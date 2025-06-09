ÆÈÏ¢¶äÁíºÛ¡¡Íø²¼¤²½ªÎ»¤«¤ÏÈ½ÃÇ¤Ç¤¤º¡¢¶âÍø½ä¤êºÇÂç¸Â¤Î½ÀÆðÀ»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë
ÆÈÏ¢¶äÁíºÛ¡¡Íø²¼¤²½ªÎ»¤«¤ÏÈ½ÃÇ¤Ç¤¤º¡¢¶âÍø½ä¤êºÇÂç¸Â¤Î½ÀÆðÀ»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¥É¥¤¥ÄÏ¢¶ä¤Î¥Êー¥²¥ëÁíºÛ¤Ï¡¢º£Ç¯¤ÎÍø²¼¤²¤¬½ªÎ»¤·¤¿¤«¤É¤¦¤«¤ÏÈ½ÃÇ¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢ECB¤Ï¶âÍ»À¯ºö¤Ë´Ø¤·¤ÆºÇÂç¸Â¤Î½ÀÆðÀ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¤â¤Ï¤ä¶âÍ»°ú¤Äù¤áºö¤ò¹Ö¤¸¤ëÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢¤³¤ì¤ÇÍø²¼¤²ÂÇ¤Á»ß¤á¤Ë¤Ê¤ë¤«¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡¢º£¸å¤Ï»þ´Ö¤ò¤«¤±¤ÆÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¡£
¥É¥¤¥ÄÏ¢¶ä¤Î¥Êー¥²¥ëÁíºÛ¤Ï¡¢º£Ç¯¤ÎÍø²¼¤²¤¬½ªÎ»¤·¤¿¤«¤É¤¦¤«¤ÏÈ½ÃÇ¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢ECB¤Ï¶âÍ»À¯ºö¤Ë´Ø¤·¤ÆºÇÂç¸Â¤Î½ÀÆðÀ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¤â¤Ï¤ä¶âÍ»°ú¤Äù¤áºö¤ò¹Ö¤¸¤ëÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢¤³¤ì¤ÇÍø²¼¤²ÂÇ¤Á»ß¤á¤Ë¤Ê¤ë¤«¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡¢º£¸å¤Ï»þ´Ö¤ò¤«¤±¤ÆÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¡£