6月9日 発表

Microsoftは6月9日、シューティング「Gears of War: Reloaded」について、国内におけるプレイステーション 5版の発売中止を発表した。

本作は初代「Gears of War」のリマスター作品で、最新ハード向けにグラフィックスなどが進化するほか、原作の発売後に追加要素として発売されたコンテンツも収録される。

本日6月9日に公開された配信番組「Xbox Games Showcase 2025」にて本作の最新トレーラーが公開。マルチプレイのβテストの実施などがアナウンスされたが、これに合わせてPS5版の発売中止に関する内容も発表となった。中止の理由は地域のレーティング制限およびプラットフォームの方針としており、プレイするためにはXbox Series X|S版やPC版を購入する必要がある。

