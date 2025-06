横浜ベイシェラトン ホテル&タワーズのスカイラウンジ「ベイ・ビュー」にて、大人のための夏限定ビアフェスタ「フレンチBBQ」を開催。

ホテル最上階の煌めく夜景とキリッと冷えた生ビールを片手に、トリュフ香るブリオッシュバンズのミニバーガーや旨み溢れるベビーバックリブを堪能できます☆

横浜ベイシェラトン ホテル&タワーズ「ベイ・ビュー」フレンチBBQ

期間:2025年7月1日(火)〜9月30日(火)日曜〜金曜開催

時間:17:30〜19:00入店 2時間制(LO 30分前)

料金:9,500円(税・サ込)

場所:スカイラウンジ「ベイ・ビュー」(28F)

予約・問い合わせ:レストラン総合予約 045-411-1188 (10:00〜19:00)スカイラウンジ「ベイ・ビュー」

横浜ベイシェラトン ホテル&タワーズの最上階にあるスカイラウンジ「ベイ・ビュー」にて、夏季限定のビアフェスタ「フレンチBBQ」を開催。

フレンチシェフが創り出す特製料理と冷たいビールの饗宴で、大人のための上質なビアフェスタが期間限定で楽しめます!

フレンチシェフが手掛ける本格BBQ料理を、冷たい生ビールやフランス産ワイン、華やかなモクテルのフリーフローとともに楽しめる「フレンチBBQ」

横浜港を一望する開放的な空間で楽しむ、フレンチとBBQが融合した豪華な夏のプランで、涼を楽しむ大人の贅沢時間を過ごせます☆

ビアフェスタ「フレンチBBQ」メニュー

サーモンのマリネ

メニュー:

サーモンのマリネレバーペーストオリーブとセミドライトマトチーズの盛合せイベリコ豚のチョリソーとハモンセラーノのサラダチキンのコンフィ/ベーコン/野菜のブロシェット海老とイカのブロシェット ケイジャンスパイス風味ブリオッシュバンズのミニハンバーガー トリュフソースベビーバックリブのグリルエスカルゴの香草バター焼きパン真夏の夜のマンゴーパフェ

ドリンク フリーフロー:

生ビール(ハートランド)ワイン赤白 各2種スパークリングワインノンアルコールスパークリングワインモクテル 5種(パッションソーダ、サラトガクーラー、ベリーベリー、コーヒーミルク、スプリッツァー)ソフトドリンク(オレンジジュース、グレープフルーツジュース、ウーロン茶、 ジンジャエール、コーラ)

「フレンチBBQ」のアペタイザーとして登場する料理は、どれもビールやワインと相性抜群です。

「サーモンのマリネ」や

イベリコ豚のチョリソー、チーズの盛合せ、ブリオッシュバンズのミニハンバーガー

特製の「レバーペースト」「チーズの盛り合わせ」「イベリコ豚のチョリソーとハモンセラーノのサラダ」と共に、乾杯から始まります☆

チキンのコンフィ、ベーコン、野菜のブロシェット、海老とイカのブロシェット

そして、ケイジャンスパイスがアクセントの「海老とイカのブロシェット」や「チキンのコンフィとベーコンのブロシェット」

ベビーバックリブのグリル

旨みを凝縮して焼き上げた「ベビーバックリブ」など、香ばしい香りで食欲を一層掻き立てる、フレンチスタイルのBBQメニューが続きます。

「トリュフソース香るミニハンバーガー」は、ベーカーシェフ特製のバターをたっぷり使用した、リッチなブリオッシュバンズで提供。

オリーブとセミドライトマト、レバーペースト、エスカルゴの香草バター焼き

フレンチならではのメニュー「エスカルゴの香草バター焼き」も、ワインと合わせておすすめしたい逸品です!

真夏の夜のマンゴーパフェ

トロピカルな味わいが人気の「マンゴーパフェ」は、締めパフェとしても楽しめます。

ドリンクは、のど越し爽やかな生ビール「ハートランド」をはじめ、フランス産の赤・白ワイン、スパークリングワインなど充実のラインナップ。

アルコールが苦手な人には、パッションソーダやサラトガクーラーなどのモクテル、ノンアルコールスパークリングワインも用意されています☆

会社の仲間や友人など、大勢で集まるときにも嬉しい、バリエーション豊かなドリンクメニュー。

シェフ自慢の料理に合うラインナップで、夏のひとときを彩ります!

フレンチ「ベイ・ビュー」料理長 郄木浩平氏

調理師学校で学んだ後、フランス料理店で修業し、料理の基礎を固められた「ベイ・ビュー」の料理長、郄木浩平氏。

料理を通してフランスに魅せられ、大学のフランス語学科に入学し4年間フランスについての造詣を深められました。

卒業後、 横浜ベイシェラトン ホテル&タワーズへ入社。

フレンチ「ベイ・ビュー」や宴会キッチンを経て2018年 、横浜スタジアム内 NISSAN STAR SUITES の専属シェフを任され、立ち上げから務められました。

2019年オールデイブッフェ「コンパス」のトップシェフに、2023年8月よりホテル最上階に位置するフレンチ「ベイ・ ビュー」のシェフに就任されています。

ホテル最上階からの夜景と共に楽しむ、大人のための夏限定ビアフェスタ。

横浜ベイシェラトン ホテル&タワーズ「ベイ・ビュー」の「フレンチBBQ」は、2025年7月1日〜9月30日までの日曜〜金曜に開催です☆

