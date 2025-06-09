¡ÚÂ®Êó¡ÛÅì³¤ÃÏÊý¤Ç¡ÈÇß±«Æþ¤ê¡É Ê¿Ç¯¤è¤ê3ÆüÃÙ¤¯µîÇ¯¤è¤ê12ÆüÁá¤¤ Ê¿Ç¯¤ÎÇß±«ÌÀ¤±¤Ï7·î19Æüº¢ Ì¾¸Å²°ÃÏÊýµ¤¾ÝÂæ¤¬È¯É½
Ì¾¸Å²°ÃÏÊýµ¤¾ÝÂæ¤Ï¤¤ç¤¦¡¢Åì³¤ÃÏÊý¤¬Çß±«Æþ¤ê¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ê¿Ç¯¤è¤ê3ÆüÃÙ¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡ÚÂ®Êó¡ÛÅì³¤ÃÏÊý¤Ç¡ÈÇß±«Æþ¤ê¡É Ê¿Ç¯¤è¤ê3ÆüÃÙ¤¯µîÇ¯¤è¤ê12ÆüÁá¤¤ Ê¿Ç¯¤ÎÇß±«ÌÀ¤±¤Ï7·î19Æüº¢ Ì¾¸Å²°ÃÏÊýµ¤¾ÝÂæ¤¬È¯É½
»°½Å¸©ÈøÏÉ»Ô¤Ç¤Ï¡¢Ä«¤«¤é±«¤¬¤Õ¤Ã¤¿¤ê¤ä¤ó¤À¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åì³¤ÃÏÊý¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤ÀÀ²¤ì¤Æ¤¤¤ë½ê¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¸åÇß±«Á°Àþ¤¬ËÌ¾å¤·¡¢¤à¤³¤¦°ì½µ´Ö¡¢ÆÞ¤ê¤ä±«¤ÎÅ·µ¤¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤áÌ¾¸Å²°ÃÏÊýµ¤¾ÝÂæ¤Ï¡¢¤¤ç¤¦¡¢Åì³¤ÃÏÊý¤¬Çß±«Æþ¤ê¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ê¿Ç¯¤è¤ê3ÆüÃÙ¤¯µîÇ¯¤è¤ê12ÆüÁá¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Åì³¤ÃÏÊý¤ÎÊ¿Ç¯¤ÎÇß±«ÌÀ¤±¤Ï¡¢7·î19Æü¤´¤í¤Ç¡¢¤³¤Î¸å1¤«·î°Ê¾å¤Ï±«¤Îµ¨Àá¤Ë¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£