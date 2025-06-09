ÆÈÏ¢¶äÁíºÛ¡¡Íø²¼¤²½ªÎ»¤«¤ÏÈ½ÃÇ¤Ç¤­¤º¡¢¶âÍø½ä¤êºÇÂç¸Â¤Î½ÀÆðÀ­»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë

¥É¥¤¥ÄÏ¢¶ä¤Î¥Êー¥²¥ëÁíºÛ¤Ï¡¢º£Ç¯¤ÎÍø²¼¤²¤¬½ªÎ»¤·¤¿¤«¤É¤¦¤«¤ÏÈ½ÃÇ¤Ç¤­¤Ê¤¤¡¢ECB¤Ï¶âÍ»À¯ºö¤Ë´Ø¤·¤ÆºÇÂç¸Â¤Î½ÀÆðÀ­¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¤â¤Ï¤ä¶âÍ»°ú¤­Äù¤áºö¤ò¹Ö¤¸¤ëÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢¤³¤ì¤ÇÍø²¼¤²ÂÇ¤Á»ß¤á¤Ë¤Ê¤ë¤«¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡¢º£¸å¤Ï»þ´Ö¤ò¤«¤±¤ÆÂÐ±þ¤Ç¤­¤ë¡£