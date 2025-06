MicrosoftとASUSが、Windows搭載の携帯型ゲーミングPC「ROG Xbox Ally」を発表しました。初代ASUS ROG Allyに対するフィードバックを基に、Xbox Oneコントローラーと融合した本体が特徴で、AMDの携帯型ゲーミングPC向けチップ「Ryzen AI Z2」を搭載しています。ROG Xbox Ally Handhelds Revealed: Experience Clair Obscur: Expedition 33, Gears of War: Reloaded and More - Wherever You Go - Xbox Wire

https://news.xbox.com/en-us/2025/06/08/xbox-handheld-rog-ally-x-games-showcase/ROG Xbox Ally X & ROG Xbox Ally - Holiday 2025 | Xboxhttps://www.xbox.com/en-us/handhelds/rog-xbox-allyROG Xbox Ally World Premiere Reveal Trailer | Xbox Games Showcase - YouTubeROG Xbox Allyには「ROG Xbox Ally」と上位モデルの「ROG Xbox Ally X」の2種類が用意されています。それぞれのスペックは以下の通り。ROG Xbox AllyROG Xbox Ally X画面7インチ・IPSディスプレイ解像度1080pリフレッシュレート120Hz最大輝度500ニトFreeSync Premium対応Corning Gorilla Glass Victus + DXC反射防止7インチ・IPSディスプレイ解像度1080pリフレッシュレート120Hz最大輝度500ニトFreeSync Premium対応Corning Gorilla Glass Victus + DXC反射防止SoCAMD Ryzen Z2 AAMD Ryzen AI Z2 ExtremeRAM16GB LPDDR5X-640024GB LPDDR5X-8000ストレージ512GB M.2 2280 SSD1TB M.2 2280 SSDI/O2× USB 3.2 Gen2 Type-C (DisplayPort 2.1/Power Delivery 3.0対応)1× UHS-II microSDカードリーダー1× 3.5mmコンボオーディオジャック1× USB4 Type-C (DisplayPort 2.1 / Power Delivery 3.0、Thunderbolt 4対応)1× USB 3.2 Gen2 Type-C (DisplayPort 2.1/Power Delivery 3.0対応)1× UHS-II microSDカードリーダー1× 3.5mmコンボオーディオジャック無線Wi-Fi 6E(2 x 2)Bluetooth 5.4Wi-Fi 6E(2 x 2)Bluetooth 5.4バッテリー容量60Wh80WhOSWindows 11 HomeWindows 11 Home重量670 g715 g2モデルの違いは搭載するSoC、RAMとストレージの容量、USB対応、バッテリー容量。特に、ROG Xbox Allyに搭載されている「Ryzen Z2 A」とROG Xbox Ally Xに搭載されている「Ryzen AI Z2 Extreme」は今回AMDから発表されたSoCです。Ryzen AI Z2 ExtremeはZen 5アーキテクチャを採用した8コア・16スレッドのCPU、RDNA 3.5アーキテクチャのGPUを搭載するだけでなく、最大50TOPSのNPUを搭載しています。そのため、ROG Xbox Ally XはMicrosoftの定める次世代AI PC「Copilot+ PC」の条件をクリアできます。一方、エントリーレベルであるROG Xbox Allyに搭載されているRyzen Z2 Aは、CPUがZen 2アーキテクチャの4コア・8スレッド、GPUがRDNA2アーキテクチャ×8コアで、数世代前の技術を使っていながらも徹底的な省電力による高いコストパフォーマンスを発揮するとのこと。そのため、ROG Xbox Allyはバッテリー容量が比較的少なめですが、長時間の連続プレイが可能になるとのこと。ただし、ROG Xbox Allyは720pでのゲームプレイを想定しています。OSはどちらもWindows 11 Homeが搭載されます。ゲームの起動はXboxで可能ですが、Windows搭載機ということで、SteamやEpic Gamesなど他のゲームランチャーをインストールできる可能性はあります。また、ROG Ally向けのシングルプラットフォームであるROG Armoury Crate Special Editionも改良され、Xbox Game Bar内で設定とカスタマイズ可能なウィジェットへのクイックアクセスも利用できるとのこと。また、Xbox Oneコントローラーと融合するというコンセプトから、リアルな振動で没入感を高める「インパルストリガー」も搭載されています。記事作成時点で価格は確定していませんが、ROG Xbox AllyとROG Xbox Ally Xは、アメリカ・日本・韓国・イギリス・オーストラリア・ニュージーランド・ベルギー・カナダ・デンマーク・フィンランド・フランス・ドイツ・アイルランド・イタリア・メキシコ・オランダ・ノルウェー・ポーランド・ポルトガル・サウジアラビア・シンガポール・スペイン・スウェーデン・スイス・タイ・トルコ、アラブ首長国連邦の28か国で、2025年末に発売されます。