀喜、松本匡史、村田真一、元木大介、吉村禎章、石毛博史、緒方耕一、木田優夫、角盈男、高橋尚成、二宮至、水野雄仁、屋鋪要